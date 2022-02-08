Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 8. 02. 2022.
Конфедерацию часто называют идеальной страной, и на то есть причины: восхитительные пейзажи, чистые города и прекрасная инфраструктура. В сравнении со многими другими государствами, в местной политике редко бывают сильные потрясения; альпийская республика активна в гуманитарной и дипломатической сферах, что способствует укреплению ее положительного имиджа и вызывает гордость граждан - например, с 1953 года Швейцария обеспечивает соблюдение перемирия между Северной Кореей и Южной Кореей.
Covid-19: Швейцария возвращается к нормальной жизниФедеральный совет отменил карантин и обязательство работать из дома, а также начал консультации о снятии других ограничений, в том числе об отмене «санитарного паспорта».
Швейцарские подростки и суицидВ 2021 году в Конфедерации выросло число случаев госпитализации склонных к самоубийству подростков. Среди причин такой печальной тенденции – пандемия и ее последствия, а также другие факторы, о которых речь в нашей статье.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.
Бум на швейцарском рынке недвижимостиИпотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.
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