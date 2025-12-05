Дорогие читатели!

В последние дни некоторые из вас перевели на счет нашей редакции оплату за подписку на Нашу Газету на 2026 год. Все эти переводы я вернула и пишу вам сегодня, чтобы поделиться решением, которое приняла после долгих размышлений – закрыть проект.

Наша Газета создавалась в 2007 году в совсем ином по сравнению с сегодняшним социо-политическом контексте. Прошедшие восемнадцать лет ежедневной упорной работы и борьбы за выживание наперекор всем катаклизмам я стремилась сохранить наше издание, как площадку для заочного общения тех, кому интересна Швейцария во всем ее разнообразии и ее связи со странами постсоветского пространства, стремилась сохранить достоинство – и свое, и ваше, стремилась не снижать качественную планку и вместе с моими коллегами рассказывать вам о самых интересных и важных событиях.

Этот опыт я не считаю неудачей – совсем наоборот! – и от всей души благодарю всех, кто так или иначе поддерживал нашу маленькую, но стойкую команду. Тем не менее, пришло время что-то менять. Я решила сосредоточиться на том, что меня действительно увлекает: на культуре. В конечном счете культурный мир предоставляет не меньше возможностей поднимать жгучие вопросы прошлого и настоящего, чем политический, но часто в более элегантной, спокойной, аргументированной, даже философской форме. По крайней мере, такова моя цель.

Для ее достижения я преобразовала мой блог на французском языке L’accent russe в полноценный сайт www.rusaccent.ch, добавив русскую и английскую версии – если вас интересует культурная жизнь, вы можете подписаться и получать еженедельные публикации на свой адрес электронной почты на одном из трех языков. Тем, кто уже подписан на L’accent russe, ничего делать не надо – ваши адреса будут перенесены автоматически.

Название блога «Русский акцент / L’Accent russe / Russian Аccent» отражает мое понимание культуры как явления, «говорящего» на разных языках и с разными акцентами. Мой собственный акцент не является ни языковым барьером, ни политической позицией, но представляет собой отличительный культурный отпечаток в европейском контексте.

Последний выпуск Нашей Газеты выйдет 24 декабря, а до тех пор мы будем с вами – как все последние 18 лет!

Искренне ваша,

Надежда Сикорская