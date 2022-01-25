Джорджия О’Кифф: проникнуть в суть вещей |Georgia O’Keeffe: aller au fond des choses

Расположенный в базельском пригороде Риен Фонд Бейлера известен во всем мире своими «программными» выставками и первоклассной коллекцией современного искусства. Посещение Фонда – это короткое путешествие в швейцарскую Аркадию. Здание музея, спроектированное знаменитым итальянским архитектором и отцом направления хай-тек Ренцо Пиано, окружено идиллическим парком с вековыми деревьями и прудами с лилиями. Из парка, по которому как бы случайно разбросаны скульптуры и арт-объекты, открывается вид на поля, пастбища, виноградники и предгорье Шварцвальда. В этом году Фонду Бейлера исполняется 25 лет, и свою юбилейную программу он открывает крупной ретроспективой творчества Джорджии О’Кифф, незаслуженно остающейся малоизвестной в Европе.