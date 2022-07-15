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пятница, 15 июля 2022 года   

Пит Мондриан: на пути к абстракции|Piet Mondrian: le chemin vers l’abstraction

Автор: Заррина Салимова, Базель, 15. 07. 2022.

Пит Мондриан. Мельница Оостзейде в сумерках, ок. 1907-1908 гг. Гаагский музей искусств, Нидерланды. Наследство Саломона Б. Слейпера. © 2022 Mondrian/Holtzman Trust Фото: Musée d’Art de La Haye

В Фонде Бейлера в Базеле проходит выставка, посвященная творческой эволюции знаменитого голландского художника.

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La Fondation Beyeler de Bâle accueille une exposition sur l’évolution du style artistique du peintre néerlandais.

Питу Мондриану в каком-то смысле не повезло: в массовом сознании он остался как автор абстрактных композиций из черных линий, а также синих, красных и желтых прямоугольников и квадратов. А ведь он был многосторонним художником, который проделал поразительный творческий путь – от пейзажиста XIX века до одного из главных представителей авангарда XX столетия. Каким же образом он пришел от изображений деревьев и соборов к чистой геометрии? Теме эволюции Мондриана от фигуративной до абстрактной живописи и посвящена выставка, проходящая в эти дни в Фонде Бейлера и приуроченная к 150-летию со дня рождения художника.

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