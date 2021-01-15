Автор: Заррина Салимова, Женева, 15. 01. 2021.
Из-за распоряжения властей кинотеатры в Швейцарии закрыты, поэтому Международный фестиваль независимого кино Black Movie пройдет в режиме онлайн. В этом году в программе представлены фильмы режиссеров из России, Украины, Казахстана и Азербайджана.|
Confronté à la fermeture des salles de cinéma, le Festival International de Films Indépendants Black Movie aura lieu en ligne. La sélection de cette année comprend des films de réalisateurs de Russie, d’Ukraine, du Kazakhstan et d’Azerbaïdjan.
Вторая волна коронавируса вот-вот сменится третьей, до конца февраля Швейцария фактически уходит на карантин, кинотеатры закрыты, экраны погасли, залы опустели, а ряды холодных кресел стоят в темноте и ждут, когда же в кино вернутся зрители. В это непростое для всех время организаторы женевского кинофестиваля Black Movie приняли, наверное, единственное верное решение – перенести показы фильмов на онлайн-площадку. Таким образом, с 22 по 31 января любители авторского кино смогут насладиться фестивальными новинками, не выходя из дома, не нарушая распоряжения властей и не подвергая себя риску подхватить инфекцию.
В программу этого года вошли 84 ленты из 48 стран, в том числе одна европейская и 56 швейцарских премьер. Black Movie традиционно включает в свою подборку немало «наших» фильмов, и 22-й выпуск не стал исключением.
Одним из главных событий фестиваля станет показ фильма Ильи Хржановского и Ильи Пермякова «Дау. Вырождение», который длится 6 часов 30 минут. В ленте, которая является частью арт-проекта «Дау», показан секретный советский институт, где, при пособничестве КГБ, проводили сомнительные с этической точки зрения исследования и ставили эксперименты на животных и людях с целью создания совершенного человека. Критики либо превозносят проект до небес, либо разносят его в пух и прах. Составить собственное мнение можно, посмотрев картину 30 января: киномарафон стартует в 14.00. Фильм предназначен для лиц старше 18 лет.
Картину российского режиссера Натальи Назаровой «Простой карандаш» организаторы фестиваля отнесли к жанру «социальный триллер». Главная героиня по имени Антонина приезжает в провинциальный город на севере России, чтобы быть поближе к своему супругу, политическому заключенному, и устраивается работать учительницей рисования. Вскоре она узнает, что жителей города держат в страхе два местных хулигана. Остальные предпочитают не вмешиваться в бандитские разборки, но Антонина не собирается мириться с таким положением вещей. Лента будет демонстрироваться 26, 29 и 31 января.
Лента Ивана Твердовского «Конференция» посвящена теракту, произошедшему в Театральном центре на Дубровке 23–26 октября 2002 года. Через 17 лет после трагедии монахиня Наталья, которая была свидетельницей этих событий, приезжает в Москву, чтобы провести вечер памяти. Она вспоминает жуткие подробности тех дней и пытается искупить собственную ошибку. Фильм будет демонстрироваться 24, 25 и 31 января.
В сотрудничестве с телеканалом RTS фестиваль также представит документальный фильм о донбасской семье «Земля голубая, будто апельсин». Лента, снятая украинским режиссером Ириной Цилык, уже демонстрировалась в Швейцарии – в рамках Цюрихского кинофестиваля. Если октябрьскую премьеру вы пропустили, то у вас будет шанс посмотреть картину онлайн 23, 27 и 29 января.
Украинским событиям посвящен и фильм «Плохие дороги» Натальи Ворожбит. Лента снята по одноименной пьесе и состоит из четырех разрозненных новелл, связанных с жизнью молодых женщин во время Донбасской войны. Картину можно будет увидеть 26, 28 и 31 января.
Если вам понравился нашумевший сериал «Ход королевы», то не пропустите картину азербайджанского режиссера Ру Гасанова «Внутренний остров», которая будет транслироваться 24, 25 и 30 января. Чемпион по шахматам, используемый властями как национальный аттракцион, решает побрить голову, надеть футболку Milan AC и исчезнуть на некоторое время на острове, о котором ему так много рассказывал дедушка.
В докоронавирусную эпоху киновстречи невозможно было себе представить без шумных вечеринок, и в этом году они тоже состоятся, правда, в необычном формате: онлайн-трансляции из самых модных ночных заведений Женевы скрасят январские вечера тем, кто скучает по танцам и тусовкам.
Добавим, что для детей разработана отдельная программа Petit Black Movie, в которой представлены 34 фильма из 25 стран. Ленты посвящены темам сохранения природы, защиты животных, солидарности, а также размышлениям о гендерных стереотипах. К решению этих сложных вопросов кинематографисты подошли с юмором и изобретательностью.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте Black Movie.
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