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вторник, 12 июля 2022 года   

«Обвиненный в рисовании»|« Accusé de peindre »

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 12. 07. 2022.

Гюстав Бюше. "Гроза", 1919 г. © 2022 Gustave Buchet. Familles Bron Bersier Biber. Photo: SIK-ISEA, Zürich (Philippe Hitz)

В Кантональном музее изобразительных искусств Лозанны проходит масштабная выставка швейцарского художника Густава Бюше.

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Le Musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne invite à une grande exposition d’un peintre suisse Gustave Buchet.

Совсем недавно Наша Газета рассказывала о торжественном открытии Plateforme 10, квартала около лозаннского вокзала, объединившего три музея. Так вот в одном из них, самом крупном, помимо выставки, посвященной железнодорожной теме, проходит сейчас экспозиция интересного, но не слишком известного художника мы рады поводу рассказать вам о нем.

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