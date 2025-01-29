Автор: Надежда Сикорская, Веве, 29.01.2025.
В 2025 году, в год столетия со дня смерти Феликса Валлоттона, многие учреждения культуры Швейцарии отдадут дань уважения одному из самых знаменитых швейцарских художников. Рассказываем о первой из серии выставок.|
2025 marque le centième anniversaire de la mort de Félix Vallotton. Dans toute la Suisse, des expositions, des publications et des événements proposent d’aller à la rencontre du peintre, graveur, illustrateur et écrivain d’exception. Commençons par la toute première exposition.
В 2025 году, а точнее 29 декабря, исполнится сто лет со дня смерти Феликса Валлоттона (1865-1925), который может поспорить с Фердинандом Ходлером и Альбертом Анкером за звание самого известного швейцарского художника, гравера, иллюстратора. Валлоттон был чрезвычайно плодовит: после его смерти в Париже в наследство потомкам досталось около двух тысяч творений, не говоря уже о трех романах, театральных пьесах, статьях об искусстве и невероятно интересном дневнике. Его работы хранятся во всех крупных художественных собраниях Швейцарии и часто представляются на временных выставках, а вот случаи попадания их на аукционы редки, и об одном таком случае Наша Газета подробно рассказывала.
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