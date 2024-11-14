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12.11.2024 - 13:36Всеволод Завидов – лауреат премии Фонда Раду Лупу

Безработица, иммиграция, фронтальеры |Chômage, immigration, frontaliers

Автор: , Берн, .

Фото: Domenico Loia, Unsplash

Как будет развиваться швейцарский рынок труда в ближайшие годы? Испытывают ли компании по-прежнему проблемы с поиском сотрудников? И как поживают фронтальеры?

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Comment le marché du travail suisse va-t-il évoluer? Est-ce que les entreprises ont toujours des difficultés à trouver des employés? Et comment se portent les frontaliers?

Колебания на рынке труда – один из главных показателей состояния экономики страны, поэтому ознакомиться с последними данными по безработице, прогнозами экспертов и планами швейцарских компаний относительно увеличения штата будет интересно не только экономистам.

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швейцарский рынок труда
безработица в Швейцарии
фронтальеры в швейцарии
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