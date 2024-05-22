Автор: Заррина Салимова, Женева-Цюрих, 22.05.2024.
Приобретение банка доставило предпринимателю Абдалле Шатила немало проблем и привело к реструктуризации его группы M3.|
Le rachat de la banque a causé de nombreux soucis à Abdallah Chatila et a conduit à la restructuration de son groupe M3.
Полтора года назад женевский бизнесмен ливанского происхождения приобрел цюрихский филиал Сбербанка, переименовав его в TradeXbank. Карьера Абдаллы Шатила началась с ювелирного дела, а затем его профессиональные интересы распространились на недвижимость, медицинские услуги, отели и рестораны. Покупка банка должна была бы укрепить его группу М3, а на деле чуть не привела к ее краху.
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