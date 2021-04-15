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четверг, 15 апреля 2021 года   

Ночь с оркестром|Une nuit avec l’orchestre

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 15. 04. 2021.

Вид на Женеву с террасы пентхауса Mandarin Oriental, Geneva

Оркестр Романдской Швейцарии в партнерстве с женевским Mandarin Oriental Hotel предлагают оригинальный способ доставить удовольствие себе и поддержать оказавшихся в затруднительном положении музыкантов.

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L’Orchestre de la Suisse Romande en partenariat avec Mandarin Oriental, Geneva proposent un moyen original de se faire plaisir et de soutenir les musiciens sui se trouvent dans une situation d’urgence. 

Прошлый понедельник был тяжелым днем для многолетнего партнера Нашей Газеты, Оркестра Романдской Швейцарии: не дождавшись новых решений Федерального совета, его администрация официально сообщила об отмене всех концертов до конца июня, то есть до конца текущего сезона. Совсем недавно, делясь с вами программой уже следующего музыкального года, мы радовались, что коронавирус обошел оркестр стороной. Увы! Несмотря на строгое соблюдение санитарных предосторожностей, во время репетиций «Парсифаля» (об отмене трансляции которого Большой театр Женевы не потрудился никого предупредить!), инфекцию подцепил сначала приглашенный тенор, а за ним около пятнадцати музыкантов ОРШ и сам его худрук Джонатан Нотт. Иными словами, образовался пресловутый очаг, после чего делать было уже точно нечего

Мы искренне сочувствуем всем заболевшим музыкантам и желанием им скорейшего выздоровления. И, в который уже раз с начала пандемии, не может не восхититься предприимчивости директора ОРШ Стива Роже, ведь не успели мы осмыслить первую новость, как пришло еще одно сообщение.

Меломанам, не только страстно любящим музыку, но и имеющим совпадающее с возможностями желание поддержать ее материально, выпал редкий шанс провести ночь 23 апреля в Royal Penthouse, самом шикарном номере женевского пятизвездочного отеля Mandarin Oriental, где традиционно останавливаются все приезжающие в наш город по приглашению ОРШ солисты. Роскошный номер площадью 325 кв.м, отделанный элегантно и современно, обладает еще и 175-метровой террасой, с которой открывается потрясающий вид на Женеву и озеро. В роли «хлеба» выступят изысканные блюда, приготовленные шеф-поваром перуанского ресторана с почти русским названием «Yakumanka» Гастоном Асурио, а что касается «зрелищ», то их обеспечит первая скрипка ОРШ Богдан Звористеану. Он даст счастливчикам 30-минутный и уж точно совершенно эксклюзивный концерт на своем прекрасном инструменте, созданном мастером Николо Галиано в 1761 году. Все это в сопровождении шампанского, разумеется, с последующим после бурной музыкальной ночи завтраком в интимной обстановке сьюта размером с дом

Любителей музыки со средствами в Женеве и окрестностях много, а пентхаус один, так что за все эти удовольствия придется не просто заплатить, а еще и добиться такой возможности! Если же оставить шутки в стороне, то это необычная акция вписывается в проект 1:1 Concerts©, или концерты tête-à-tête, запущенный ОРШ в разгар пандемии еще в прошлом году ради поддержания контакта с публикой. Одной из площадок для десятиминутных – бесплатных! – встреч музыканта со слушателем (именно так, в единственном числе) с начала апреля стал Mandarin Oriental. Теперь концепция перешла на иной уровень, который без преувеличения можно назвать кульминацией.

Начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 21 апреля каждый желающий может принять участие в «торгах солидарности», проходящих в режиме онлайн. На кону, как вы уже догадались, как раз «ночь с оркестром». Начальная ставка – 1000 фр., а вообще этот необычной лот оценивается в 15 тысяч. Важный момент: все собранные средства будут переданы в фонд Швейцарского союза музыкантов, помогающего исполнителям, оказавшимся в крайне сложной ситуации из-за становящейся все более длительной приостановки концертной деятельности. Браво, Оркестр, браво, Mandarin Oriental – разве не гениальная мысль, простая, по сути, как и все гениальное?! Скептики скажут, что 15 тысяч - дороговато за получасовой концерт. Пусть говорят!

PS Если вы решите в торгах не участвовать или кто-то вас опередит, не отчаивайтесь – у вас остается возможность поддержать Оркестр, купив абонемент на будущий сезон, который точно – тьфу, тьфу, тьфу! – состоится.

 

 

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