«Обвиненный в рисовании» |« Accusé de peindre »

Совсем недавно Наша Газета рассказывала о торжественном открытии Plateforme 10, квартала около лозаннского вокзала, объединившего три музея. Так вот в одном из них, самом крупном, помимо выставки, посвященной железнодорожной теме, проходит сейчас экспозиция интересного, но не слишком известного художника – мы рады поводу рассказать вам о нем.