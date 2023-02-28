24 февраля, в годовщину начала войны в Украине, власти США объявили о принятии очередного – одного из крупнейших – пакета санкций в отношении России. Под ограничения попали российские компании и частные лица, задействованные в металлургической и горнодобывающей промышленности, а также в производстве военного оборудования и полупроводников. Кроме того, в санкционный список были включены около тридцати человек и компаний из европейских стран, в том числе из Италии, Германии и Швейцарии, обвиняемых в том, что они помогали обходить санкции, поставляя военные материалы в Россию – их активы в США были заморожены.

В частности, в документе фигурируют имена шести швейцарцев и двух швейцарских компаний. Так, ограничения были введены в отношении итало-швейцарского бизнесмена Вальтера Моретти и его коллег, которые, по утверждению Минфина США, с помощью других лиц и компаний поставляли оборудование для российских спецслужб и российской армии, в том числе гидравлические прессы, комплекты вооружения, бронетехнику и материалы для московских лабораторий ядерного оружия. Вальтеру Моретти помогали немец Маркус Герхард Мюллер и швейцарцы Рональд Эрик Косман и Бруно Коллер. Расположенная в Устере компания Swisstec 3D AKUS также была частью этой сети посредников. Моретти использовал для закупок свои компании Taerio Limited и Tamyna FZE, расположенные в Объединенных Арабских Эмиратах. Еще один итало-швейцарский гражданин Фредерик Пьер Вилла и зарегистрированная в Цуге фирма Tamyna предположительно оказывали Моретти финансовую, материальную и технологическую поддержку, используя запутанную структуру компаний. В этой связи в документе также упоминаются граждане Швейцарии Ханс-Петер Боматтер и Лютвин Шоммер.

По сообщениям швейцарских СМИ, трое из шести швейцарцев, которые рассматриваются США как «угроза национальной безопасности», уже становились объектами судебного преследования со стороны Швейцарии. В частности, один из них, будучи высокопоставленным менеджером оружейной компании Ruag, несколько лет назад поставил боеприпасы, 800 пистолетов Sig-Sauer, 20 снайперских винтовок швейцарского производителя Swiss Arms и высокотехнологичные камеры для Федеральной службы охраны Российской Федерации.

В новый санкционный список США также включен имеющий связи со Швейцарией россиянин Александр Удодов, подозреваемый в отмывании на Западе средств, полученных преступным путем в России. Как уточняют швейцарские СМИ, Удодов приобрел и спустя некоторое время продал несколько объектов недвижимости в Швейцарии – отель в Веггисе (кантон Люцерн) за четыре миллиона франков и офисное здание в Цюрихе за 37 миллионов франков. По сообщениям Blick, Удодов, вероятно, уехал из Швейцарии, но его бывшая жена, сестра премьер-министра России Михаила Мишустина, и их дочь все еще зарегистрированы здесь – обе не фигурируют ни в одном санкционном списке.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) принял к сведению новые меры американского правительства, подчеркнув при этом в комментарии швейцарским СМИ, что «Швейцария никогда ранее не принимала санкции США». Федеральный совет тем не менее присоединяется к ограничениям, введенным Брюсселем.

Напомним, что ранее швейцарские граждане уже попадали под санкции США. Как сообщала Наша Газета, в ноябре прошлого года Минфин ввел ограничения против люцернского бизнесмена Александра Штудхальтера, который предположительно отмывал деньги для российского олигарха Сулеймана Керимова. Швейцарец отверг обвинения, заявив, что не вел никакой деятельности в России с 2017 года и не имел никаких деловых связей с Керимовым с 2013 года.