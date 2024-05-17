В ноябре прошлого Наша Газета уже рассказывала вам об этой труппе, существующей почти двадцать лет – тогда Synthese собирался, впервые за всю свою историю, приехать в Женеву: к сожалению, по независящим от театра причинам гастроли сорвались. Но не таковы участники этой труппы, чтобы опустить руки из-за не удавшегося первого блина. Не прошло и года, в буквальном смысле слова, как они вновь собрались в дорогу. Причем не в один город, а в настоящее турне, в середине которого, правда, запланирован небольшой антракт. Но это ничего, ведь он отделит друг от друга два спектакля.

Первыми артистов встретят жители Устера, города в кантоне Цюрих, где «прописан» театр Synthese. Возможно, для кого-то их них станет открытием творчество Евгения Шварца и его гениальная пьеса «Дракон», написанная в 1942-1944 годах, когда Евгений Львович был эвакуирован из Ленинграда в Сталинабад – так тогда назывался Душанбе. О ее постановке при Сталине и Хрущеве нельзя было и не мечтать – все попытки зарубила цензура. Лишь в 1962 году, уже после смерти Шварца, ее поставили Николай Акимов в Ленинградском театре комедии (там спектакль продержался два сезона) и Марк Захаров в Студенческом театре МГУ, где он был запрещен после семнадцати представлений. Именно благодаря Марку Захарову гениальный текст Евгения Шварца стал достоянием многомиллионной аудитории, растащившей его на цитаты – в 1988 году режиссер снял ставший культовым фильм «Убить дракона». Снял «по мотивам».

«По мотивам» поставила свой спектакль и Анжелика Оберхольцер-Смирнова, назвав его «Лю… убить дракона» и оттолкнувшись от знаменитой реплики Дракона: «Ради кого идете на смерть? Хотите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им, не думали?»

- Мы переносим действие притчи в наше время, в нашу реальность и через увеличительное стекло театра доводим до абсурда образ современного мира, рассказывая сказку о любви и смерти, о правде и лжи, о чистоте сознания в рамках искаженной реальности, - поделилась Анжелика Оберхольцер-Смирнова с Нашей Газетой.

Перенос действия в наше время обусловил некоторые изменения, допускаемые оговоркой «по мотивам». Так, центром власти в стране, где уже 400 лет правит Дракон, становится телевизионная студия, а жители готовятся к большому событию: казни отважной Эльзы, ведущей программы «Взгляд Эльзы», столь любимой народом. В дело вмешивается гость города, рыцарь-журналист Ланселот, который решается изменить «согласованный» сценарий. Но изменится ли от этого вывод, сделанным изначальным героем Шварца: лишившись одного тирана, люди с удовольствием идут под власть другого – для того, чтобы освободить людей, убить дракона недостаточно?

Заметим, что перенос действия в наше время был подсказан режиссеру не только требованиями этого самого времени, но и логистикой – в пьесе важную роль играет народ, а стольких артистов просто нет в наличии. Как Анжелика Оберхольцер-Смирнова вышла из этого положения, вы узнаете, посмотрев спектакль, в котором заняты актеры, приехавшие в Швейцарию из разных стран: Янис Белевич (Латвия/Швейцария), Антон Жерздев (Россия/Швейцария), Марина Мурашко (Россия/Швейцария), Роман Корман (Швейцария), Анна Магард (Украина/Швейцария), Александр Жучков (Латвия/Швейцария), Александра Туманова (Россия/Швейцария), (Латвия/Швейцария).

Спектакль на русском языке с немецкими и французскими субтитрами продолжительностью 2 ч. 20 минут можно увидеть 23, 24 и 25 мая в Устере (Central, Brauereistrasse 2, 8610 Uster. Заказ билетов здесь) и 1 июня в Женеве (Scène Caecilia, 23 rue Carteret 1202, Genève. Заказ билетов здесь.)

После упомянутого выше «антракта» театр вновь пуститься в путь, начав на этот раз с Лозанны, куда приедет уже не со сказкой, хоть и драматической, а с настоящим психологическим триллером под названием «Город жестокой ночи». Его автор – американский драматург Дон Нигро, родившийся в штате Огайо в 1949 году, вскоре после войны, которая занимает важное место в его творчестве. А вообще в «послужном списке» Дона Нигро – более 450 пьес разного формата и содержания. Многие из них ставились и на территории бывшего СССР – в России, Беларуси, Киргизии, Молдове, Эстонии, Украине, причем именно постановки на русском языке часто становились премьерами. Причем не только на нашей «шестой части суши». Во Франции, например, первой пьесой Дона, представленной публике стал спектакль «Мандельштам» московского театра Романа Виктюка, приехавшего туда в 2019 году на гастроли – да, было такое время, в той, другой жизни.

Пьеса «Город жестокой ночи», действие которой происходит в Нью-Йорке в 1946 году, – это история о четырех молодых людях, встретившихся вскоре после окончания войны, в паузе между смертью и новой жизнью, в Америке, словно сошедшей с полотен Эдварда Хоппера. Ветераны японской войны Тони и Гас пытаются выяснить причины странного поведения Анны, а эта молодая провинциалка с внешностью киноактрисы явно ведёт собственную игру. Авторы спектакля уверены, что зрители окажутся не готовы к неожиданной развязке детективного сюжета.

- Эта пьеса была выбрана не столько из-за захватывающего криминального сюжета, сколько из-за времени, в котором живут главные герои, – послевоенного периода, в выпавшего на долю людей, многие из которых страдают посттравматическим синдромом, а для некоторых возращение к нормальной жизни просто невозможно, - поделилась с нами Анжелика Оберхольцер-Смирнова. - Спектакль призван показать последствия войны для людей, переживших ее, и трагические последствия для всего общества. Идея постановки спектакля «Город страшной ночи» с участием русскоязычных актеров, переехавших в страны Европы после начала войны в Украине, возникла в результате непреодолимого желания объединиться в проект на языке театра, чтобы начать диалог с европейской русскоязычной аудиторией в Европе о последствиях происходящих событий. О последствиях войны.

Артисты Мария Курденевич (Кипр), Петр Курдов (Израиль), Алексей Синицын (Германия), Владимир Драганов (Швейцария) и Анжелика Оберхольцер-Смирнова пока что репетируют по ZOOM, ожидая долгожданной встречи в июне.

Этот спектакль можно будет увидеть в Лозанне 25 июня (Salle Cazard, Rue Pré-du-Marché 15, 1004 Lausanne), и 27 и 28 июня в Цюрихе (Theatersaal Neumünster, Seefeldstrasse 91, 8008 Zürich, заказ билетов здесь.)

Обменяемся потом впечатлениями?