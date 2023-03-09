В начале марта руководство Оркестра Романдской Швейцарии пригласило всех своих друзей и партнеров на ежегодную пресс-конференцию и представило три предстоящих фестиваля, перечень мировых и швейцарских премьер, а также все «обычные» концерты, часть которых сразу обратила на себя наше внимание. Название же нашей статьи объясняется тем, что артистом-в-резиденции станет на этот раз известный шведский кларнетист Мартин Фрост, победитель Женевского международного конкурса 1997 года. В течение сезона он выступит в общей сложности в десяти концертах, причем не только в Женеве и Лозанне, но и во Фрибурге и Берне. Вместе с ним с ОРШ в течение всего года будет работать швейцарский композитор Микаэль Жарелль. Теперь более подробно.

Три фестиваля – это уже ставший традицией августовский Фестиваль на пляже, за которым последует фестиваль в здании Bâtiment des Forces Motrice, проводимый совместно с фестивалем электромузыки, после чего наступит очередь третьего, посвященного Чарли Чаплину и музыке к его фильмам.

Местным меломанам предстоит стать свидетелями двух мировых премьер: художественный руководитель ОРШ Джонатан Нотт представит собственную обработку оперы «Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюссии в форме симфонической сюиты (29 и 30.11.2023 г.), а Микаэль Жаррель – еще не написанное, но уже заказанное Оркестром Романдской Швейцарии произведение для кларнета с оркестром. Еще одним оригинальным проектом станет музыкальный спектакль «Эрнест и Виктория», основанный на переписке между основателем ОРШ, швейцарским дирижером Эрнестом Ансерме и Викторией Окампо, аргентинской писательницей и общественным деятелем, которой Игорь Стравинский посвятил балет «Персефона».

Внимательно изучив программу предстоящего сезона, мы пометили для себя (и для вас) несколько концертов, показавшихся нам особенно интересными. Так, очень хочется впервые услышать «живьем» музыку одноактного балета Игоря Стравинского «Игра в карты», премьера которого состоялась в 1937 году на сцене Метрополитен-опера – такое удовольствие ждет нас 1 ноября 2023 года. Еще одно оркестровое произведение Стравинского – «Танго» (1940 г.) – прозвучит 14 и 15 февраля 2024 года. В рамках того же концерта великолепная Марта Аргерих исполнит, вместе с итальянским трубачом Джулиано Соммерхальдером, Концерт Д. Шостаковича для фортепиано, трубы и струнного оркестра. Доводилось ли вам слышать это произведение?

Осенью этого года состоится дебют с Оркестром Романдской Швейцарии российского пианиста Дмитрия Шишкина. Международная карьера этого уроженца Челябинска и выпускника Московской консерватории началась после того, как в 2018 году он одержал победу на Женевском международном музыкальном конкурсе, а годом позже получил Вторую премию на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве. В его исполнении, в сопровождении ОРШ под управлением Джонатана Нотта, прозвучит произведение американского композитора Пола Шенфильда «Four Palabres» (1.11.2023).

Еще один российский пианист, Александр Малофеев, предложит швейцарской публике свою интерпретацию «Rhapsody in blue» Дж. Гершвина в программе, полностью составленной из произведений американских композиторов (6 и 7.3.2024). А родившаяся в Молдавии и давно живущая в Швейцарии скрипачка Патриция Копачинская, о которой мы не так давно рассказывали, порадует слушателей Концертом для скрипки с оркестром Д. Лигети (11.10.2023).

25 и 26 апреля 2024 года за пульт Оркестра Романдской Швейцарии встанет российский дирижер Туган Сохиев, чтобы предложить публике программу из сочинений Лядова, Прокофьева и Шостаковича. Наши читатели-меломаны знают, конечно, что 6 марта 2022 года Туган Сохиев заявил об уходе с поста главного дирижёра и музыкального руководителя Большого театра России. Он объяснил своё решение тем, что в связи с событиями на Украине его вынуждают сделать «невозможный» выбор и «предпочесть одного члена его музыкальной семьи другому», а также «выбрать между двумя культурными традициями». А 16 мая за тем же пультом польский дирижер Кшиштоф Урбанский продирижирует Четвертой симфонией П. И. Чайковского.

Дважды в предстоящем сезоне прозвучит «Реквием» Верди с участием хора Национальной академии Санта-Чечилия и троих российских солистов – Зарины Абаевой, Екатерины Семенчук и Дмитрия Белосельского. (2 и 3.5.2024 г.)

О большинстве этих музыкальных событий мы будем своевременно рассказывать, но уже сейчас приглашаем вас ознакомиться с полной программой сезона и приобрести либо абонементы, либо билеты на отдельные концерты.