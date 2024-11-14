Безработица, иммиграция, фронтальеры |Chômage, immigration, frontaliers

Колебания на рынке труда – один из главных показателей состояния экономики страны, поэтому ознакомиться с последними данными по безработице, прогнозами экспертов и планами швейцарских компаний относительно увеличения штата будет интересно не только экономистам.