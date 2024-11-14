Автор: Заррина Салимова, Берн, 14.11.2024.
Как будет развиваться швейцарский рынок труда в ближайшие годы? Испытывают ли компании по-прежнему проблемы с поиском сотрудников? И как поживают фронтальеры?|
Comment le marché du travail suisse va-t-il évoluer? Est-ce que les entreprises ont toujours des difficultés à trouver des employés? Et comment se portent les frontaliers?
Колебания на рынке труда – один из главных показателей состояния экономики страны, поэтому ознакомиться с последними данными по безработице, прогнозами экспертов и планами швейцарских компаний относительно увеличения штата будет интересно не только экономистам.
Амбициозные планы RevolutБританский цифровой банк расширяет ассортимент своих услуг в Швейцарии.
Николай Луганский в Цюрихе18 ноября российский пианист предложит швейцарским любителям классической музыки программу из произведений Мендельсона-Бартольди, Рахманинова и Вагнера.
С чего начинается Родина. И чем заканчивается.18 ноября в гостях у Женевского университета будет российский журналист Александр Архангельский, который представит снятый им с режиссером Татьяной Сорокиной документальный фильм "Родина". 1 ноября 2024 года министерство юстиции Российской Федерации внесло Александра Архангельского в реестр так называемых иностранных агентов.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Роль ТНК в жизни ШвейцарииAvenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.
Добавить комментарий