Автор: Заррина Салимова, Базель, 15. 07. 2022.
В Фонде Бейлера в Базеле проходит выставка, посвященная творческой эволюции знаменитого голландского художника.|
La Fondation Beyeler de Bâle accueille une exposition sur l’évolution du style artistique du peintre néerlandais.
Питу Мондриану в каком-то смысле не повезло: в массовом сознании он остался как автор абстрактных композиций из черных линий, а также синих, красных и желтых прямоугольников и квадратов. А ведь он был многосторонним художником, который проделал поразительный творческий путь – от пейзажиста XIX века до одного из главных представителей авангарда XX столетия. Каким же образом он пришел от изображений деревьев и соборов к чистой геометрии? Теме эволюции Мондриана от фигуративной до абстрактной живописи и посвящена выставка, проходящая в эти дни в Фонде Бейлера и приуроченная к 150-летию со дня рождения художника.
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.
Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращаетсяВ последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.
Танго на калькулятореМы продолжаем делиться с вами заметками Евгения Григоренко, украинского беженца, пытающегося интегрироваться в швейцарскую жизнь. Без прикрас.
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.
Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращаетсяВ последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.
Что делают швейцарцы со старыми вещами?Подержанные авто, мебель, лыжи, одежда и другие вещи… Какова их судьба после того, как хозяин решит от них избавиться?
Добавить комментарий