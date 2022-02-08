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среда, 9 февраля 2022 года   

Удивительно противоречивая|Merveilleusement contradictoire

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 8. 02. 2022.

Швейцарские парадоксы © Musée national suisse

В заголовок статьи вынесено название выставки в Национальном музее Швейцарии в Цюрихе, где можно получить представление о том, как воспринимают Конфедерацию ее граждане и иностранцы.|
Le titre de l'article est le nom d'une exposition au Musée national suisse à Zurich, où l'on peut se faire une idée de la façon dont la Confédération est perçue par ses citoyens et étrangers.

Конфедерацию часто называют идеальной страной, и на то есть причины: восхитительные пейзажи, чистые города и прекрасная инфраструктура. В сравнении со многими другими государствами, в местной политике редко бывают сильные потрясения; альпийская республика активна в гуманитарной и дипломатической сферах, что способствует укреплению ее положительного имиджа и вызывает гордость граждан - например, с 1953 года Швейцария обеспечивает соблюдение перемирия между Северной Кореей и Южной Кореей.

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