Швейцария и Италия договорились о фронтальерах |La Suisse et l’Italie se sont mis d’accord sur les frontaliers

Наша Газета уже не раз писала о проблеме итальянцев, работающих в Швейцарии: согласно Федеральной статистической службе, ежедневно границу пересекает, в основном из Ломбардии, 91 тысяча человек, 78 тысяч из которых трудоустроены в кантоне Тичино, остальные – в Граунбюндене и Вале. Критикуемые некоторыми за то, что они якобы отбирают рабочие места у швейцарцев, итальянцы доказали свою незаменимость во время пандемии коронавируса, ведь значительную их долю составляет медперсонал.