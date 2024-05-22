Что происходит с бывшим швейцарским филиалом Сбербанка? |Que se passe-t-il avec l’ancienne filiale suisse de Sberbank?

Полтора года назад женевский бизнесмен ливанского происхождения приобрел цюрихский филиал Сбербанка, переименовав его в TradeXbank. Карьера Абдаллы Шатила началась с ювелирного дела, а затем его профессиональные интересы распространились на недвижимость, медицинские услуги, отели и рестораны. Покупка банка должна была бы укрепить его группу М3, а на деле чуть не привела к ее краху.