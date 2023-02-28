Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 28 февраля 2023 года   

Американские санкции затронули Швейцарию|Les sanctions américaines touchent la Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 28. 02. 2023.

Фото: Adam Szuscik, Unsplash

В новом санкционном списке Вашингтона оказались шесть швейцарских граждан. Кто они? И как они связаны с Россией?

|

Six personnes de nationalité suisse figurent sur la nouvelle liste de sanctions de Washington. Qui sont-elles? Et quels sont leurs liens avec la Russie?

24 февраля, в годовщину начала войны в Украине, власти США объявили о принятии очередного – одного из крупнейших – пакета санкций в отношении России. Под ограничения попали российские компании и частные лица, задействованные в металлургической и горнодобывающей промышленности, а также в производстве военного оборудования и полупроводников. Кроме того, в санкционный список были включены около тридцати человек и компаний из европейских стран, в том числе из Италии, Германии и Швейцарии, обвиняемых в том, что они помогали обходить санкции, поставляя военные материалы в Россию – их активы в США были заморожены.

В частности, в документе фигурируют имена шести швейцарцев и двух швейцарских компаний. Так, ограничения были введены в отношении итало-швейцарского бизнесмена Вальтера Моретти и его коллег, которые, по утверждению Минфина США, с помощью других лиц и компаний поставляли оборудование для российских спецслужб и российской армии, в том числе гидравлические прессы, комплекты вооружения, бронетехнику и материалы для московских лабораторий ядерного оружия. Вальтеру Моретти помогали немец Маркус Герхард Мюллер и швейцарцы Рональд Эрик Косман и Бруно Коллер. Расположенная в Устере компания Swisstec 3D AKUS также была частью этой сети посредников. Моретти использовал для закупок свои компании Taerio Limited и Tamyna FZE, расположенные в Объединенных Арабских Эмиратах. Еще один итало-швейцарский гражданин Фредерик Пьер Вилла и зарегистрированная в Цуге фирма Tamyna предположительно оказывали Моретти финансовую, материальную и технологическую поддержку, используя запутанную структуру компаний. В этой связи в документе также упоминаются граждане Швейцарии Ханс-Петер Боматтер и Лютвин Шоммер.

По сообщениям швейцарских СМИ, трое из шести швейцарцев, которые рассматриваются США как «угроза национальной безопасности», уже становились объектами судебного преследования со стороны Швейцарии. В частности, один из них, будучи высокопоставленным менеджером оружейной компании Ruag, несколько лет назад поставил боеприпасы, 800 пистолетов Sig-Sauer, 20 снайперских винтовок швейцарского производителя Swiss Arms и высокотехнологичные камеры для Федеральной службы охраны Российской Федерации.

В новый санкционный список США также включен имеющий связи со Швейцарией россиянин Александр Удодов, подозреваемый в отмывании на Западе средств, полученных преступным путем в России. Как уточняют швейцарские СМИ, Удодов приобрел и спустя некоторое время продал несколько объектов недвижимости в Швейцарии – отель в Веггисе (кантон Люцерн) за четыре миллиона франков и офисное здание в Цюрихе за 37 миллионов франков. По сообщениям Blick, Удодов, вероятно, уехал из Швейцарии, но его бывшая жена, сестра премьер-министра России Михаила Мишустина, и их дочь все еще зарегистрированы здесь – обе не фигурируют ни в одном санкционном списке.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) принял к сведению новые меры американского правительства, подчеркнув при этом в комментарии швейцарским СМИ, что «Швейцария никогда ранее не принимала санкции США». Федеральный совет тем не менее присоединяется к ограничениям, введенным Брюсселем.

Напомним, что ранее швейцарские граждане уже попадали под санкции США. Как сообщала Наша Газета, в ноябре прошлого года Минфин ввел ограничения против люцернского бизнесмена Александра Штудхальтера, который предположительно отмывал деньги для российского олигарха Сулеймана Керимова. Швейцарец отверг обвинения, заявив, что не вел никакой деятельности в России с 2017 года и не имел никаких деловых связей с Керимовым с 2013 года.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

Перейти на страницу досье

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.06
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 80.15

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Вакансия в Нашей Газете |
пятница, 31 марта 2023 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Лучшие швейцарские работодатели

Какие компании пользуются наибольшей популярностью у специалистов? Какие профессии считаются самыми престижными в Швейцарии? И как дефицит рабочей силы повлиял на миграцию?

Всего просмотров: 1,706

Что происходит с рынком спортивной обуви?

 Во всем мире, включая Швейцарию, снижается спрос на кроссовки. Почему?

Всего просмотров: 1,476

Год войны

 Страшно было назвать этот материал «Первый год войны», чтобы невольно не накликать второй, третий, четвертый…

Всего просмотров: 1,390
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Украинская мода в Цюрихе

28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.

Всего просмотров: 934

Фанданго в русском исполнении

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».

Всего просмотров: 1,736

Лучшие швейцарские работодатели

Какие компании пользуются наибольшей популярностью у специалистов? Какие профессии считаются самыми престижными в Швейцарии? И как дефицит рабочей силы повлиял на миграцию?

Всего просмотров: 1,706
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top