Несмотря на пандемию, команде энтузиастов-профессионалов во главе с белорусской журналисткой Екатериной Кожухарь удалось снять для YouTube канала «Швейцария ТВ1» документальный фильм о швейцарском периоде жизни великого комика – «Дом Чаплина. История любви Чарли и Уны». Главный рассказчик в нем – Юджин Чаплин, пятый из восьмерых детей Чарльза и Уны, внук американского драматурга Юджина О’Нила и отец актрисы Кьеры Чаплин. Родившийся в Швейцарии в 1953 году, он стал профессиональным звукорежиссером и режиссером-документалистом. Фильм, в котором Юджин подробно рассказывает о том, как жила его необычная семья, благодаря чему любовь его родителей была такой крепкой и красивой, несмотря на разделявшие их 36 лет; каким образом трущобы Лондона и тяжелое детство повлияли на будущего комика и почему Чарли Чаплин не хотел возвращаться в США даже на вручение премии Оскара, можно посмотреть в онлайн. А «Наша газета» публикует фрагменты беседы, оставшиеся за кадром.

Наши читателя знают, что последние двадцать пять лет жизни Чарли Чаплина прошли на берегу Женевского озера, в особняке XIX века в деревушке Корзье-сюр-Веве, где теперь находится прекрасный музей. К переезду в Швейцарию подтолкнули обстоятельства - в 1952 году, по дороге на английскую премьеру своего фильма «Огни рампы», Чаплин узнал, что иммиграционные власти США запретили ему въезд в страну. За что? За кампанию в поддержку открытия второго фронта и помощи русским во время Второй мировой войны, повлекшей за собой обвинения в антиамериканской деятельности и подозрения в тайных связях с коммунистами. В Швейцарии, как известно, шумиха не в чести. Как восприняли водуазцы появление такого соседа?

Юджин Чаплин: Реакция жителей Веве была забавной. Я думаю, что швейцарцы очень стеснительны. В то время, когда повсюду в мире, узнавая отца, толпы требовали автограф, швейцарцы, завидя его, держались на расстоянии. Мой отец очень это ценил. Спускаясь в город, он много гулял, его узнавали, конечно, но никогда, никогда не беспокоили.

Почему выбор дома пал именно на особняк в Корзье-сюр-Веве?

Когда мой отец захотел купить этот дом, в нем жили мистер и миссис Майнет, причем миссис была тяжело больна. «Когда я уйду, не хочу, чтобы этот дом был продан, сохрани его», - наставляла она мужа. Однако после ее смерти,мистер Майнет все же согласился продать дом моему отцу. Когда у нас в доме бывали школьные друзья, мы любили им рассказывать: «Если ночью вы хорошенько прислушаетесь, то услышите странные звуки – это миссис Майнет все еще сетует, приговаривая: «Вас не должно быть здесь!». И некоторые друзья действительно нам верили. Это было весело.

Чарли Чаплин был известным трудоголиком, но как он проводил свободное время?

У него всегда было время для нас, для игр. Но я думаю, как каждый отец, он очень серьезно относился к семье. Время от времени он мог шутить, но для меня он был абсолютно нормальным отцом. Я люблю говорить, что мой отец, как любой клоун, был очень серьезным, интересовался школьными делами, делами моих друзей. Мы довольно много путешествовали. Однажды, во время летних каникул, отец возил нас на Ямайку. Каждую Пасху мы ездили в Ирландию, часто бывали в Лондоне.

Дом Чаплиных посещали многие знаменитости. Были ли среди них близкие друзья?

Большим другом моего отца была Клара Хаскил – известная румынская пианистка еврейского происхождения. Отец отправил ее ребенком в Париж, чтобы совершенствоваться на фортепиано. Однако вскоре ей пришлось оттуда бежать – всего за несколько дней до того, как немцы вторглись во Францию. Она приехала в Швейцарию, где сильно болела. Денег у нее не было. В Веве ее приютила молодая пара, вскоре понявшая, насколько Клара талантлива. Они представили ее моему отцу, который сразу разглядел в ней большого музыканта. Он всегда говорил: «В этом мире есть три гения: Черчилль, Эйнштейн и Клара Хаскил. Каждый год она приходила к нам на рождественский ужин, а когда он заканчивался, садилась за рояль и давала концерт».

Счастливый швейцарский период в жизни великого комика был наполнен любовью к молодой жене – Уне О’Нил и семейными радостями. Каковы были главные обычаи дома?

У нас было две основные семейные традиции, которые мы, как дети, очень любили. Во время Пасхи мама прятала яйца в саду и начиналась большая пасхальная охота. Мы приглашали друзей, было весело, прекрасно! Второй традиций было Рождество: у нас была очень большая елка, а под ней – очень много подарков, потому что и нас было много! Однако мой отец обычно оставался в гостиной, не шел с нами смотреть подарки, потому что всегда думал: «Ох, это слишком, мы слишком балуем детей!». Так что мы сами открывали наши подарки, а потом шли его благодарить.

В своей автобиографии Чарли Чаплин писал, что, живя в Швейцарии, он чувствовал себя защищенным горами. Всемирная слава принесла ему и немало неприятностей, здесь же он чувствовал себя спокойно и, как всегда, продолжал много писать, творить. В чем был его секрет?

Думаю, секрет его успеха — это, конечно, в первую очередь, упорный труд, повлиявший и на создание его Образа. Он родился в семьи актеров и музыкантов, стал артистом пантомимы, затем клоуном. Его персонаж появился из нищеты – его одежда всегда была ветхой, пиджак – мешковатым. Но у этого бродяги было чувство собственного достоинства: он непременно надевал свой котелок, пристегивал розочку к грудному кармашку пиджака и отправлялся на борьбу с внешним миром. Я убежден, что колоссальный секрет успеха Чарли Чаплина, секрет любви к нему во всем мире в том, что у каждого человека есть немного Чарли в сердце, каждый узнает в нем себя.