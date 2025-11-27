Литературная премия за «Единственную дочь»

Любители литературы в Швейцарии и не только всегда с нетерпением ждут конца ноября – в последние дни этого месяца традиционно объявляется счастливый обладатель Премии Яна Михальского, одной из самых щедрых в Европе и отмечающей в этом году свое 15-летие. Задача международного жюри под председательством Веры Михальски-Хоффманн становится сложнее год от года, ведь число кандидатов растет. В этом году авторы из Великобритании, Франции, Италии, Руанды, Исландии и Анголы отметили четырнадцать книг, из которых три вышли в финал, а вчера Вера Михальски-Хоффманн объявила окончательного победителя.

Им стала родившаяся в Мексике в 1973 году Гвадалупе Неттель, сегодня делящая жизнь между Мехико, Барселоной и Парижем, где в 2008 году она защитила докторскую диссертацию по лингвистике в Высшей школе социальных наук. Обладательница множества международных литературных наград, она исследует в художественной прозе отношение человека к инаковости, болезни и тем, кто «не вписывается в нормы». Её романы – L’hôte (Actes Sud, 2006, пер. Марианны Мийон), Le corps où je suis née (Actes Sud, 2014, пер. Дельфины Валентен), Après l’hiver (Buchet-Chastel, 2016, пер. Франсуа Мартина) и L’oiseau rare (Dalva, 2022, пер. Жозефины де Виспелер), вошедший в финал International Booker Prize 2023 года – переведены более чем на двадцать языков. Гвадалупе Неттель сотрудничает со многими изданиями, включая Granta, La Repubblica, The White Review, The New York Times, а в 2017–2024 годах она руководила культурным журналом Revista de la Universidad de México.

Представляя роман La hija única («Единственная дочь») переведённый с мексиканского варианта испанского языка на французский Жозефиной де Виспелер под названием L’oiseau rare («Редкая птица») (издательство Dalva, 2022 год), жюри отметило «роман, который с потрясающей глубиной и интеллектуальной проницательностью исследует материнство вне социальных рамок, навязанных женскому телу, и доводит это исследование до самых его пределов, выстраивая многогранное пространство – одновременно политическое и эмоциональное. Это утончённая ода сложной природе женской идентичности, её способности к метаморфозам и, шире, силе женской солидарности, созданная одним из ведущих голосов латиноамериканской литературы».

А вчера вечером, выступая от имени жюри, итальянская писательница Андреа Марколонго в частности сказала: «Получить Премию Яна Михальского означает присоединиться к тем писателям и писательницам, которые верят, что литература еще способна удерживать мир от падения. Это означает признать, что перед лицом брутальной реальности слово остается единственным возможным ответом».

О чем же книга-победитель?

В романе L’oiseau rare переплетены судьбы трёх женщин, что позволяет взглянуть на материнство вне социальных норм и показывая тонкие, нестандартные способы «создавать семью».

Рассказчица Лаура и её давняя подруга Алина много лет разделяли едва ли не заговорщическую неприязнь к обязанности рожать детей и к подчинению женского тела этим ожиданиям – до тех пор, пока одна из них не выбрала иную траекторию, нарушив хрупкое равновесие их дружбы.



Лаура окончательно утверждает свой выбор никогда не становиться матерью, тогда как Алина всеми силами стремится осуществить своё желание родить ребёнка. На седьмом месяце беременности врачи сообщают ей о тяжёлой мозговой патологии плода и фактически предлагают заранее пережить утрату. Однако новорождённая девочка опровергает прогнозы: несмотря на серьёзные нарушения, она отчаянно хватается за жизнь и переворачивает привычный уклад семьи и окружения.

Гвадалупе Ниттель читает отрывки из своего романа © NashaGazeta

Путь через драматические события рядом с подругой приводит Лауру к знакомству с соседкой Дорис и её восьмилетним сыном Николасом. Обоих страшно покалечила жестокость мужчины, чья память продолжает отравлять их повседневность страхом и болью. Мать и ребёнок существуют в атмосфере отчуждения и враждебности; Дорис погружается в беспомощность, и Лауре приходится заботиться о мальчике. Одновременно, словно в зеркале, за окном её квартиры разворачивается семейный «балет» пары голубей, высидевших яйцо, которое им не принадлежит, а затем вырастивших птенца другой породы, как собственного.

На фоне этой тревожной метафоры гнездового паразитизма L’oiseau rare прославляет неожиданных детей и столь же неожиданные – биологические, альтернативные или придуманные – формы материнства. Мастерски переплетённые сюжетные линии создают пространство, открытое для разных жизней – тех, что противостоят судьбе, нарушают порядок, будь он медицинским или патриархальным.



Сдержанной, экономной прозой, насыщенной внутренним напряжением, Гвадалупе Неттель передает силу солидарных сообществ перед лицом одиночеств. Наблюдательно, тонко, без назидательности и упрощений, писательница позволяет женщинам самим рассказывать о себе, поддерживать друг друга – и, главное, выбирать.

В качестве лауреата Премии Яна Михальского 2025 года Гвадалупе Неттель получила денежную награду в размере 50 000 швейцарских франков, а также произведение шведского фотографа Йоакима Мёллера, специально выбранное для неё.

Примечание: французское издание романа "L’oiseau rare" (Dalva, 2022) в настоящее время доступно только в продаже на вторичном книжном рынке. Перевода книги на русский язык мы не нашли, но нашли перевод на украинский. Интересного вам чтения!