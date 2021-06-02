«Посольство иностранных художников» - гласит помпезная табличка, плохо, на первый взгляд, сочетающаяся с окружающим ландшафтом индустриальной зоны женевского квартала Каруж, хорошо знакомого нашим читателям. Висит она на скромных воротах, ведущих во двор, где как-то очень по-русски сушится на веревке белье. Но не встречайте по одежке, ведь это и в самое деле резиденция для зарубежных художников, приезжающих в Женеву для несколько месяцев. Дом, в котором живут художники, называется Maison Baron, но никаких баронов тут нет: в 1992 году виллу, построенную в 1815-1820 годах, купил, вместе с флигелем и большим садом, городской совет, и с тех ею распоряжается франкоязычное отделение Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция, о проектах которого Наша Газета раньше много писала.

Сейчас в Доме Бароне проживают пять художников, трое из которых – «наши».

Сергей Филатов - художник в сфере визуального и звукового искусства, музыкант, автор и разработчик музыкальных инструментов и звуковых скульптур. Он получил высшее художественное образование в Кубанском государственном университете по специальности художник-график, а также техническое образование в Военно-морском институте им. Ленина в Санкт-Петербурге на факультете дизельных энергетических установок. Сергей - член союза художников России и международной Ассоциации Изобразительных Искусств - АИАП ЮНЕСКО, а также профессионального творческого союза «Товарищество свободная культура». В 2019 году в рамках основной программы 58-й Венецианской Биеннале в составе коллективного проекта «The Ground» Тарека Атуи в Центральном павильоне Арсенал были представлены звуковые скульптуры Сергея Филатова «DuoFluctus». Работы художника хранятся в коллекциях Галереи современного искусства COMEL (Италия), Музея современного искусства PERMM, Новосибирского государственного художественного музея, Галереи современного искусства LEINE (Германия), Центра современного искусства им. С. Курёхина, Музея Нонконформистского Искусства, Санкт-Петербургского музея звука, а также в частных и корпоративных коллекциях России, Канады, США, Индии, Китая, Великобритании, Швеции, Германии, Франции, Италии, Швейцарии.

Александр Сереченко и Екатерина Пряничникова выступают дуэтом, но каждый из – яркий, самобытный художник. Александр окончил факультет Информационной безопасности и аспирантуру МИФИ, в данный момент учится в магистратуре Дальневосточного Федерального Университета во Владивостоке. Медиа-художник, программист и музыкант, он активно выставляется в России и за рубежом, читает лекции, а в 2019 году уже приезжал в Швейцарию по линии Про Гельвеции, но в Базель.

Екатерина Пряничникова также учится в магистратуре Дальневосточного Федерального Университета по специальности «Цифровое искусство», а за плечами у нее – московская Школа фотографии и мультимедиа им. Родченко, Академия документальной фотографии «Фотографика» в Санкт-Петербурге, Школа операторского мастерства в Москве и московский же РГСУ. В центре профессиональных интересов Екатерины – экспериментальные методы ручной печати, но работает она и с фотографией, видео и инсталляциями. Ее работы представлены в таких знаковых московских институциях, как Мультимедиа Арт Музей, центр Гараж, Новая Третьяковская галерея…

Наше знакомство с тремя этими интересными личностями началось с приглашения на концерт Сергея Филатова в центре Duplex, полученного от руководства Посольства. Вращаясь в основном в кругу «классических» артистов и художников, мы почему-то решили, что речь идет о фортепианном концерте, а тот факт, что о центре Duplex мы услышали впервые, тревоги не вызвал – после пандемии возникли новые камерные концертные площадки, и не на всех мы еще побывали.

Но каково же было наше удивление, когда навигатор привел нас на парковку в довольно сомнительном женевском районе, прямо за вокзалом, к зданию сарайного типа à la сельский дом культуры, украшенному вывеской компании по производству вентиляционных и охладительных систем (явно не существующей), а также нецензурными надписями. Рояля в кустах не наблюдалось. Зато наблюдался симпатичный внутренний дворик с разномастной публикой, мирно попивающей кто чай, кто пиво. А на втором этаже готовился к выступлению Сергей Филатов, снующий между странными предметами, напоминающими гонги. Они и были инструментами, на которых держался перформанс – выставка и концерт, подобных которым доселе видеть нам не доводилось. Любопытство взыграло, и уже через два дня мы сидели в уютном дворике Дуплекса со всеми тремя российскими «артистами-в-резиденции» и выясняли подробности для предлагаемого вашему вниманию тройного портрета. Начали с Сергея Филатова.

Сергей Филатов: Про Фонд Про Гельвеция я знал давно и созревал для подачи заявки на резиденцию. Очень рад, что она была принята, хотя рассматривал ее кантон долго. Приехав в Женеву, я сразу погрузился в новую для меня атмосферу и начал искать новые материалы, обладающие звуком, а также мастерские, где мои замыслы можно было бы воплотить, ведь готовиться я начал еще в Москве и даже привез с собой некоторые компоненты. Но их, конечно, оказалось, недостаточно: как вы видите, выставка включает крупномасштабные предметы из металла, камня, стекла. Большинство из них было сделано в коллективных мастерских La Maco, предоставляющих все необходимое. Мне очень подошел их проект Materium, дающий художникам бывшие в употреблении материалы, например, отслужившие театральные декорации, даря им вторую жизнь – очень правильный экологический подход.

Наша Газета: Не могли бы вы сказать несколько слов о предметах, напоминающих гонг…

По сути, это и есть гонги – музыкальные инструменты и скульптуры, в зависимости от того, как я ими пользуюсь. Если в качестве музыкального инструмента, то я управляю вибрациями, извлекая звук из колеблющихся материй. Я имею возможность управлять частотой вибрации через стабилизатор напряжения, который позволяет подавать напряжение от единицы до 12 Вольт. Часть гонгов я оставлю здесь, несколько заберу с собой. Собственно, основной целью моей резиденции и является взаимодействие с местными материалами и художниками, и я очень рад, что все это удалось – много интересных встреч уже состоялись, и еще месяц впереди.

Екатерина Пряничникова: Мы с Александром работаем вместе уже три года, параллельно развиваясь и как самостоятельные художники. Нынешняя резиденция – это практическая часть нашего дипломного проекта в магистратуре Дальневосточного Федерального Университета.

Наша Газета: У вас очень разная изначальная профессиональная подготовка. Как возникла идея объединиться?

Александр Сереченко: Когда мы познакомились, сразу обнаружился общий интерес и стремление создать нечто новое, чего ни в Катиной, ни в моей практике еще не было. Я много занимался программированием и музыкой, то есть виртуальной сферой, а у Кати, наоборот, физические объекты, процесс работы над которыми можно наблюдать.

Екатерина Пряничникова: Это ручной труд, погружение в материал, изучение его свойств. То есть речь идет о визуальном представлении мира через предметы и фотографии, напечатанные вручную. Пересечение сфер нашей работы позволяет получить результат, невозможный в каждой из сфер по отдельности.

Наша Газета: Тема вашей резиденции заявлена как «Искусство и наука» и партнеры более чем солидные – кампус Biotech, Лаборатория нейровизуализации сна и сознания при Женевском университете. В чем конкретно состоит коллаборация с ними? В чем ваш интерес, мне понятно, а чем вы интересны этим очень серьезным научным учреждениями?

Александр Сереченко: Мы тоже неоднократно задавали этот вопрос, тем более что вопрос взаимодействия науки и искусства вообще до сих пор остается открытым – каждый имеет по нему свое мнение. Наверное, ученым интересна возможность популяризировать свою работу, а художникам - разрабатывать, с помощью науки, новый инструментарий для художественного выражения. Иногда ученому даже трудно бывает объяснить, чем он занимается! Для ученых художник – это человек, который задает новый контекст, предлагает свежий взгляд на их исследования.

Наша Газета: Могли бы вы привести конкретный пример того, чем вы занимаетесь в Женеве?

Александр Сереченко: Мы побывали в лаборатории Женевского госпиталя, занимающейся исключительно изучением проблем, связанных со сном. Сны – одна из наименее изученных областей деятельности человека, а ведь в них исторически черпали вдохновение многие художники, да и вообще многие процессы, отображаемые в культуре, связаны с видением снов. У нас уже был один проект, посвященный сну, его мы и представили в заявке на резиденцию.

Наша Газета: А как можно изобразить сон?

Екатерина Пряничникова: Поскольку мы работаем с новыми технологиями, с интерактивными инсталляциями, мы взяли нейросетевой алгоритм, который создает изображения из текстового описания – слушая рассказ зрителя о его сне, он выдает очень абстрактные, размытые картинки, в которых человек тем не менее может распознать свой сон. Этот проект и заинтересовал женевских специалистов – совершенно замечательных, очень интересных людей. После месяца, ушедшего на установление взаимопонимания, мы поняли наконец друг друга, после чего процесс пошел, и сами собой сложились три проекта.

Наша Газета: Можете коротко рассказать об одном?

Александр Сереченко: Тогда о самом амбициозном. В кампусе Biotech есть технологии, позволяющее делать очень детализированные сканы мозга (фМРТ). Цель – «достать» из этого скана изображение, которое видит человек. Оно плохо, трудно достается, оно размыто, а нам это и нравится с точки зрения эстетики. На наш взгляд, это напоминает то, что мы помним из увиденного во сне, намек на предмет. И вот мы решили использовать эту технологию для получения изображения того, что человек видит во сне. Мы не претендуем на научность, но хотим показать, что современные технологии позволяют делать фантастические вещи.

Наша Газета: Звучит, действительно, фантастически!

Александр Сереченко: Это наша программа-максимум. А тем временем мы почти осуществили другой проект. Взяли в Лаборатории нейровизуализации снов базу данных текстовых отчетов о снах (30 тысяч текстов) и обучили нейросетевой алгоритм генерировать тексты, новые сюжеты снов, очень похожие на человеческие – в них все эмоции, страх, радость, сексуальные перверсии.

Наша Газета: Вы говорите «почти». А в чем разница?

Екатерина Пряничникова: Разница в том, что видишь грамматические нестыковки, что придает этим нарративам элемент сюрреалистичности. Но к сюжетам никаких претензий нет. Этот проект называется «Сон машины». Все сейчас пытаются создать искусственный интеллект, искусственное сознание, а сон – это подсознание, и мы обращаемся к нему. Мы стремимся к тому, чтобы машина сама и рассказывала сон, и показывала его изображение. В завершение проекта будет создана инсталляция с видео, составленного из этих изображений. Плюс я работаю над книгой, которая будет выглядеть как дневник, в который человек записывает свои сны.

Наша Газета: Две трети срока вашей резиденции уже истекли. Можете ли вы уже подвести какие-то итоги?

Сергей Филатов: До итога еще все-таки почти месяц, но уже могу сказать, что получаю огромное удовольствие и профессиональное удовлетворение от общения с местными коллегами. Я ощущаю здесь спокойствие, упорядоченность, наслаждаюсь чистотой. Здесь прекрасно работается и созданы все условия для полного погружения в творчество. Да и то выставочное пространство, которое вызвало у Вас недоумение, для меня интереснее, чем привычный формат галереи с белыми стенами, оно дает возможность развернуться воображению. Мне нравится, что с улицы проникает звук и интегрируется в новый ландшафт. Я очень доволен, что удалось воплотить, выразить свои ощущения и разделить их с другими. Я не ожидаю положительных отзывов, но сам факт, что люди приходят, очень радует.

Екатерина Пряничникова: Я в восторге от людей! Мы получили колоссальный опыт общения с невероятными учеными, художниками, опыт нахождения новых способов коммуникации, понимания друг друга, установления и развития контакта.

Александр Сереченко: Нельзя не отметить потрясающую работу директора резиденции Ришара Ле Келлека – именно ему мы обязаны всеми многочисленными контактами с такими серьезными и увлекательными партнерами. Он невероятный человек, и мы надеемся, что установленные с его помощью связи получат развитие. А «практическое применение» этого опыта проявится совсем скоро: нас пригласили курировать магистратуру в московском МиСиС (Национальном Исследовательском Технологическом Университете), она называется «Технологическое искусство» и стартует уже в сентябре – нам будет, чем поделиться!

От редакции: Если вас тоже заинтересовали описанные проекты и вы понимаете, что лучше один раз увидеть, что сто раз прочитать, то у вас есть такая возможность! Инсталляция, о которой говорил Александр Сереченко, будет выставлена в Flux Laboratory по адресу 5 rue de la Muse, дату мы сообщим позже. С творчеством Сергея Филатова вы сможете познакомиться в нескольких местах: 5 июня состоится открытие его персональной выставки в Берне (https://dreiviertel.ch), где он будет выступать со швейцарским музыкантом Кристианом Мюллером; 11 июня пройдет финисаж выставки в Duplex (9, rue des Amis, Genève), а 24 июня Сергей примет участие в курируемом им фестивале звукового искусства и музыки Shimmering на территории резиденции. Охватив все это, вы еще успеете в Берн на финисаж -–25 июня. Поделитесь потом впечатлениями!