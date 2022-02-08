Удивительно противоречивая |Merveilleusement contradictoire

Конфедерацию часто называют идеальной страной, и на то есть причины: восхитительные пейзажи, чистые города и прекрасная инфраструктура. В сравнении со многими другими государствами, в местной политике редко бывают сильные потрясения; альпийская республика активна в гуманитарной и дипломатической сферах, что способствует укреплению ее положительного имиджа и вызывает гордость граждан - например, с 1953 года Швейцария обеспечивает соблюдение перемирия между Северной Кореей и Южной Кореей.