Au revoir, Nasha Gazeta… Bonjour, L’Accent russe

Chers lectrices et lecteurs,

Le message que je vous adresse aujourd’hui est d’ordre exclusivement pratique et informatif : je souhaite vous faire part d’une décision que j’ai prise après une longue réflexion – celle de mettre un terme au projet NashaGazeta.ch.

Nasha Gazeta a vu le jour en 2007, dans un contexte socio-politique tout autre que celui que nous connaissons aujourd’hui. Pendant dix-huit années de travail quotidien, acharné, et de lutte pour la survie malgré toutes les turbulences, j’ai fait de mon mieux pour préserver ce journal en tant qu’espace d’échange (à distance) pour celles et ceux qui s’intéressent à la Suisse dans toute sa diversité, ainsi qu’à ses liens avec les pays de l’ex-URSS. Avec mes collègues, j’ai toujours veillé à maintenir un haut niveau d’exigence et à vous présenter les événements les plus importants et les plus passionnants. Nous avons tout fait pour préserver, envers et contre tout, notre dignité… et la vôtre.

Je ne considère nullement cette aventure comme un échec – bien au contraire ! – et je remercie du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui ont soutenu, d’une manière ou d’une autre, notre petite mais courageuse équipe. Pourtant, le moment est venu de changer de cap. J’ai choisi de me consacrer pleinement à ce qui m’inspire véritablement : la culture. Le monde culturel offre finalement autant de possibilités d’aborder les questions brûlantes du passé et du présent que le domaine politique, mais souvent sous une forme plus élégante, sereine, argumentée, voire philosophique. Du moins, telle est mon ambition.

Afin de la réaliser, j’ai transformé mon blog en français L’accent russe en un véritable site : www.rusaccent.ch, et y ai ajouté des versions russe et anglaise. Si la vie culturelle vous intéresse, vous pouvez vous y abonner et recevoir chaque semaine les publications par courriel dans l’une des trois langues. Les personnes déjà abonnées à L’Accent russe et qui souhaitent continuer à le recevoir en français n’ont rien à faire : leurs adresses seront transférées automatiquement. Pour les autres versions linguistiques, je vous invite à vous inscrire.

Le titre du blog – Русский акцент / L’Accent russe / Russian Accent – reflète ma conception de la culture comme un phénomène qui s’exprime dans différentes langues et avec différents accents. Le mien n’est ni une barrière linguistique ni une prise de position politique, mais une empreinte culturelle distinctive dans le contexte européen.

J’espère que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure et je remercie celles et ceux qui ont déjà fait ce choix.