До 29 января в Золотурне, который из-за его архитектурного облика нередко называют барочной жемчужиной Швейцарии, проходит кинофестиваль, считающийся одним из самых важных культурных событий в стране и дающий наиболее полное представление о современном швейцарском кино. О популярности кинофестиваля свидетельствуют цифры: для участия в юбилейном шестидесятом выпуске было прислано 427 фильмов! Из этого огромного количества работ для секции «Панорама» были отобраны 162 игровых и документальных картины всех жанров и форматов. Изучив насыщенную фестивальную программу, мы, по традиции, отобрали ленты, которые могут заинтересовать наших читателей.

За главный приз Золотурнского фестиваля – и самую престижную кинопремию Швейцарии – поборются два художественных и четыре документальных фильма, включая «Дом» Светланы Родиной и Лорана Стоопа. Картина посвящена потерянному поколению молодых россиян. В приюте для беженцев в Тбилиси оказываются активистка движения за права женщин, молодая пара журналистов, сторонник Алексея Навального, политический блогер. Все они были вынуждены покинуть родину из-за войны и репрессий: в Грузии они живут как цифровые диссиденты и отсюда отправляются на поиски нового дома. Ленту можно будет посмотреть 25 и 28 января.

На Приз публики номинирован игровой фильм «За стеклом» Ольги Динниковой, родившейся в Риге и учившейся в Цюрихском университете искусств. …Анна и ее непокорная дочь Лена живут на окраине Риги. Лена прогуливает школу и попадает в опасную компания круги: ее лучшая подруга умирает от передозировки, а сама она едва выживает. Спасаясь от полиции, мать и дочь уезжают за границу и находят пристанище у родственницы Анны в Швейцарии. В какой-то момент ситуация принимает катастрофический оборот – о том, что произошло после, вы узнаете, посмотрев фильм 27 января.

В программу включена и документальная лента Вито Роббиани «Берегиня – женщины Киева», которую можно будет посмотреть 25 января. Фильм позволит погрузиться в будни четырех женщин-редакторов украинской версии журнала «Elle», которые продолжают выпускать модный журнал, несмотря на войну. Их повседневная жизнь становится символом сопротивления, а их ответ на жестокость – это красота, культура и решимость.

В Золотурне покажут также короткометражный дебютный фильм «Вдох» Меланы Сохадзе, родившейся в Грузии и учившейся в Грузинской академии искусств и в Высшей школе искусства и дизайна (HEAD) в Женеве. Главная героиня ленты, тринадцатилетняя Нино, незадолго до важных соревнований по плаванию обнаруживает, что у нее впервые началась менструация. Тренер не разрешает ей участвовать в соревнованиях, утверждая, что ее женское телосложение не подходит для спорта. Нино чувствует себя преданной как своим тренером, так и своим телом. Фильм можно будет посмотреть 25 и 27 января.

Секция «Фокус» в этом году посвящена биографическим фильмам – в эту подборку попал фильм Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», который будет демонстрироваться 28 января. В экранизации бестселлера Эммануэля Каррера рассказывается о жизни поэта и писателя Эдуарда «Лимонова» Савенко, эмигрировавшего из Советского Союза в Нью-Йорк в 1974 году, затем в Париж, а после развала СССР вернувшегося в Москву. Неоднозначная фигура, диссидент, ставший националистом… Как отмечают кинокритики, в фильме большее значение придается не биографическим фактам, а нарциссическим фантазиям главного героя о насилии и всемогуществе.

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Буковые леса Золотурна и Тичино признаны ЮНЕСКО «Сгоревшую ферму» с Аленом Делоном и Симоной Синьоре. Возможность увидеть двух звезд французского кино в «винтажном» детективе 1973 года (да еще и на большом экране!) появится 29 января. Кроме того, в художественном музее Золотурна сейчас проходит приуроченная к фестивалю выставка пейзажей Юры. Экскурсии проходят ежедневно до 29 января, начало в 14:00. Вход свободный.

От редакции: С полной программой кинофестиваля можно ознакомиться на сайте solothurnerfilmtage.ch.