Swiss Press Photo 2025 | Swiss Press Photo 2025
Каждую весну расположенный в Цюрихе Национальный музей, также известный как Landesmuseum, представляет фоторетроспективу прошедшего года. На выставке представлены сотни снимков швейцарских и иностранных фотографов в таких категориях, как «Новости», «Повседневная жизнь», «Репортажи», «Портрет», «Спорт». Оглянемся и мы на 2024 год.
Разглядывая фотографии призеров, невольно начинаешь проводить неожиданные параллели. Вот, например, молодость – действительно ли это лучшее время в жизни каждого человека? Фотограф Анна Моргенштерн запечатлела для Neue Zürcher Zeitung «Свифтис» – так называют поклонников американской певицы Тейлор Свифт, которая прошлым летом выступила с концертами в Цюрихе. На серии снимков можно увидеть, как группа совсем молодых женщин неистово веселится в одном из цюрихских клубов, празднуя приезд своего кумира.
Совсем другое настроение считывается на фотографиях Доминика Нара, сделавшего репортаж из охваченного гражданской войной Йемена. «Здесь трудно взрослеть», - признался репортеру молодой человек. Разрушенные дома, растерянность и разочарование на лицах – другие условия, другая молодежь, другое мироощущение.
Фотоистория, снятая Себастьеном Анексом в Бернском Оберланде, напоминает о суровых немецких сказках. Фотограф побывал в расположенной в тени Альп деревушке Лютшенталь, где в зимнее время года не бывает солнца по четыре месяца. Возвращение светила празднуется всей деревней 25 февраля.
В категории «Портрет» главный приз достался Костасу Маросу, сделавшему фотографию удивительной дамы – 97-летней Ноэми Шпайзер, уважаемой во всем мире исследовательницы текстиля. Ее глаза не утратили блеска, ее взгляд – озорной и безмятежный. Несмотря на свой солидный возраст, она до сих пор сама шьет себе одежду. За всю свою жизнь она ни разу не была замужем и настаивает на том, чтобы к ней обращались «фройляйн».
Одна из победительниц конкурса, Рахель Зубер, удивила жюри своей работой о концентрации удобрений в водах. Она сфотографировала различные сельскохозяйственные угодья в кантоне Цюрих и пропитала негативы жидкими удобрениями и пестицидами. При проявке снимков стали видны следы загрязняющих веществ: они призваны показать, что, несмотря на строгие экологические стандарты, концентрация питательных веществ в швейцарских водах зачастую слишком высока.
От редакции: Выставка Swiss Press Photo 25 продлится до 29 июня, а World Press Photo 2025 – до 9 июня. С середины ноября обе выставки также будут представлены в замке Пранжен. Подробную информацию можно найти на сайте landesmuseum.ch.