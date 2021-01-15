Вторая волна коронавируса вот-вот сменится третьей, до конца февраля Швейцария фактически уходит на карантин, кинотеатры закрыты, экраны погасли, залы опустели, а ряды холодных кресел стоят в темноте и ждут, когда же в кино вернутся зрители. В это непростое для всех время организаторы женевского кинофестиваля Black Movie приняли, наверное, единственное верное решение – перенести показы фильмов на онлайн-площадку. Таким образом, с 22 по 31 января любители авторского кино смогут насладиться фестивальными новинками, не выходя из дома, не нарушая распоряжения властей и не подвергая себя риску подхватить инфекцию.

В программу этого года вошли 84 ленты из 48 стран, в том числе одна европейская и 56 швейцарских премьер. Black Movie традиционно включает в свою подборку немало «наших» фильмов, и 22-й выпуск не стал исключением.

Одним из главных событий фестиваля станет показ фильма Ильи Хржановского и Ильи Пермякова «Дау. Вырождение», который длится 6 часов 30 минут. В ленте, которая является частью арт-проекта «Дау», показан секретный советский институт, где, при пособничестве КГБ, проводили сомнительные с этической точки зрения исследования и ставили эксперименты на животных и людях с целью создания совершенного человека. Критики либо превозносят проект до небес, либо разносят его в пух и прах. Составить собственное мнение можно, посмотрев картину 30 января: киномарафон стартует в 14.00. Фильм предназначен для лиц старше 18 лет.

Картину российского режиссера Натальи Назаровой «Простой карандаш» организаторы фестиваля отнесли к жанру «социальный триллер». Главная героиня по имени Антонина приезжает в провинциальный город на севере России, чтобы быть поближе к своему супругу, политическому заключенному, и устраивается работать учительницей рисования. Вскоре она узнает, что жителей города держат в страхе два местных хулигана. Остальные предпочитают не вмешиваться в бандитские разборки, но Антонина не собирается мириться с таким положением вещей. Лента будет демонстрироваться 26, 29 и 31 января.

Лента Ивана Твердовского «Конференция» посвящена теракту, произошедшему в Театральном центре на Дубровке 23–26 октября 2002 года. Через 17 лет после трагедии монахиня Наталья, которая была свидетельницей этих событий, приезжает в Москву, чтобы провести вечер памяти. Она вспоминает жуткие подробности тех дней и пытается искупить собственную ошибку. Фильм будет демонстрироваться 24, 25 и 31 января.

В сотрудничестве с телеканалом RTS фестиваль также представит документальный фильм о донбасской семье «Земля голубая, будто апельсин». Лента, снятая украинским режиссером Ириной Цилык, уже демонстрировалась в Швейцарии – в рамках Цюрихского кинофестиваля. Если октябрьскую премьеру вы пропустили, то у вас будет шанс посмотреть картину онлайн 23, 27 и 29 января.

Украинским событиям посвящен и фильм «Плохие дороги» Натальи Ворожбит. Лента снята по одноименной пьесе и состоит из четырех разрозненных новелл, связанных с жизнью молодых женщин во время Донбасской войны. Картину можно будет увидеть 26, 28 и 31 января.

В программе фестиваля есть два интересных казахских фильма. Главный герой ленты «Улболсын» когда-то прославился благодаря рекламе шампуня, а теперь возвращается в родной город, чтобы спасти шестнадцатилетнюю сестру от договорного брака. Не осталось без внимания и жанровое кино: фильм «Конокрады» Ерлана Нурмухамбетова и Лизы Такеба перенесет вас на обширные равнины Казахстана.

Если вам понравился нашумевший сериал «Ход королевы», то не пропустите картину азербайджанского режиссера Ру Гасанова «Внутренний остров», которая будет транслироваться 24, 25 и 30 января. Чемпион по шахматам, используемый властями как национальный аттракцион, решает побрить голову, надеть футболку Milan AC и исчезнуть на некоторое время на острове, о котором ему так много рассказывал дедушка.

В докоронавирусную эпоху киновстречи невозможно было себе представить без шумных вечеринок, и в этом году они тоже состоятся, правда, в необычном формате: онлайн-трансляции из самых модных ночных заведений Женевы скрасят январские вечера тем, кто скучает по танцам и тусовкам.

Добавим, что для детей разработана отдельная программа Petit Black Movie, в которой представлены 34 фильма из 25 стран. Ленты посвящены темам сохранения природы, защиты животных, солидарности, а также размышлениям о гендерных стереотипах. К решению этих сложных вопросов кинематографисты подошли с юмором и изобретательностью.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте Black Movie.