Слово «патриарх» в данном случае мы используем исключительно как возрастной критерий, ведь Пьер Алешинский, по нашим подсчетам, действительно один из самых великовозрастных из ныне здравствующих художников: шутка ли – 94 года! Признаемся, услышав от Сони Заннеттакси о вероятности его присутствия на вернисаже, мы подумали, что не расслышали… На вернисаж он все же не приехал – не с кем было оставить больную жену. Жаль, очень бы хотелось с ним побеседовать.

Пьер Алешинский родился в 1927 году в Брюсселе, но бельгиец он лишь наполовину – по маме, а по папе – еврей из России. Оба родителя были врачами, однако не препятствовали школьным учителям, заставлявшим левшу Пьера писать правой рукой. Возможно, именно это определило его будущее – «сильной» левой рукой разрешалось делать лишь что-то второстепенное, например, рисовать. Так из «физического недостатка» родились призвание и профессия.

С 1944 по 1948 годы он изучал книжную иллюстрацию, типографское дело и фотомастерство в Высшей национальной школе архитектуры и декоративного искусства в Брюсселе. Именно в тот период он открыл для себя творчество Анри Мишо, Жана Дюбюффе и художников-сюрреалистов и подружился с критиком Жаком Путманом, который впоследствии посвятит немало статей творчеству Алешинского.

Пьер Алешинский начал серьезно заниматься живописью в 1947 году, войдя в группу «Молодые бельгийские художники» и быстро став одним из самых активных участников послевоенного мира искусства в Бельгии. В 1949-м он присоединился к авангардной группе «КОБРА», созданной поэтом Кристианом Дотремоном, художниками Карелом Аппелем, Асгером Йорном и другими, и участвовал в первой и второй выставках группы в Амстердаме и Льеже.



После распада группы, которую он до сих пор считает своей главной профессиональной школой, Алешинский поселился, в 1951 году, в Париже, где сблизился с кругом сюрреалистов, познакомился с Альберто Джакометти, Брамом ван Вельде, Виктором Браунером. Тогда же началась его активная переписка с японским каллиграфом Моритой Шируи, жившим в Киото. В 1954 году Алешинский познакомился с жившим в США китайским живописцем Уоллесом Тингом, оказавшим большое влияние на его творчество.

В 1954 году состоялась первая персональная экспозиция Алешинского в одной из галерей Парижа, в 1955-м – во Дворце изобразительных искусств в Брюсселе, в 1958-м – в Лондоне, в 1960-м – на Венецианской биеннале, где он представлял Бельгию. В 1960-х Алешинский перешёл к более текучим материалам, например, к туши, а в 1965 году, под влиянием Тинга, начал работать акриловыми красками в технике, близкой к комиксам (в этой технике выполнена одна из самых известных работ –

«Сентрал-Парк», 1965 года). В том же году Андре Бретон, за год до своей смерти, пригласил Алешинского участвовать в 21-й Международной выставке сюрреалистического искусства.

В 1983 году Алешинский стал профессором Национальной высшей школы изобразительных искусств в Париже, в 1994-м – почётным доктором Свободного университета в Брюсселе, в 2006-м получил французский Орден Почётного легиона. В 1998 году масштабная персональная выставка прошла в парижской национальной галерее Jeu de Paume, в 2004 – в Центре Помпиду. В ознаменование 80-летия художника большую ретроспективную выставку его работ показал в 2007-2008 годах Брюссельский Королевский музей изящных искусств. Его творения хранятся во многих государственных и частных собраниях мира.

Работы, представленные в женевской галерее Galerie Sonia Zannettacci, относятся к относительно недавнему периоду творчества Пьера Алешинского, с 2003 по 2021 годы, – живопись, литография. Внимание посетителя прежде всего приковывает серия изображений, напоминающих буквы какого-то экзотического алфавита.

– Совершенно верно, это и есть алфавит, воображаемый, конечно! – довольно улыбается Соня Заннеттакси. – Неофициально мы именно так называем эту серию, в которой 26 оригинальных монотипов с ремарками автора, выгравированными на обрамляющих их офортах. 26 – как букв в алфавите. Официальное же ее название –«Enfance de la majuscule» («Детство заглавной буквы»), она была издана отдельной книгой, но сами работы, каждая из которых существует в единственном экземпляре, выставляются впервые.

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