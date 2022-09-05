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вторник, 6 сентября 2022 года   

Зачем Абдалле Шатила Сбербанк?|Pourquoi Abdallah Chatila a-t-il racheté Sberbank Suisse

Автор: Надежда Сикорская, Женева-Цюрих, 5. 09. 2022.

(DR)

В прошлую пятницу стало известно, что женевский бизнесмен ливанского происхождения приобрел цюрихский филиал российского гиганта, который теперь будет называться TradeXbank.

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Vendredi dernier l’homme genevois a officiellement acquis la filiale du géant bancaire russeб renommé TradeXbank.

До сих пор мы писали об Абдалле Шатила лишь однажды, в связи с покупкой им на аукционе нескольких личных вещей Адольфа Гитлера  и передачи их правительству Израиля – это был жест в рамках борьбы с расизмом и антисемитизмом. Вероятно, теперь информационных поводов станет больше, хотя вряд ли стоит рассматривать приобретение швейцарского отделения крупнейшего российского банка как вклад в преодоление русофобии. Это просто выгодная сделка, business as usual. Слухи о том, что она состоится, ходили еще в июне, и вот свершилось.

В развернутом интервью газете Le Temps владелец группы М3 спокойно и обстоятельно объяснил и собственную мотивацию, и некоторые подробности крупнейшей финансовой операции. По его словам, в мае хорошо знакомый ему поставщик потенциальных клиентов рассказал ему о возможности приобретения банка, находящегося под санкциями, но обладающего большими активами. «Проанализировав цифры, я увидел, что предоставляется интересная возможность в банковской области, с которой я плохо знаком финансирование торговли сырьем». За этой констатацией последовали две встречи с представителями Сбербанка, после чего в течение двух месяцев 40 человек только и занимались тем, что урегулировали детали, причем сам г-н Шатила никаких переговоров не вел у Сбербанка был контракт с американским бизнесменом Стивеном Линчем, и вопрос стоял лишь о том, чтобы «принять или отказаться». Теперь Линч сохранит менее 10% капитала, а Шатила все остальное.

То, что торговля сырьем не «его» область, Абдаллу Шатила не смущает. «Это не более ново для нас, что открыть завод по производству санитарных масок или центр по тестированию на Covid или инвестировать в новые технологии. На самом деле, приобретение банка в Швейцарии гораздо менее экзотично, чем многие другие мои инвестиции», – говорит он.

Из рассказа бизнесмена становится ясно, сколько еще дыр есть в кажущемся непробиваемом санкционном антироссийском фронте. Сделка стала возможной потому, что «Сбербанк Швейцария был под непрямыми санкциями: под санкциями находился его акционер, но не сам банк. При смене акционера банк автоматически перестает быть под санкциями. <> Добро OFAC [Office of Foreign Assets Control, американский орган контроля за применением санкций] позволило получить одобрение европейских инстанций и Finma». Вот и все. Как просто открывался и этот ларчик.

Разумеется, стоимость сделки г-н Шатила разглашать не стал, как и прочие финансовые подробности. На названную журналистом сумму в 200 млн франков он никак не отреагировал, а намек на взятку категорически отмел, заявив: «Надо быть безумцем, чтобы делать подобное. Это не только уголовно наказуемо, но означало бы и конец карьеры».

Возможность приобретения филиала крупнейшего российского банка интересовала не только Абдаллу Шатила, но обойти конкурентов ему помогли быстрота реакции и интуиция. «С самой первой встречи с Finma мы почувствовали, что швейцарский регулятор хочет найти решение для этого банка», справедливо подмечает он, иначе с чего бы Finma проявлять нетипичную прыть и делать все необходимое всего за месяц. Не лишними «в деле» стала солидность самой группы М3, в которой работает 1500 человек, и присутствие известного женевского адвоката и политика Кристина Люшера, который стал президентом трансформированного банка.

Никаких революционных преобразований в существующую цюрихскую структуру Абдалла Шатила вносить не собирается: все рабочие места (65) сохранены, бизнес будет вести имеющаяся профессиональная команда, в задачи которой входит восстановление потерянного за шесть месяцев и поиск новых возможностей. «До покупки Сбербанк Швейцария генерировал ежегодно 25 млн франков прибыли при обороте в 3-4 млрд. В рамках процесса покупки мы должны были вернуть более 1,5 млрд находившихся в управлении активов тем клиентам, которые этого пожелали. Если бы банк не был куплен, то он был бы ликвидирован, и клиенты рисковали не получить обратно свои деньги в течение десяти лет, – пояснил г-н Шатила. Нам осталось между 600 и 700 млн, к которым следует добавить собственный капитал, превышающий 500 млн, это неплохое начало. В сегодняшнем виде мы уже входим в двадцатку крупнейших банков Швейцарии».

 

 

 

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Зачем Абдалле Шатила Сбербанк?

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