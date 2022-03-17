16 марта швейцарское правительство расширило пакет санкций, принятых в отношении России, введя ограничения для 197 физических лиц, а также девяти организаций. В санкционный список попали, среди прочих, бизнесмен Роман Абрамович и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а также предприниматели, чьи имена нередко фигурировали в списке богатейших жителей Швейцарии по версии журнала Bilan, в частности, Андрей Мельниченко, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр. Активы этих лиц в Швейцарии будут заморожены, в их отношении также действуют ограничения на въезд в страну. Таким образом, отныне швейцарский санкционный список полностью совпадает с европейским.

Более того, 2 и 9 марта Брюссель расширил санкции против Беларуси в связи с тем, что власти страны несут совместную ответственность за серьезные нарушения Россией международного права на территории Украины. 16 марта Берн принял решение присоединиться и к этим мерам, причем в полном объеме. В частности, запрещен экспорт всех товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому укреплению Беларуси или развитию сектора обороны и безопасности. В финансовом секторе, среди прочего, введен запрет на операции с белорусским Национальным банком, а ряд белорусских банков отключен от международной системы SWIFT.

Как сообщает RTS, счета сотен российских граждан в швейцарских банках уже были заморожены. Большинство людей, пострадавших от санкций, близки к российскому президенту России Владимиру Путину – это министры, члены Думы, олигархи. Они больше не могут пополнить свои счета, снять с них деньги или провести транзакцию. По оценкам NZZ, российские клиенты владеют 5% активов, управляемых в Швейцарии, что равно около 150 миллиардам франков. Общая сумма замороженных активов может достигать нескольких десятков миллиардов франков.

В некоторых российских СМИ появляется информация о том, что Швейцария блокирует счета абсолютно всех россиян – это не соответствует действительности. Сотрудник одного из швейцарских банков на условиях анонимности согласился рассказать Нашей Газете о том, как на практике происходит реализация постановления о санкциях, и какие последствия это может иметь для обычных россиян.

Меры, принятые швейцарским правительством в связи с развитием ситуации на территории Украины, перечислены в Постановлении №946.231.176.72 и фактически разделены на две части. Первая касается швейцарских санкций в отношении фиксированного количества лиц. Это официальные представители власти, депутаты, сенаторы, члены правительства и президент страны, чьи активы заморожены. Могли ли эти лица успеть вывести активы до введения санкций? Собеседник Нашей Газеты полагает, что это маловероятно, хотя ни один банк не обладает полной картиной. Дело в том, что Швейцария не придумывала новых санкций, а приняла европейские. При этом Берн всегда заявлял, что не допустит использования собственного финансового сектора для обхода санкций, а многие из перечисленных в санкционном списке лиц давно находятся в списках США или ЕС. Те, кто впервые оказался под санкциями, скорее всего, выводили средства ранее – несколько лет назад.

Вторая часть Постановления касается ограничительных мер в отношении лиц, которые являются российскими гражданами либо имеют постоянный вид на жительство в России и которые не являются резидентами или гражданами одной из стран-членов Евросоюза или Швейцарии. Эти меры перечислены в статье 20 Постановления и являются копией санкций, которые принял Европейский союз почти три недели назад. В частности, предусмотрены ограничения в случае открытия нового счета для этой категории лиц – максимальная сумма, которая может храниться на счете, не должна превышать 100 000 франков. Банки также должны сообщить властям о существующих вкладах на сумму более 100 000 франков, принадлежащих не проживающим в Швейцарии российским клиентам. Однако эти лица могут тратить свои средства с этих счетов. Другими словами, счета россиян, чьи имена не перечислены в санкционном списке, не заморожены, более того, запрета на открытие новых счетов нет, хотя и установлен максимальный порог вклада.

Некоторые наши читатели, имеющие российское гражданство и проживающие в Швейцарии, сообщали о том, что столкнулись с трудностями при открытии счета или получении кредита. По словам собеседника Нашей Газеты, в соответствии с Постановлением, резиденты Швейцарии или ЕС не находятся под ограничениями. Банки обязаны выяснить, имеет ли клиент вид на жительство в ЕС или Швейцарии (стоит отметить, что Монако, например, не входит в ЕС). Как показывает практика, у всех клиентов, которые заявляли о наличии российского гражданства, банки еще раз попросили подтверждение резидентства в Швейцарии или ЕС. В большинстве случаев после получения подтверждающих документов все вопросы к клиентам отпали.

Некоторые банки, впрочем, начинают перестраховываться, потому что ситуация развивается очень быстро, и никто не знает, какие новые меры могут прийти в голову законодателям. Поэтому финансово-кредитные учреждения могут сослаться на внутреннюю политику банка и сказать, что они не заинтересованы в работе с такого рода клиентами. «Наверное, есть банки, которые не захотели разбираться в нюансах и предпочли уменьшить риски, перестав работать с рядом клиентов. Это решение банка, но не буква закона», - подчеркнул эксперт.

Что касается денежных переводов, то запрета на них нет. Закон предусматривает ограничения на переводы, связанные со структурами Центробанка или российскими банками, которые находятся под санкциями. С остальными банками можно продолжать сотрудничество, и нет никаких законодательных ограничений на переводы в Россию. «Но опять-таки, исходя из индивидуальной политики банка, кто-то может посчитать, что проще сократить риски и не задумываться над тем, что можно или нельзя. Если ты ничего не делаешь, то точно ничего не нарушишь», - подытожил эксперт.

На практике при реализации Постановления возникает много нюансов. Как стоит поступить, если это не частный, а корпоративный счет, а контролирующее лицо – российский гражданин? А если европейский гражданин предоставил право доверенности родственникам, которые имеют российский паспорт? А если речь идет о более сложных финансовых структурах? Ответов на многие вопросы в документе нет. Поскольку, в случае нарушения этого Постановления, на финансовое учреждение налагаются штрафы, многие банки ограничивают возможность проведения транзакций, чтобы не быть оштрафованными из-за того, что они недостаточно правильно поняли закон. Как пояснил эксперт, разные банки ведут себя по-разному, потому что для всех эта ситуация стала неожиданностью, и никто ни с кем никаких предварительных согласований не проводил.