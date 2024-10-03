В мае прошлого года Наша Газета подробно, в двух публикациях, рассказывала вам о постановке шедевра Дмитрия Шостаковича, осуществленной испанским режиссером Каликсто Биейто в Большом театре Женевы. Те, кто не видел постановку и пропустил наши статьи о ней, могут ознакомиться с ними и получить достаточно полную информацию об истории создания оперы и о перипетиях, связанных с ее сценической судьбой. Мы же сразу перейдем ко дню сегодняшнему и прочтению «наших» произведений каталонцем – не приведи бог случайно назвать его испанцем! - Алексом Олле: его спектакль мы с удовольствием посмотрели несколько дней назад.

Для тех, кто не знает: оперный театр Барселоны, Большой театр «Лисео», - один из наиважнейших театров Испании. Он был построен на средства «частных спонсоров» и открылся в 1847 году. Судьба театра драматична: в 1861 году он пострадал от пожара, а в 1893-м – от террористического акта, организованного анархистом Сантьяго Сальвадором – от взорвавшейся во время представления бомбы погибли 20 человек. Оставив страсти в 19 веке, в начале века 20-го театр расцвел – не без участия антрепризы Сергея Дягилева. Во время гражданской войны театр существовал благодаря поддержке городского совета, а в 1939 году он был национализирован и провозглашён «Национальным театром Каталонии». Увы, 31 января 1994 года он сгорел, на реконструкцию и ремонт потребовалось пять лет, но в 1999-м «Лисео» в буквальном смысле восстал из пепла и стал, со своим залом на 2292 места, вторым по величине оперным театром в Европе, уступая пальму первенства лишь Ла Скале. Кстати, внутренним своим убранством «Лисео» тоже напоминает миланский театр. И немножечко Большой.

И вот в этом прекрасном здании, находящемся на популярнейшей улице Рамблас, разыгрывается – уже во второй раз, впервые опера «Леди Макбет Мценского уезда» шла здесь в 2002 году – трагедия, произошедшая в позапрошлом веке в российской провинции. В достоверности литературной основы сомневаться не приходиться: до того, как стать литератором, Николай Лесков был чиновником уголовной палаты в старинном купеческом городе Орле, так что об особенностях народной жизни знал не понаслышке.

Имя любимого композитора на афише выглядит непривычно – Xostakóvitx, именно так оно пишется по-каталански. Другие имена узнавать легче: молдавский бас Алексей Ботнарчук выступает в роли Бориса Измайлова, а российский тенор Илья Селиванов – в роли его сына Зиновия. Два исполнительских состава предусмотрены для партий Катерины и Сергея. Знающие люди говорят, что первый состав – американская сопрано Сара Якубяк и чешский тенор Павел Чернош – просто великолепен. Но нас вполне удовлетворил и второй, с испанкой Анхелес Бланкас и еще одним чехом – Ладиславом Элгром, певшим и в Женеве.

Разумеется, мы не можем оставить без внимания появление на сцене театра «Лисео» знаменитого грузинского баса Пааты Бурчуладзе. Да, мы привыкли видеть его имя в первых строчках составов исполнителей, а тут он согласился на маленькую роль Старого каторжника. Маленькую по размеру, но по смысловой нагрузке сравнимую с партией Юродивого в «Борисе Годунове», ведь именно из уст Старого каторжанина доходят до публики не нуждающиеся в комментарии слова:

Вёрсты одна за другой

Длинной ползут вереницей.

Тени растут за спиной,

Солнце за степи садится.

Эх, ты путь, цепями вскопанный,

Путь в Сибирь, костьми засеянный,

Потом, кровью путь тот вспоенный,

Смертным стоном путь овеянный.

Женевский взгляд на мценские страсти

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

Что же касается грязи, то Алекс Олле отчасти пошел по пути Каликсто Биейто, тоже решив, что просто сцены недостаточно. Но заполнил он ее не грязью, а водой. Обыгрывается это, разумеется, финалом – как вы помните, Катерина и Сонетка тонут в озере, том самом, что в чаще леса и вода в котором черная. Как сообщил нам информированный источник, вода на сцене – проточная и очень холодная. Куда, спрашивается, смотрит служба охраны труда, знающая, конечно, что холодная вода и вокалисты – вещи несовместимые?! Некоторые исполнители затребовали непромокаемые носки, но обе исполнительницы партии Катерины согласились плескаться в ледяной воде без всякой «страховки» на свой страх и риск, да еще в неглиже.

Всяческих похвал заслуживает работа художника-постановщика Альфонса Флореса и мастера по свету Урса Шёнебаума: вместе, причем с использованием минимума средств, они создали эстетичное и убедительное пространство, удобное для исполнителей и не отвлекающее излишними эффектами от того, что остается главным в спектакле – от прекрасной музыки Дмитрия Шостаковича! Спасибо Симфоническому оркестру театра и дирижеру Жозепу Понсу за ее вдумчивое исполнение.

Как нет басни без морали, так нет спектакля, персонажей которого и постановщики, и публика не пытались бы поделить на плохих и хороших. В данном случае эта задача не из легких, поскольку каждое новое поколение оценивает их со своей, так сказать, колокольни. Расхождения налицо даже между Лесковым и Шостаковичем – соавторами оперы, не говоря уж о разномастных критиках.

Катерина Львовна у Лескова – властная женщина, развращенная жизнью в богатом купеческом доме. Влюбившись в красивого приказчика, она хладнокровно уничтожает всех, кто может помешать ее счастью: свекра, мужа, маленького племянника. У Шостаковича же она – жертва.

«Из всех моих героев в «Леди Макбет» люблю я только Катерину Львовну. Ее судьба — судьба талантливой, выдающейся женщины, поставленной эпохой в кошмарные условия», - признавался Дмитрий Дмитриевич в одном из интервью 1932 года, подчеркивая, что Катерина пришлась «не ко двору» в доме Измайловых не только потому, что не любит мужа, но и потому, что весь ее душевный склад чужд тому образу жизни, который ведут окружающие ее «родственники». А в январе 1934-го рецензент писал в «Вечерней Красной газете»: «Все социально здоровые элементы несут на себе печать развращенности... и даже потенциально не могут быть восприняты как носители здоровых начал стремящейся к трудовой жизни массы...». И ведь не поспоришь – со здоровыми началами в Мценске явно напряженка.

Образ Сергея в опере по сравнению с лесковским почти «добрым молодцем» из народной сказки значительно снижен – перед нами наглый примитивный пошляк. Из-за такой трактовки еще сложнее становится понять, что же увидела в нем Катерина, и не просто ли от скуки приключилась вся эта заваруха. Вполне вероятно, что именно к такому выводу придут молодые зрители, привлеченные в оперный театр обещанием триллера.

От редакции: Дорогие читатели, почему бы вам не устроить себе уик-енд в Барселоне и не составить собственное мнение о постановке, идущей на сцене театра «Лисео» до 7 октября включительно?