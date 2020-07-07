Автор: Надежда Сикорская, Женева, 7. 07. 2020. Просмотров: 105
Большой театр Женевы откроет сезон 2020-21 гг. комической оперой Дж. Россини. Эта постановка, осуществленная режиссером Лораном Пелли под музыкальным руководством Антонино Фолиани, должны была представлена еще в мае, но была отменена из-за пандемии.|
Le Grand Théâtre de Genève ouvre la saison 2020-21 avec la dramma giocoso de G. Rossini, une co-production annulée en mai 2020 pour cause de pandémie, mise en scène par Laurent Pelly et dirigée par Antonino Fogliani.
Человек предполагает, а коронавирус располагает – так, увы, можно перефразировать сегодня известную поговорку. Действительно, столько планов рушится! Вот и долгожданная «Турандот», которую впервые собирались поставить на женевской сцене в сентябре, отменилась. Не было у театра возможности, со всеми введенными ограничениями, репетировать глыбу Пуччини, для постановки которой, по задумке режиссера Д. Крамера, должны были быть привлечены не только оркестр, хор и солисты, но и артисты из Азии и расширенные бригады техперсонала. Руководство театра обещает, что это – лишь отложенная партия, и у нас нет оснований им не верить. А пока, в ожидании китайской принцессы, готовимся встречать итальянскую «замарашку».
Либретто оперы Россини отличается от известной всем сказки Шарля Перро и от чудесного советского фильма 1947 года. Здесь нет хрустального башмачка, нет крестной матери, нет и злой мачехи. Обходится без волшебных превращений, тыкв и крыс. Но есть добрый принц, две глупые сестры с их папашей с «говорящей фамилией» – Дон Маньифико, барон Монте Фиасконе и, конечно, есть сама прелестная Золушка, она же Анжелина.
Такую «скромность средств» этой веселой, искристой оперы американский музыковед Г. Саймон (в переводе А. Майкапара) объясняет тем, что когда Россини приступил к сочинению музыки, чтобы представить свою оперу к Рождеству 1817 года, театр Балле в Риме был слабо технически оснащен, и его директор упростил для композитора сюжет. Да и сроки поджимали. Россини работал так быстро, - а труппа так спешно разучивала новую оперу, - что первое исполнение смогло состояться уже через месяц. Но – поспешишь, людей насмешишь: на премьере опера провалилась. Зато второе исполнение прошло с огромным успехом, и в течение многих лет эта опера была одним из самых популярных произведений Россини после «Севильского цирюльника» и «Вильгельма Телля».
Первая русская постановка состоялась в 1820 году в Мариинском театре. В СССР неоднократно опера исполнялась по радио – партию Золушки виртуозно пела Зара Долуханова). В 1974 году «Золушка» была показана в Москве в рамках гастролей Театра Ла Скала, а с тех пор неоднократно ставилась на разных российских сценах.
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