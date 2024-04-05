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пятница, 5 апреля 2024 года   

Прошлое, настоящее и будущее на Visions du réel |Le passé, le présent et l’avenir à Visions du réel

Автор: , Ньон, .

Фото: VdR

С 12 апреля по 21 апреля в Нионе в 55-й раз пройдет международный фестиваль документального кино. Рассказываем о картинах, которые наверняка заинтересуют наших читателей.

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Du 12 au 21 avril, Nyon accueille la 55e édition du festival international du film documentaire. Voici les films qui pourraient intéresser nos lecteurs.

Проходящий с 1969 года в Нионе фестиваль по праву завоевал репутацию ключевого международного события в сфере документалистики. В конкурсную программу этого года вошли 128 фильмов, включая 88 мировых и 14 международных премьер. География картин охватывает пять десятков стран – значительное место среди них занимают фильмы о войне в Украине.

Так, за награду в основном конкурсе поборется картина «В лимбе» Алины Максименко…Украина, февраль 2022 года. Алина вместе с котом и камерой поспешно покидает Киев и едет к родителям в опустевшую деревню. Несмотря на шум бомбежек, каждый пытается заниматься своими делами: отец Толя кормит брошенных хозяевами животных, мать Татьяна дает уроки игры на фортепиано по телефону (когда сеть доступна), а Алина документирует первые недели войны, запечатлевая на пленку повседневную жизнь людей, чье физическое выживание находится под вопросом. Показы картины состоятся 14 и 15 апреля.

Исторический, культурный и личный взгляд на настоящее Украины представлен в картине киевского режиссера Марии Стояновой «Фрагменты льда». Ее отец, фигурист Украинского балета на льду, купил свою первую камеру в 1986 году, в год рождения Марии. Соединив письма родителей с семейными видео, снятыми до середины 1990-х годов, она создала кинопортрет человека, мечтающего о свободе. Фильм можно будет посмотреть 13 и 20 апреля.

Картина бельгийского режиссера Маттиаса Бавре «Злата» участвует в конкурсе средне- и короткометражных фильмов. Главная героиня – 12-летняя украинская девочка, семья которой после начала войны нашла убежище в Бельгии. Злата скучает по отцу, который находится на фронте, и не может забыть оставшихся в Украине близких, кота Финдуса, свой дом. Ей не нравится ее новая жизнь в чужой стране, она рисует, перенося свои кошмары на бумагу в виде комиксов. Критики называют эту работу простым и трогательным фильмом, который служит напоминанием о жестокости конфликтов по отношению к детям, а также об их бесконечной стойкости. Ленту можно будет увидеть 14 и 20 апреля.

В рамках специального показа 14 и 19 апреля будет демонстрироваться фильм канадского производства «Человек, которого я оставил позади», состоящий из кадров и видео, снятых знаменитым военным фотографом агентства Magnum Ларри Тауэллом: перемещаясь из одной «горячей» точки в другую, от Кабула до Киева, он пытается отыскать человечность.

15 апреля состоится совместный показ двух картин – поэтического киноэссе украинского режиссера Дарины Маймасур о войне и жизни в изгнании «Дым от огня» и фильма-расследования «Железные бабочки» Романа Любого о российской цифровой пропаганде.

Красноярский режиссер Александр Кузнецов 14 и 15 апреля представит свой фильм французско-швейцарско-американского производства «Обыкновенная жизнь». Картина начинается с российского вторжения в Украину: протесты против войны жестоко подавляются, режиссер испытывает одновременно страх, стыд и боль. Как русские могли допустить такое? В центре внимания – история двух молодых женщин, Кати и Юли, помещенных в психоневрологический интернат в Красноярском крае, с большими бюрократическими проволочками покинувших его и мечтающих о простой жизни: иметь свой дом, найти любовь, создать семью. Предыдущий фильм о Юле и Кате, «Краткая инструкция по освобождению», получил приз жюри на Visions du réel в 2016 году.

Александр Марков в своей ленте «Гидроэлектрическая радость» исследует поколение homo sovieticus, одним из ярких представителей которого стал бывший гидротехник Вадимом Руденко, участвовавший в строительстве огромной электростанции на Волге и Асуанской плотины в Египте – в ущерб начинающимся отношениям с Верой. Стоит ли личное счастье покорения Нила? Поразмышлять над этим вопросом можно будет после просмотра фильма 14 и 18 апреля.

Родившийся в Беларуси режиссер Александр Цымбалюк с помощью своей картины «Кока» перенесет зрителей на берег Берингова моря. По отзывам критиков, фильм – это пронизанный гуманизмом портрет страдающего пороком сердца мальчика по имени Кока, живущего в собственном беззаботном мире, изображающего из себя капитана ржавого плота и «спускающегося на воду» в самодельной тележке, которую тянет его собака. Ленту можно будет увидеть 17 и 19 апреля.

Грузия представлена на фестивале двумя лентами. Фильм «С тех пор, как я познала себя» Маки Гогаладзе посвящен механизмам, с помощью которых целое общество – в данном случае грузинское – «приучается» к порядку. Обязательные уроки игры на фортепиано, балетный класс, разучивание стихов во славу родины и тех, кто ее защищает… Картину можно будет увидеть 14 и 16 апреля. А «Раньше будет лучше» Кето Кипиани – это фильм о любви. В 2018 году два режиссера встретились в обсерватории Абастумани в горах Грузии. Они должны были провести здесь два дня, но в итоге они остались на два месяца, настолько их пленила красота этого места. Но не скрывается ли за этим история любви? Картина будет демонстрироваться 14 и 15 апреля.

Не менее поэтичен и короткометражный фильм азербайджанского режиссера Атанур Набиевой «Луна без дома»: гора Авей исчезает, уступая место каменоломням, а вместе с ней выцветают и детские воспоминания. Картину о нежных отношениях между девочкой и ее бабушкой можно будет посмотреть 16 и 19 апреля.

Добавим, что 55-й выпуск Visions du Réel пройдет под знаком инклюзивности и доступности для как можно большего числа людей. Впервые в этом году фестиваль предложит два показа в формате Relax, во время которых публика сможет свободно выражать свои мысли, передвигаться, входить и выходить из зала. Кроме того, в этом году вход на мастер-классы будет бесплатным. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте visionsdureel.ch. Обращайте внимание на то, что многие фильмы демонстрируются в присутствии режиссеров!

документальное кино
visions du réel
кинофестивали Швейцарии
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