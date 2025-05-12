Каждую весну расположенный в Цюрихе Национальный музей, также известный как Landesmuseum, представляет фоторетроспективу прошедшего года. На выставке представлены сотни снимков швейцарских и иностранных фотографов в таких категориях, как «Новости», «Повседневная жизнь», «Репортажи», «Портрет», «Спорт». Оглянемся и мы на 2024 год.

Одним из главных событий в политической жизни Швейцарии стал саммит по вопросам мира в Украине, состоявшийся в прошлом июне в

Michael Buholzer/ Courtesy of Swiss Press Photo

Бюргенштоке . В конференции приняли участие представители более 80 стран, включая тогдашнего вице-президента США Камалу Харрис и все еще председательницу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. От объектива фотографа Михаэля Бухольцера не ускользнуло, что Владимир Зеленский, стоящий между федеральным советником Иньяцио Кассисом и Виолой Амхерд, занимавшей в прошлом году пост президента Швейцарии, испытывает заметное напряжение или усталость. И украинского президента можно понять.

Разглядывая фотографии призеров, невольно начинаешь проводить неожиданные параллели. Вот, например, молодость – действительно ли это лучшее время в жизни каждого человека? Фотограф Анна Моргенштерн запечатлела для Neue Zürcher Zeitung «Свифтис» – так называют поклонников американской певицы Тейлор Свифт, которая прошлым летом выступила с концертами в Цюрихе. На серии снимков можно увидеть, как группа совсем молодых женщин неистово веселится в одном из цюрихских клубов, празднуя приезд своего кумира.

Anne Morgenstern/Courtesy of Swiss Press Photo

Совсем другое настроение считывается на фотографиях Доминика Нара, сделавшего репортаж из охваченного гражданской войной Йемена. «Здесь трудно взрослеть», - признался репортеру молодой человек. Разрушенные дома, растерянность и разочарование на лицах – другие условия, другая молодежь, другое мироощущение.

Dominic Nahr/Courtesy of Swiss Press Photo

Фотоистория, снятая Себастьеном Анексом в Бернском Оберланде, напоминает о суровых немецких сказках. Фотограф побывал в расположенной в тени Альп деревушке Лютшенталь, где в зимнее время года не бывает солнца по четыре месяца. Возвращение светила празднуется всей деревней 25 февраля.

Sébastien Anex/Courtesy of Swiss Press Photo

В категории «Портрет» главный приз достался Костасу Маросу, сделавшему фотографию удивительной дамы – 97-летней Ноэми Шпайзер, уважаемой во всем мире исследовательницы текстиля. Ее глаза не утратили блеска, ее взгляд – озорной и безмятежный. Несмотря на свой солидный возраст, она до сих пор сама шьет себе одежду. За всю свою жизнь она ни разу не была замужем и настаивает на том, чтобы к ней обращались «фройляйн».

Kostas Maros/Courtesy of Swiss Press Photo

Одна из победительниц конкурса, Рахель Зубер, удивила жюри своей работой о концентрации удобрений в водах. Она сфотографировала различные сельскохозяйственные угодья в кантоне Цюрих и пропитала негативы жидкими удобрениями и пестицидами. При проявке снимков стали видны следы загрязняющих веществ: они призваны показать, что, несмотря на строгие экологические стандарты, концентрация питательных веществ в швейцарских водах зачастую слишком высока.

Rahel Zuber/Courtesy of Swiss Press Photo