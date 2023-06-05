Автор: Надежда Сикорская, Берн, 5. 06. 2023.
Благодаря этому сенат Италии вывел Швейцарию из черного списка «налоговых гаваней». Однако вопросы остаются.|
Grâce à cela le Sénat italien a acté la sortie de la Suisse de la liste noire des paradis fiscaux.
Наша Газета уже не раз писала о проблеме итальянцев, работающих в Швейцарии: согласно Федеральной статистической службе, ежедневно границу пересекает, в основном из Ломбардии, 91 тысяча человек, 78 тысяч из которых трудоустроены в кантоне Тичино, остальные – в Граунбюндене и Вале. Критикуемые некоторыми за то, что они якобы отбирают рабочие места у швейцарцев, итальянцы доказали свою незаменимость во время пандемии коронавируса, ведь значительную их долю составляет медперсонал.
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Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
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