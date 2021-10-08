Не будем тратить время на представления – все пять упомянутых выше имен отлично вам известны, а выступления в Швейцарии Валерия Гергиева и Даниила Трифонова Наша Газета исправно освещает. Напомним лишь, что участие обоих музыкантов в абонементе «Великие исполнители» концертного агентства «Caecilia» стало традицией, и мы рады, что традиция эта сохранилась и после ухода из жизни руководившего агентствв в течение полувека Педро Кранца.

Расскажем кратко о трех произведениях, включенных в программу предстоящего концерта.

«Музыка этой «Прелюдии»

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очень свободная иллюстрация прекрасного стихотворения Малларме. Она отнюдь не претендует на синтез стихотворения. Скорее это следующие один за другим пейзажи, среди которых витают желания и грезы Фавна в послеполуденный зной. Затем, утомленный преследованием пугливо убегающих нимф, он отдается упоительному сну, полному осуществившихся наконец мечтаний о полноте обладания во всеобъемлющей природе».

У русского ценителя прекрасного «Послеполуденный отдых фавна» Клода Дебюсси немедленно ассоциируется с балетом. Действительно, великий танцовщик Вацлав Нижинский выступил в роли Фавна в одноименном одноактном балете на сцене парижского театра Шатле – к полному неудовольствию композитора, назвавшего его молодым дикарем и порочным гением. (Хорошо хоть все же гением, пусть и порочным!) Но было это в 1912 году, а музыку первого симфонического сочинения Дебюсси публика услышала уже 22 декабря 1894-го – тоже в Париже, в концерте Национального общества Густава Доре. Успех был таков, что произведение было целиком исполнено на бис! А родилось оно из поэзии, о чем свидетельствием сохранившаяся программа, приписываемая самому Дебюсси:

Случайность? Не думаем, ведь сам Стефан Малларме, глава школы символистов, сравнивал свою поэзию с музыкой и стремился, чтобы его поэтические фразы, расположенные определенным образом, также воздействовали на читателя, как звуки музыки на слушателя.

После этой романтической увертюры первое отделение концерта продолжится Концертом № 4 Сергея Рахманинова в исполнении Даниила Трифонова, которого впервые «живьем» мы услышали в 2012 году в Люцерне, то было его первое выступление в Швейцарии. Годом ранее совсем молодой тогда пианист одержал победы на трех престижнейших международных конкурсах: третья премия на Конкурсе Шопена в Варшаве и первые на конкурсах Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и Чайковского в Москве, где публика приняла его так, что он даже сыграл на бис. С тех пор он получил, в 2018 году, «Грэмми» и превратился в маститого музыканта с большим и разнообразным репертуаром. Отрадно, что русская музыка продолжает занимать в нем достойное место.

У Четвертого фортепианного концерта Рахманинова сложная судьба. Сергей Васильевич писал его необычайно долго: начатый в эскизах в Москве в 1914–1917 годах, Концерт был завершен уже в эмиграции, спустя десятилетие. 18 марта 1927 года состоялась его премьера в Филадельфии: солистом выступил автор, дирижировал Леопольд Стоковский. Реакция публики была … прохладной, что побудило композитора внести поправки в партитуру перед ее публикацией в 1928 году, а в 1941-м Сергей Васильевич и вовсе капитально переработал концерт, создав его вторую редакцию. В этой редакции его услышат и женевские меломаны.

Во второй части вечера, на который в Виктория-холл наверняка соберется весь женевский бомонд, прозвучит «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза. Сегодня, когда это произведение давно и прочно стало классикой, трудно представить себе, что оно было написано студентом – да, в 26 лет Берлиоз еще учился в Парижской консерватории, консервативные профессора которой не признавали его дерзкого таланта.

«Фантастическая симфония», которую сам автор хотел назвать «Эпизод из жизни артиста. Большая симфоническая симфония в пяти частях», считается первым зрелым сочинением Берлиоза. Но это вовсе не означает, что писалось оно «на холодную голову», совсем наоборот. «Артистом» был сам Гектор, а «эпизодом», который он хотел положить на музыку, – его роман с ирландской актрисой Генриеттой Смитсон, за которым жадно следил тогда весь Париж. Берлиоз, по его собственным словам, преследовал ее «вулканической страстью» и подумывал о самоубийстве только ради того, чтобы привлечь ее внимание, а она всё не реагировала. Ну и кто бы вспомнил о красавице сегодня, не одумайся она вовремя - через три года Генриетта стала женой Берлиоза, а свидетелем на их свадьбе был Ференц Лист.

«Фантастическая симфония», впервые прозвучавшая в окончательной редакции в Париже 9 декабря 1832 года, вошла в историю музыки как первая программная романтическая симфония, причем программу написал сам автор, начав ее так: «Программа симфонии. Молодой музыкант с болезненной чувствительностью и пламенным воображением в припадке любовного отчаяния отравляется опиумом. Доза наркотика, слишком слабая, чтобы умертвить его, повергает его в тяжелое забытье, сопровождаемое тяжелыми видениями, во время которого его ощущения, чувства, его воспоминания превращаются в его больном мозгу в мысли и музыкальные образы. Сама любимая женщина стала для него мелодией и как бы навязчивой идеей, которую он находит и слышит повсюду».

Не сомневаемся, что и вас в течение нескольких дней будет преследовать тема симфонии, отдающая чертовщиной, а нам интересно, привезет ли Мариинка с собой колокола и на что заменит вышедший из употребления офиклеид – оба эти нетрадиционные для симфонического оркестра инструмента были введены в состав Берлиозом, к недоумению его современников.

От редакции: Концерт, о котором мы вам рассказали, состоится 18 октября в 20 ч. в Виктория-холле. Немногие оставшиеся билеты проще всего приобрести здесь. Не забудьте, что все меломаны старше 16 лет должны будут предъявить сертификат Covid и удостоверение личности.