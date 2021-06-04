Название выставки, проходящей сейчас в замке Моржа, – тот редкий случай, когда и русский, и французский языки позволяют невинный каламбур. Почти, ведь правильно было бы сказать по-русски «папская дочка», но пропала бы, согласитесь, пикантность, так что да простят нас читатели, радеющие за чистоту русского языка.

Замок Моржа известен прежде всего как музей военной истории. И это нормально, ведь именно так он официально называется. Савойская крепость, построенная в конце 13 века, была завоевана в 1536 году бернцами, которые, надо отдать им должное, провели в старинном здании капитальный ремонт. С 1798 года здесь располагался областной суд, а в 1803-м замок быть преображен властями кантона Во в арсенал и, по совместительству, до 1844 года, в тюрьму. Культурная жизнь, так сказать, началась в замке в 1925 году, когда он был преобразован в музей. С тех пор уже несколько поколений местных жителей и туристов приходят сюда с сыновьями и внуками разглядывать многочисленных солдатиков, пушки-алебарды и прочие мужские игрушки. А ведь когда-то, правда, давным-давно здесь царствовала девочка.

В 1420 году в замке Моржа родилась Маргарита, и никаких экспериментов с горошинами не потребовалось, чтобы в тогдашнем эквиваленте свидетельства о рождении записали «принцесса». Ее родителями были Мария Бургундская и герцог Савойский, спасавшиеся в Морже от охватившей тогда Савойю эпидемии чумы. В 1439 году папа Маргариты станет (светским!) папой Римским, а она к этому времени уже успеет овдоветь. Это – краткая история ее жизни, представленной на выставке с опозданием на год из-за другой, нынешней пандемии. Не удивительное ли совпадение – 600 лет прошло, а «декорации» все те же!

Для того, чтобы рассказать историю принцессы во всех подробностях, руководство музея замка Моржа объединило усилия с государственными архивами немецкой земли Баден-Вюртемберг и итальянского Турина. Получилась многоязычная мобильная выставка, причем каждый из участников сконцентрировался конкретно на одном из этапов жизни Маргариты. Так, в замке Моржа посетители могут полюбоваться различной утварью, картинами и ювелирными изделиями, традиционными для Савойи и позволяющими лучше представить себе атмосферу, в которой проходили первые годы жизни юной принцессы на берегах Лемана.

За свою долгую по тем временам жизнь – Маргарита скончалась в 1479 году в Штутгарте – она, казалось, коллекционировала громкие титулы: герцогиня Анжуйская, графина Мэйна и Прованса, королева-консорт Неаполя, королева Иерусалима, пфальцграфиня в Германии и, наконец, графиня Вюртембергская. «Коллекция» пополнялась за счет брачных союзов, которых, как вы догадались, было несколько.

Как видно из названия выставки, ее организаторы решили вынести на первый план тот факт, что Маргарита оказалась «дочкой папы Римского» – возможно, ими двигала не религиозность, а повышенный интерес к этой должности, наблюдаемый нами от одного телесериала Netflix к другому. Папа Маргариты известен гораздо меньше, чем, скажем, его коллега Борджиа, а потому скажем о нем пару слов.

Амадей VIII Миролюбивый (1383 – 1451, Женева) наследовал своему отцу, графу Савойскому Амадею VII и до 1398 года находился под опекой своей бабушки, Бонны де Бурбон.

30 октября 1401 года он женился на Марии Бургундской (1386-1422), дочери герцога Бургундского Филиппа II, а в 1416-м и сам получил герцогский титул – в награду за содействие императору Сигизмунду в борьбе с гуситами. В 1418 году владевшая Пьемонтом линия угасла, и тогда Амадей VIII присоединил Пьемонт к Савойе.

В 1434 году Амадей VIII отказался от престола и принял монашество. Базельский собор избрал его на папский престол под именем Феликса V, с надеждой положить конец расколу церкви – торжественная церемония проходила в Лозаннском кафедральном соборе. Продолжая пребывать в Швейцарии (заметим, лишь его наследственные владения признавали его в новом сане, все остальные считали его антипапой, то есть человеком, носившим звание Папы незаконно), он титуловался папой до 1449 года, когда отказался от этой почетной должности и, признав папу Николая V, получил от него сан кардинала. Что тоже неплохо и гораздо менее хлопотно. В том же году Базельский собор самораспустился. После отречения от престола Амадей VIII поселился в Рипайском аббатстве под Тононом, на берегу Женевского озера. Там он и его наиболее верные спутники учредили рыцарский орден Святого Маврикия.

Готовясь к постригу, Амадей VIII, видимо, хотел уладить некоторые мирские дела, а потому решил по-быстрому выдать замуж одиннадцатилетнюю дочь, в 1431 году. В новом качестве замужней дамы она уедет в Неаполь, откуда вернется три года спустя, то есть как раз к превращению папы в Пару, 14-летней вдовой.

Амадей-Фелик выдал ее замуж вторично, на этот раз за одного из видных вассалов империи. Зачав двоих детей, и этот супруг отправился в мир иной, а Маргарита сочеталась браком с графом Вюртембергским – для обоих это был третий матримониальный опыт. На этот раз супруг ее пережил. Могила Маргариты исчезла еще в 16 веке, так что все, что осталось после этой активной и много путешествовавшей принцессы – это рукописи, архивы и роскошное ожерелье, которыми можно полюбоваться в замке Моржа до 4 июля.