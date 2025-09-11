Находка аукционного дома Piguet Hôtel des Ventes | Une trouvaille de Piguet Hôtel des Ventes

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 11.09.2025.
Адам Топпфер. «Пейзаж с фигурами у реки», 1801 г.

«Пейзаж с фигурами у реки», написанный в 1801 году женевским художником Адамом Топпфером и купленный императрицей Марией Федоровной, оценен в 20 000 – 30 000 швейцарских франков.

|

"Paysage avec figures près d'une rivière", peint en 1801 par le peintre genevois Adam Tepffer et acquis par l’impératrice mère Maria Fedorovna, est estimé à 20 000 – 30 000 francs suisses.

Возьмем на себя смелость утверждать, что читатели Нашей Газеты лучше осведомлены о братьях Дюваль, женевских ювелирах, сделавших себе имя и состояние при Российском императорском дворе, чем многие коренные швейцарцы: три материала Натальи Бегловой, опубликованные в нашем издании в 2016 году, дают о них практически исчерпывающую информацию. Так что напомним лишь, что Дювали, как и многие другие французские протестанты, перебрались в Женеву в начале 19 века из-за религиозных преследований. Один из представителей этого семейства, Луи-Давид Дюваль, мастер золотых и серебряных дел, в 1753 году отправился искать счастья за границу. Сначала в Лондон, а затем в Санкт-Петербург, где со временем стал крупнейшим ювелиром Петербурга, поставщиком Двора Его Императорского Величества – его  талант расцвел в период правления Екатерины II. Но наступил момент, когда Луи-Давид заскучал по Родине. После его отъезда дело продолжили его родившиеся в Санкт-Петербурге сыновья, основав фирму «Братья Дюваль», которая процветала вплоть до середины XIX века. Старшего сына, Жакоба-Давида Дюваля, в России почтительно именовали Яковом Давидовичем. При восшествии на престол Павла I Жакоб-Давид получил звание придворного ювелира и чин шестого класса, что в табеле о рангах было равнозначно армейскому званию полковника или камергера. Двое сыновей Якова Дюваля были крестниками императрицы Марии Федоровны, жены Павла I, особенно благоволившей к ювелирному дому «Братья Дюваль» как во время собственного царствования, так и в период правления ее старшего сына, Александра I, взошедшего на российский престол после того, как его отец, отказавшись отречься от власти, был убит заговорщиками во главе с генералом-губернатором Петербурга Петром Паленом в ночь с 11 на 12 марта 1801 года.

Инвентарный номер императорской коллекции
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Есть все основания полагать, что именно Жакоб-Давид Дюваль представил вдовствовавшей императрице своего соотечественника – женевского художника Вольфганга-Адама Топпфера (1766-1847), чаще именуемого просто Адамом и прославившегося своими пейзажами и жанровыми сценами, выполненными в стиле, который можно считать переходным от классицизма к романтизму. Сын иммигранта-портного из Франции и матери из кантона Во, Адам Топпфер вырос в скромной семье. Его отец, владелец чулочной фабрики в Женеве, умер в 1795 году, оставив его во главе семьи с двумя младшими братьями и сестрой. Он женился на Антуанетте Кунис, как и он, иммигрантке второго поколения, от которой у него было трое детей: Луиза, Родольф и Нинетт. Кстати, имя Родольфа Топпфера, ставшего известным писателем и рисовальщиком, носит сегодня женевская улица, на которой расположен Крестовоздвиженский православный храм.
Адам Топпфер. «Пейзаж с фигурами у реки», 1801 г.

Но это будет позже. А пока… В четырнадцать лет Тёпфер закончил учебу гравера. Он работал в мастерской Жана-Франсуа Гесса и посещал курсы, которые проводил в Обществе искусств Исаак-Жак Лакруа, ученик Луи Дюкро. После сотрудничества с граверами Франсуа Ларди и Карлом Хакертом в Лозанне он некоторое время работал в женевской книжной лавке и выгравировал несколько листов для книги «Путешествие в Альпы» Ораса-Бенедикта де Соссюра. В 1786 году Общество искусств позволило ему совершенствовать свое мастерство в Париже, чтобы он мог сменить Лакруа по его возвращении. В течение трех лет он посещал мастерскую гравера Николя Делоне и Академию, где учился у Жозефа-Бенуа Суве. Он освоил акварель у архитектора Жана-Томаса Тибо, делил комнату с художником Жаном-Луи Демарном и завязал отношения с художниками и торговцами произведениями искусства.

Деталь картины

По возвращении в июне 1789 года в Женеву Вольфганг-Адам Топпфер остается без работы. Тогда он начинает писать портреты акварелью, впервые выставляется в Женеве в 1792 году и следует за Пьером-Луи Де ла Ривом в его выездах «на пейзажи». Чтобы выжить, он преподавал рисование, подумывал покинуть родной город, но получил от революционного правительства квартиру и несколько заказов, которые побудили его остаться. Он начал писать маслом и, помимо неформальных карикатур, создавал карикатурные картины акварелью, которые выставил в 1798 году в Женеве. Во время поездок, которые он с тех пор предпринимал в Париж, художники и коллекционеры побуждали его создавать «картины с фигурами, где пейзаж будет лишь аксессуаром», как он указывает в письме своей жене. Вот тогда, с приходом успеха, его картины и покупают императрица Жозефина и императрица-мать Мария Федоровна.

Согласно Люсьену Буассона, автору наиболее серьезной монографии о художнике, вышедшей в лозаннской серии La bibliothéque des arts в 1996 году, российская императрица приобрела два полотна женевского художника. Первое, с инвентарным номером 244 императорской коллекции, называется «Молитва в лесу» («La prière dans la fôret»). «Одновременно одно из самых крупных среди известных нам полотен, оно, вероятно, было первым, попавшим в престижное собрание – в императорскую коллекцию Павловского дворца недалеко от Санкт-Петербурга. Подписанное и датированное 1801 годом, это скорее всего одно из двух полотен, проданных несколько лет спустя императрице Марии Федоровне при посредничестве Жакоба Дюваля», - пишет Люсьен Буассона.

Деталь картины

Второе полотно – это как раз и есть «Пейзаж с фигурами у реки» («Paysage avec figures près d’une rivière»), сохранивший инвентарный номер 245 императорской коллекции. Эта редкая и ценная работа Адама Топпфера свидетельствует об изысканном искусстве этого женевского мастера, прославленного своими пасторальными сценами, проникнутыми нежной поэзией. Подписанная, датированная и локализованная в Женеве в 1801 году, картина сочетает в себе монументальность центрального дерева с замечательной атмосферной глубиной, а фигуры крестьян, собравшиеся на берегу реки, привносят в картину повествовательный элемент, придающий пейзажу сдержанную и чувственную человечность.

Подпись Адама Топпфера

Дотошный исследователь, Люсьен Буассона рассказывает, что Адам Топпфер оказался связанным с Дювалями и узами родства – один из братьев, вернувшийся в 1803 году в Женеву, стал его зятем. После его последней поездки в Санкт-Петербург, предпринятой в 1805-м, в его счетах осталась запись, явно относящаяся к продаже двух вышеупомянутых картин: «Monsieur Jb.Duval, extrait de son compte courrant avec la Maison au 1er juin 1808 < …> avoir : 1805, 3 septembre < …> pour l’Impératrice mère ; 2 tableaux Töppfer – 100 Louis à 750 roubles ». («Месье Ж. Дюваль, выписка из его текущего счета с Домом на 1 июня 1808 года < …> дебет: 1805, 3 сентября < …> для императрицы-матери; 2 картины Топпфера – 100 луидоров по 750 рублей».)

Хранившаяся с 1960-х годов в одной и той же женевской семье, монументальная картина Адама Топпфера размером 102 х 129 см будет продана на аукционе в Женеве. Узнать все практические подробности продажи можно здесь

швейцарские ювелиры
швейцарские художники
Статьи по теме
«Братья Дюваль»: швейцарские ювелиры в России. Часть I. Бриллиантовый перстень Суворова
«Братья Дюваль»: швейцарские ювелиры в России. Часть II. Женевское приключение Ореста Кипренского
«Братья Дюваль»: швейцарские ювелиры в России. Часть III: «У Дювалей добродетель переходит по наследству»
О текстовых форматах

Plain text

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.25
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 106.47
Погода
Афиша
Витрины Hermès Suisse × Agnes & Anthony
1000
Гидроэнергетика

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Matthias Schulz : « Il ne faut pas s’en prendre aux artistes ! »

La saison de l'Opernhaus Zurich s'ouvrira avec le ballet Concerto ; le célèbre chorégraphe britannique Sir Kenneth MacMillan y traduit en langage chorégraphique la musique de Dimitri Chostakovitch. Dans l'ensemble, le programme de l'année musicale à venir donne envie de tout laisser tomber pour déménager dans la ville des bords de la Limmat. Je vous propose aujourd’hui une interview exclusive du nouveau directeur du théâtre, pour qui cette saison à Zurich est la première.

Всего просмотров: 7744
Маттиас Шульц : «Не надо пенять на артистов!»

Сезон Оперного театра Цюриха откроется балетом «Concerto» - знаменитый британский хореограф сэр Кеннет Макмиллан перевел на язык танца музыку Дмитрия Шостаковича. А в целом программа предстоящего года такая, что хочется бросить все и переехать в город на Лиммате. Наша Газета предлагает вниманию читателей эксклюзивное интервью с новым директором театра, для которого этот сезон в Цюрихе – первый.

Всего просмотров: 2478

Самое читаемое

Владимир Юровский: «Музыка может себе позволить быть аполитичной, но музыкант не может»

С 15 по 19 сентября в Базеле пройдет фестиваль под названием «Macht Musik» «Делать музыку», позиционирующий себя как «фестиваль, посвященный свободе искусства в условиях диктатуры». В день открытия за пульт Симфонического оркестра Берлинского радио встанет его главный дирижер, представитель известной российской династии, эксклюзивное интервью с которым мы предлагаем вашему вниманию.

Всего просмотров: 965
Находка аукционного дома Piguet Hôtel des Ventes

«Пейзаж с фигурами у реки», написанный в 1801 году женевским художником Адамом Топпфером и купленный императрицей Марией Федоровной, оценен в 20 000 – 30 000 швейцарских франков.

Всего просмотров: 542