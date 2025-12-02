Очень трудно, порой невозможно перевести игру слов. И вот тому пример. Название великолепной выставки в Кунстхаусе Цюриха – «Faire impression», что легко перевести как «Произвести впечатление». Но «impression» означает и «воспроизведение изображений», «печать», и в данном случае речь идет именно об этом, а впечатление от выставки – колоссальное!

Коллекция графики Кунстхауса Цюриха, столетие которой музей отметил в 2015 году выставкой «Рисунки мастеров», – настоящий клад. Как любое сокровище, она требует бережного отношения: многие листы, чувствительные к свету, могут экспонироваться лишь недолгое время, после чего должны возвращаться в хранилища, где они надежно защищены. Но прошло десять лет, и хранители решили еще раз приоткрыть дверь в свои кладовые, представив выставку, в которой акцент сделан на печатной графике. А заодно и дан ответ на распространенный вопрос о том, можно ли считать гравюру оригинальным произведением, особенно если существует не один, а несколько оттисков? Ответ Кунстхауса однозначен: эстамп – это полноценное средство художественного выражения, а не просто способ воспроизведения изображений. Работа с краской, игра линий и поверхностей, света и тени рождают произведения с уникальным визуальным эффектом.

photo © NashaGazeta

От Альбрехта Дюрера до Франсиско де Гойи, включая Рембрандта ван Рейна, – уже в области старого искусства коллекция Кунстхауса Цюриха объединяет важнейших мастеров печатной графики, и на выставке представлены выдающиеся офорты и гравюры на дереве, в которых на первый план выходит работа с мотивом и совершенное владение техникой. С наступлением же модерности печатная графика расцветает во всем многообразии – достаточно взглянуть на работы Кете Кольвиц, Мэри Кассат или Дитера Рота, как и многих других художников, экспериментирующих с самыми различными техниками и состояниями оттиска. Они оставили в прошлом представление о том, что гравюра должна быть небольшого формата и рассматриваться с максимально близкого расстояния: достаточно взглянуть на монументальный «Автопортрет» Чака Клоуза размером 137 × 103 см.

Особенность подхода кураторов этой выставки в том, что они отказались выстраивать иерархию произведений по размеру или по строгой хронологии, вынеся на первый план виды техник. Это придает выставке дидактический – но не занудный! – характер, позволяя понять, как одна и та же процедура со временем порождала самые разные формы художественного высказывания, и как новые технические возможности вдохновляли художников на новые темы и подсказывали им новые пластические решения.

В одном из залов выставку Рhoto © NashaGazeta

Таким образом, экспозиция состоит как бы из десяти подразделов, и мы постараемся в самой доступной форме объяснить, в чем суть каждого, а заодно представить некоторые размещенные в этих разделах шедевры, объединить которые под каким-либо иным соусом было бы затруднительно.

Holzschnitt – Ксилография

Речь идет о гравюра на дереве. Как она рождается? Художник вырезает изображение на дощечке: всё, что остаётся выступающим, печатается. Очень графично, контрастно, часто с грубоватой фактурой дерева. Тут вас сразу ошарашивает «Уличная сцена» (1922) Эрнста Людвига Киршнера, соседство которой с Дюрером, Гогеном, Валлотоном, Мюнком и Нольде и прочими воспринимается уже вполне естественно.

Эдвард Мюнк. Голова к голове, 1905 г. © Kunsthaus Zürich

Linolschnitt – линогравюра

То же, что гравюра на дереве, только вырезают не по дереву, а по линолеуму. Этот материал намного мягче, поэтому линии получаются чище, плавнее, в них меньше «шороха». В этом разделе представлены всего пять работ, но вот имена их авторов: Марсель Янко, Соня Делоне, Пабло Пикассо, Хелен Дам и Анри Матисс.

Возможно, дадаист Марсель Янко известен вам меньше остальных, так что знайте, что он родился в 1895 году в Бухаресте и уже в детском возрасте проявил своей художественный талант. В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, он отправился в Цюрих изучать архитектуру и оказался огражденным нашей нейтральной страной от всех ужасов того времени. В этой мирной атмосфере Янко присоединился к завсегдатаям кабаре «Вольтер», основавшим движение «дада», о котором Наша Газета не раз писала. Параллельно он состоял в группе Das Neue Leben («Новая жизнь»), в которой велись интеллектуальные дискуссии, и на основе которой впоследствии сформировался Союз радикальных художников.

После пребывания в Париже, где Янко занимался сохранением и реставрацией памятников архитектуры, он в 1922 году вернулся в Румынию, где на протяжении последующих двадцати лет совмещал работу архитектора с занятиями живописью. В 1941 году он спасся от Второй мировой войны, уехав в Землю Обетованную – в 1983 году в центре населенной художниками живописной деревеньки Эйн-Ход в северной части Израиля был открыт Музей Янко-Дада.

Марсель Янко (1895-1984). Dada-Bewegung, 1918 г. © Kunsthaus Zürich

Kupferstich – медная гравюра

Суть техники – в гравировании резцом по медной пластине, что даёт супер-точные, тонкие линии, столь любимые классическими мастерами типа Дюрера. И Дюрер в этом зале действительно представлен, причем двумя гравюрами – 1504 и 1514 года, сопровождаемый работами других мастеров 15, 16 и 17 веков, однако открывает этот зал «Ландшафт» Даниэля Рота, созданный в 1973-м – по всем понятиям, «новодел».

Альбрехт Дюрер (1471-1528). Адам и Ева, 1504 г. © Kunsthaus Zürich

Radierung – офорт

Если очень кратко, то для создания офорта пластину покрывают кислотоустойчивым лаком, художник царапает рисунок, а потом всё травят кислотой. В результате линии выходят более свободные, живые, словно нарисованные пером. Многосторонний Альбрехт Дюрер пользовался и этой техникой, о чем свидетельствует его работа «Судариум, который держат два ангела» 1516 года. Веком позже к ней прибегал Рембрандт, двумя веками – Пиранези и Каналетто, тремя – Эдуард Мане, а в 20 веке техника эта, похоже, вообще была в моде, достаточно посмотреть на работы Пауля Клее, Дитера Рота, хорошо известного нашим читателям Маркуса Раеца, Верены Лёвенсберг, Жюли Мерету или на уже упоминавшийся громадный «Автопортрет» Чака Клоуза 1977 года создания, открывающий эту часть экспозиции.

Чак Клоуз (1940-2021). Автопортрет, 1977 г. © Kunsthaus Zürich

Kaltnadel – сухая игла

Используя эту технику, художник прямо царапает металл острой иглой, без кислот. За счёт заусенцев металла линии получаются более бархатистые, «лохматые», и именно эта «лохматость» неожиданно роднит Рембранда и Макса Бекманна с его «Большим мостом», перекинутым через поколения в 1922 году.

Макс Бекманн (1884-1950). Большой мост, 1922 г. © Kunsthaus Zürich Photo © NashaGazeta

Mezzotinto – меццо-тинто, или «черная манера»

Четыре мастера, чьи работы представлены в этом разделе выставки, сначала полностью делали пластину шероховатой, чтобы она давала абсолютно чёрный оттиск. Потом выглаживали участки, где нужны светлые тона. В результате получались плавные переходы от чёрного к светлому – словно мягкая бархатная тень. Очень понравилась нам в этом разделе работа Уильяма Хогарта 1761 года «Время, окуривающее картину» – при полном попустительстве службы пожарной безопасности.

Уильям Хогарт (1697-1764). Время, окуривающее картину, 1761 г. © Kunsthaus Zürich

Weichgrundätzung – мягкий лак

Эта такая разновидность офорта. На пластину наносят мягкий, липкий грунт – и можно прикладывать текстиль, бумагу, даже рукописный штрих: всё это отпечатывается удивительно тонко, «пастельно». В этом мини-разделе выставлены три работы – Эжена Делакруа, Маркуса Раеца и ныне здравствующего американского художника-минималиста Роберта Мангольда, отметившего в прошлом октябре свое 88-летие.

Эжен Делакруа, Маркус Раетц и Роберт Мангольд - адепты техники мягкого лака © Kunsthaus Zürich, photo © NashaGazeta

Aquatinta – акватинта

Как подсказывает название, эта техника, еще одна разновидность офорта, связана с водой, предназначенной для заливок и тоновых пятен. Результат похож на акварельную дымку и идеален для больших мягких теней, как у Гойи. Но несмотря на присутствие здесь одного из «Капричос» великого испанца, внимание посетителя в первую очередь – и издалека! – привлекает работа швейцарского художника Мартина Дислера, скончавшегося в 1996 году в Женеве в возрасте всего 47 лет. Дислер воспитывался в интернате в Штансе, кантон Нидвальден, однако своё образование он там не завершил. В 1969 году в Золотурне он делил мастерскую с художницей Агнес Бартметлер, с которой в 1970 году вступил в брак, продержавшийся семь лет. В том же 1970 году Дислер провел первую выставку своих работ, после чего пара переехала в Дулликен близ Ольтена. С 1972 года Дислер совершает несколько заграничных поездок – прежде всего во Францию и в Италию, а с 1977 года и в США. В 1978 художник приезжает в Цюрих и открывает своё ателье в «альтернативном художественном центре» Красная фабрика. Этот опыт явно не пропал даром: именно ярко-красное пятно с белой поперечной полосой, сразу напоминающее швейцарский флаг, словно магнитом манит к его работе 1987 года «Юбилейная карта Цюрихского Общества искусств».

Мартин Дислер (1949-1996). Юбилейная афиша Цюрихского общества искусств, 1987 г. © Kunsthaus Zürich Photo © NashaGazeta

Lithographie – литография

Этот термин точно известен всем, но знаете ли вы, что при использовании этой техники рисунок наносится на известняковую плиту жирным материалом – печать работает на принципе «жир не дружит с водой»? Производимый живописный эффект создает впечатление, будто картина нарисована карандашом или тушью. Обратите внимание на афишу парижского «Салона ста» 1896 года, созданную Пьером Боннаром.

Наконец, последняя из представленных на выставке техник – это Siebdruck, то есть шелкография (трафаретная печать). Заключается она в том, что через тканевую сетку краска проталкивается на бумагу, а, там, где трафарет ее закрывает, не проталкивается. Эта любимая техника Энди Уорхола позволяет делать яркие, плоскостные силуэты, многослойность. К сожалению, работ Уорхола на выставке нет, но зато есть две из «Шести Пикадиллий» Дитера Рота 1970 года и множество других, разнообразных и прекрасных, полюбоваться которыми вы можете до 25 января 2026 г.