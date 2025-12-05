ABONNEZ-VOUS À CE BLOG PAR E-MAIL

Адрес электронной почты подписчика.
Saisissez votre adresse e-mail pour vous abonner à ce blog et recevoir une notification de chaque nouvel article par e-mail.

Au revoir, Nasha Gazeta… Bonjour, L’Accent russe

05.12.2025

Chers lectrices et lecteurs,

Le message que je vous adresse aujourd’hui est d’ordre exclusivement pratique et informatif : je souhaite vous faire part d’une décision que j’ai prise après une longue réflexion – celle de mettre un terme au projet NashaGazeta.ch.

Nasha Gazeta a vu le jour en 2007, dans un contexte socio-politique tout autre que celui que nous connaissons aujourd’hui. Pendant dix-huit années de travail quotidien, acharné, et de lutte pour la survie malgré toutes les turbulences, j’ai fait de mon mieux pour préserver ce journal en tant qu’espace d’échange (à distance) pour celles et ceux qui s’intéressent à la Suisse dans toute sa diversité, ainsi qu’à ses liens avec les pays de l’ex-URSS. Avec mes collègues, j’ai toujours veillé à maintenir un haut niveau d’exigence et à vous présenter les événements les plus importants et les plus passionnants. Nous avons tout fait pour préserver, envers et contre tout, notre dignité… et la vôtre.

Je ne considère nullement cette aventure comme un échec – bien au contraire ! – et je remercie du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui ont soutenu, d’une manière ou d’une autre, notre petite mais courageuse équipe. Pourtant, le moment est venu de changer de cap. J’ai choisi de me consacrer pleinement à ce qui m’inspire véritablement : la culture. Le monde culturel offre finalement autant de possibilités d’aborder les questions brûlantes du passé et du présent que le domaine politique, mais souvent sous une forme plus élégante, sereine, argumentée, voire philosophique. Du moins, telle est mon ambition.

Afin de la réaliser, j’ai transformé mon blog en français L’accent russe en un véritable site : www.rusaccent.ch, et y ai ajouté des versions russe et anglaise. Si la vie culturelle vous intéresse, vous pouvez vous y abonner et recevoir chaque semaine les publications par courriel dans l’une des trois langues. Les personnes déjà abonnées à L’Accent russe et qui souhaitent continuer à le recevoir en français n’ont rien à faire : leurs adresses seront transférées automatiquement. Pour les autres versions linguistiques, je vous invite à vous inscrire.

Le titre du blog – Русский акцент / L’Accent russe / Russian Accent – reflète ma conception de la culture comme un phénomène qui s’exprime dans différentes langues et avec différents accents. Le mien n’est ni une barrière linguistique ni une prise de position politique, mais une empreinte culturelle distinctive dans le contexte européen.

J’espère que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure et je remercie celles et ceux qui ont déjà fait ce choix.

Commentaires (9)

avatar

Jil Silberstein декабря 05, 2025

Bien sûr que l'on compte bien vous suivre !!!
avatar

Sikorsky декабря 05, 2025

Merci beaucoup, cher Jil!
avatar

Sikorsky декабря 05, 2025

Thank you very much, dear Federica! I am doing my best!
avatar

Sikorsky декабря 05, 2025

Merci, cher Laurent! Je ferai mon possible pour que ton plaisir reste régulier!
avatar

Sikorsky декабря 05, 2025

Thank you very much, dear Federica! I am doing my best!
avatar

Cécile Thiéry декабря 05, 2025

Merci beaucoup, chère Nadia, de continuer à nous faire profiter des informations culturelles et de vos commentaires que personnellement j'apprécie beaucoup et je continuerai à les lire en français comme en russe. Bonne continuation dans votre vie professionnelle et personnelle!
avatar

Sikorsky декабря 05, 2025

Merci, chère Cécile! Je viens d'élargir votre inscription pour ajouter la version russe. A bientôt!
avatar

linasolo.kehouadji@gmail.com декабря 05, 2025

Votre décison d'aller vers l'univers culturel marque un tournant naturel et inspirant. Cette nouvelle orientation ouvre un espace de pensées universelles auquel je suis heureuse de rester fidèle. Tous mes encouargements pour cette nouvelle odyssée, convaincue qu'elle saura révéler le meilleur de votre vision, comme il a été prouvé par le passé. Votre talent est sollicité !
avatar

Sikorsky декабря 05, 2025

Merci infiniment! Votre message me touche énormément! ❤️
О текстовых форматах

Plain text

A PROPOS DE CE BLOG

Nadia Sikorsky a grandi à Moscou, où elle a obtenu un master de journalisme et un doctorat en histoire à l’Université d’Ètat de Moscou. Après 13 ans au sein de l’Unesco à Paris puis à Genève, et exercé les fonctions de directrice de la communication à la Croix-Verte internationale, fondée par Mikhaïl Gorbatchev, elle développe NashaGazeta.ch, quotidien russophone en ligne.

En 2022, elle s’est trouvée parmi celles et ceux qui, selon la rédaction du Temps, ont « sensiblement contribué au succès de la Suisse romande », parmi les faiseurs d’opinion et leaders économiques, politiques, scientifiques et culturels – le Forum des 100.

ABONNEZ-VOUS À CE BLOG PAR E-MAIL

Адрес электронной почты подписчика.
Saisissez votre adresse e-mail pour vous abonner à ce blog et recevoir une notification de chaque nouvel article par e-mail.
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.25
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 96.25
Погода
Афиша
Дитер Рот
Даниил Трифонов
Jerusalem Quartet

Ассоциация

Association

Популярное за неделю

Самое читаемое