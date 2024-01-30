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вторник, 30 января 2024 года   

Русский балет в Цюрихской опере |Le ballet russe à l’Opernhaus Zurich

Автор: , Цюрих, .

Photo © Gregory Batardon

В цюрихском Opernhaus – знаковая премьера. Через сто лет после первого показа в Париже здесь танцуют легендарную «Свадебку» Игоря Стравинского, один из трех одноактных балетов, включенных в спектакль «Хранители времени».

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Une importante première à l’Opernhaus Zurich : cent ans après la création, à Paris, des « Noces » d’Igor Stravinsky, ce ballet fait partie du spectacle « Timekeepers ».

Время, о котором идет речь в спектакле, – это эпоха авангарда, те самые «ревущие двадцатые», когда создавали свои музыкальные шедевры Игорь Стравинский («Свадебка»), Джордж Гершвин («Рапсодии») и Джордж Антейл («For Hedy»). Но этим связь между тремя объединенными под одной шапкой произведениями, пожалуй, и исчерпывается. Если представленная во втором действии «Свадебка» с хореографией Брониславы Нижинской является непревзойденным и признанным шедевром еще со времен «Русских сезонов» Сергея Дягилева (кстати, дирижировал на премьере основатель Оркестра Романдской Швейцарии Эрнест Ансерме), то два другие балета это, скорее, пробы, причем разной степени успешности.

Открывающий вечер балет «For Hedy» поставлен Мерил Танкард, известной главным образом по работе в Театре танца Вупперталя: у Пины Бауш она танцевала, в частности, в таких знаменитых спектаклях, как «Кафе Мюллер» и «Контактхоф». Свою карьеру хореографа Танкард начала в Австралии, где она работала и в местном Театре танца, и в Национальном балете. Нынешняя постановка ее дебют в Цюрихе. Для него постановщица выбрала музыку «Механического балета» Джорджа Антейла, первоначально предназначавшегося для одноименного короткометражного фильма Фернана Леже, которую она зачем-то совместила с мелодиями современного австралийского композитора Елены Кац-Чернин, родившейся в 1957 году в Ташкенте и эмигрировавшей в 1975-м. Мрачноватый опус Танкард, посвященный то ли войне, то ли экологической катастрофе, показался автору этих строк излишне многозначительным и выспренним, хотя и не лишенным некоторых любопытных хореографических находок.

«Рапсодии» же Мтутузели Новембера на его собственную и Джорджа Гершвина музыку выглядели и вовсе беспомощно: происходившее на сцене сначала напоминало фигурное катание с не слишком осмысленными вращениями, а потом неожиданно превратилось в гимн небинарности и африканским корням хореографа. Прекрасная, лиричная и одновременно «взрывная» музыка Гершвина, исполненная вживую на двух фортепиано, диссонировала с вялыми движениями танцовщиков и их постоянными метаниями к заднику и за кулисы. А уж когда зазвучали современные техно-вставки самого Новембера, то на сцене и вовсе началась какая-то невнятная вакханалия с тряской и прыжками. Лично для меня (и, судя по реакции публики, не для меня одной) замысел хореографа так и остался загадкой.

Неудивительно, что на фоне двух этих балетов великолепная «Свадебка» показалась еще более прекрасной и ни на секунды не потерявшей своей актуальности. В далеком 1923 году лаконичный и при этом максимально выразительный балет в одночасье прославил Брониславу Нижинскую, которую после парижской премьеры иначе как La Nijinska во Франции не называли. Придуманные ею скупые движения, стилизованные под архаичные, спустя столетие считаются классикой танцевального авангарда, а идею сделать Жениха и Невесту не солистами, но лишь частью ансамбля балетоведы называют важнейшей вехой в развитии современного танца. Среди выдающихся находок того спектакля были и «народные» костюмы, созданные Натальей Гончаровой: художница пожертвовала яркой зрелищностью первоначальных эскизов ради простого серого задника с «окошком», белых рубах и коричневых штанов у мужчин и сарафанов и платков у женщин.

Но если сценография и костюмы «русского балета» воссозданы в Цюрихе с доскональной точностью, то о хореографии, несмотря на ее как бы дословность, этого сказать нельзя. Сочетание геометрии и лирики, строгости линий и душевного задора, траура и праздника в балете Нижинской не только рождает множество смыслов и ассоциаций, но и создает значительные трудности для исполнителей. И хотя в целом артисты Цюрихского балета с задачей воспроизвести один из главных балетных текстов двадцатого столетия справились, временами им не хватало четкости или, наоборот, они чересчур смягчали движения. Некоторые, особенно танцовщики, испытывали явные сложности с прыжком и синхронностью, тогда как танцовщицам порой откровенно не доставало энергии. Однако общее впечатление от этой «Свадебки» оказалось довольно приятным не в последнюю очередь благодаря певцам, хору и музыкальному руководителю постановки Себастьяну Швабу.


От редакции: Как всегда, мы призываем вас составить собственное мнение об этой постановке, которая в течение февраля будет показана шесть раз. Практическую информацию вы найдете здесь

русский балеты
Игорь Стравинский
Бронислава Нижинска
Цюрихский оперный театр
афиша Цюриха
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