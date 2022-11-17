Имя базирующегося в Люцерне российского миллиардера и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова было впервые упомянуто в Нашей Газете в далеком 2008 году, когда он приценивался к UBS, вследствие чего курс акций крупнейшего швейцарского банка на некоторое время заметно вырос. Да, были и такие времена. Позже он привлекал наше внимание, проспонсировав через свой благотворительный фонд Цюрихский кинофестиваль и Год русской классической борьбы, отмечавшийся в Швейцарии в 2011 году в память об Иване Поддубном. С 2018 года, когда Керимов попал в санкционный «Кремлевский список» США, а затем и Еврозоны, информационные поводы стали иными.

В последний раз мы писали о нем в апреле этого года, поделившись результатами расследования финансовых схем, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова, 16 марта 2022 года внесенного и в швейцарский санкционный список. История получила развитие 14 ноября 2022 года, когда министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него 14 физических лиц и 28 компаний, входящих, по мнению ведомства, в «транснациональную сеть, поставляющую технологии, поддерживающие российский военно-промышленный комплекс». Американские власти не скрывают, что расширение списка рассматривается ими как недвусмысленное предупреждение тем, кто продолжает поддерживать выходцев из России, находящихся под западными санкциями и работающих с Кремлем: чтобы неповадно было.

В расширенный санкционный список попали ближайшие родственники Керимова: его жена Фируза, дочери Гульнара и Амина, сын Саид, а также племянник Нариман Гаджиев, проживающий в Швейцарии гражданин России, представляющий интересы дяди.

Le Temps,

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Forbes

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Поименно назван и уже известный нашим читателям Александр Штудхальтер, в сентябре текущего года заявивший на страницахчерез своего адвоката Даниэля Запелли, что «прекратил все коммерческие отношения с г-ном Керимовым много лет назад, задолго до того, как на того были наложены международные санкции». Судя по всему, минфин США располагает иной информацией, позволяющей ему указывать на г-на Штудхальтера, как наключевое лицов финансовых хитросплетениях российского олигарха, состояние которого, по последним данным, оценивается в 12,4 млрд долларов. В тумбочке столько не упрячешь, даже в очень большой

В качестве «щепок», летящих при рубке леса, оказались восемь компаний Александра Штудхальтера, расположенных в шести странах, в том числе четыре в Швейцарии: MG International AG, консультационная фирма с офисами в Швейцарии и России, где ранее Керимов был акционером, а его дочь Гульнара – сотрудником; Studhalter International Group AG (Studhalter Group), финансовая компания; Swiss International Advisory Group AG (SwissIAG), консультационная фирма по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, и Swiss International Real Estate Portfolio AG (SwiREP), агентство по недвижимости. Уже вечером 14 ноября, сообщает Le Temps, Александр Штудхальтер выпустил коммюнике, в котором заявил, что будет защищаться против «порочащих его репутацию обвинений», и подчеркнул, что не занимался отмыванием денег Керимова.

Заодно со Штудхальтером в список попал адвокат из Цуга Лорин Кац, выступающий президентом четырех компаний, принадлежащих Гульнаре Керимовой и расположенных во Франции.

Обратили мы внимание еще на несколько имен, фигурирующих в документе министерства финансов США и так или иначе связанных со Швейцарией. Например, российский бизнесмен и инвестор Мурат Алиев, бывший руководитель инвестиционной компании Керимова, имеющий связи со Штудхальтером: его инвестиционная компания LLC Bonum Capital расположена в Москве в одном здании с MG International AG. Гражданка Швейцарии Инга Реттич, управляющая компанией по доверительному управлению семейным капиталом в SwissIAG, является одновременно директором Bonum Capital Cyprus Ltd, принадлежащего Алиеву кипрского холдинга. Под горячую американскую руку попали также две расположенные в Швейцарии компании, связанные с трастами уже находящегося под санкциями близкого к президенту Путину бывшего российского сенатора Андрея Гурьева: Chlodwig Enterprises AG и Adorabella AG.

Интуиция подсказывает, что этим опасные швейцарские связи не исчерпываются, так что будем следить за развитием событий.