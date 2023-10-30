Автор: Заррина Салимова, Женева, 30.10.2023.
Сторонник теорий заговора создал в городе Кальвина финансовую организацию, вызывающую вопросы у экспертов.|
Adepte des théories du complot a crée dans la cité de Calvin un organisme financier qui suscite des interrogations chez les experts.
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