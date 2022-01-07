Наша Газета уже не раз имела повод рассказывать о Жане Дюбюффе (Jean Philippe Arthur Dubuffet, 1901–1985), который, в отличие от большинства живописцев и скульпторов, предпочитал аутентичность в своем творчестве традиционным стандартам красоты, тяготея к так называемому «низкому искусству». Творчество Дюбюффе охватило шесть десятилетий прошлого века, его каталог-резоне (или каталог с комментариями) включает более десяти тысяч работ.

понятие в 1945 году для обозначения собранной им коллекции

, составленной из картин, исполненных душевнобольными, детьми, внеевропейскими «дикарями» и примитивистами.

Приглашая вас на одну из выставок в женевском Музее Барбье-Мюллера, мы напоминали , что многим Жан Дюбюффе известен, прежде всего, как основатель течения Ар брют (Art Brut). Он ввел этоCollection de l'art«Для меня безумие – супер-здравомыслие. Нормальным является больной психозом. Нормальный означает нехватку воображения, нехватку творческого потенциала», так комментировал Дюбюффе это начинание. Дюбюффе пристально изучал работы этих категорий лиц, подводя под них теоретическую базу своей «антикультурной позиции».

Известно, что Жан Дюбюффе предпочитал общество писателей обществу художников. Портрет одного из них, Андре Дотеля, Dhôtel nuancé d'abricot (1947), малоизвестного русскоязычному читателю автора, хотя его книги включены во Франции в школьную программу, символичен, по мнению специалистов, как яркий пример отказа от привычной эстетики. Действительно, можно подумать, что рисовал ребенок, да еще и не слишком одаренный. Созданная в 1950 году серия «Женские тела», включающая и знаменитую работу Métafizyx, позволила художнику еще дальше шагнуть в стремлении сделать сам рисунок основным сюжетом произведения.

Тогда же, в 1950-е годы, Дюбюффе, поглощенный поиском рисуночных инноваций, все дальше отходит от фигуративной живописи, углубляясь в исследование «сырья». Из этого исследования рождаются такие работы, как, например, «Texturologie» Sérénité profuse (1957 г.), внимательно рассматривающая пол/почву/землю, воспринимаемые, как бесконечная живая материя. Эти «Прославления почвы» (« Célébrations du sol ») – пейзажи из камней, земли, песка, листьев, исследующие теллурические движения, получили развитие в серии « Matériologies », включая знаменитую «Мессу Земли» (Messe de Terre, 1959-1960), имитирующую почву со следами тектонической деятельности. (Заметим, кстати, что одна из работ, созданная из листьев, была в 2019 году продана женевским аукционом Hôtel des Ventes Piguet за 130 000 шв. франков.)

Над серией L'Hourloupe Жан Дюбюффе работал в течение двенадцати лет, с 1962 по 1974 годы, а потом еще дорабатывал вплоть до 1983-го, то есть за два года до смерти. Слово hourloupe было изобретено художником специально для обозначения этой серии из «новых материалов», отдельные элементы которой были представлены в Палаццо Грацци в Венеции в 1964 году. В работах присутствуют масляные краски на холсте, рисунки, композиции, элементы театральных декораций, скульптуры и архитектуры, а из цветов превалируют три: красный, синий и белый.

Долгий творческий путь художника отмечен еще несколькими масштабными сериями, среди которых кураторы выставки в Мартиньи особо отмечают « Psychosites » и « Mires », с исключительной работой «Ход вещей» (Cours des choses », 1983). Каждый раз автор заставляет нас по новому взглянуть на окружающий мир, ставя под вопрос его привычное восприятие – вплоть до самой последней серии, « Non-lieux », завершившей, по словам главного хранителя Собрания современного искусства в Центре Помпиду Софи Дюпле, «радикальный творческий путь, один из наиболее смелых в истории искусства 20 века».

Каждый уважающий себя музей гордится сегодня обладанием работ Дюбюффе, сам же он музеи не любил, считая их символами культурной догмы и превыше всего ценя личную свободу творческой интерпретации – такую же, какой обладает ребенок или душевнобольной человек. «Психиатрические госпитали полны отказников – людей, отказывающихся есть ложкой, пользоваться привычным языком, одевать ботинки на ноги и шляпу на голову, и вообще вести себя, как остальные. Если они займутся искусством, то могут очень далеко зайти в своем «отказничестве»», сказал он в интервью 1976 года, недавно извлеченном из архивов RTS. Сам Дюбюффе зашел очень далеко, будучи взрослым и вполне нормальным, если это понятие вообще применимо к творческим людям.

Отказ от общепринятых норм – лейтмотив выставки живописных работ и рисунков на бумаге, представленных в хронологическом порядке в Фонде Джанадда. Кураторы предлагают по-новому взглянуть на наследие мастера, возведшего незнание в принцип для создания своих оригинальных творений.

От редакции: Выставка в Фонде Джанадда будет работать ежедневно, с 10 до 18 ч., вплоть до 6 июня 2022 года.