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вторник, 6 июня 2023 года   

«Набукко» на Женевской сцене|« Nabucco » sur la scène genevoise

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 6. 06. 2023.

Фото с репетиции спектакля «Набукко» в Большом театре Женевы © GTG/Carole Parodi

Большой театр завершает сезон, посвященный теме миграции, шедевром Дж. Верди об исходе евреев из Египта.

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Le Grand théâtre de Genève clôture la saison, dédié au thème de la migration, avec le chef-d’œuvre de Verdi sur l’exode des juifs de l’Égypte.

В мае прошлого года, представляя на тот момент предстоящий музыкальный сезон, Наша Газета сообщала, что посвятить его Большой театр Женевы решил актуальной теме «Мигрирующие миры», а открыть и закрыть -  «еврейским вопросом», что показалось нам вполне логичным, если считать первым мигрантом легендарного Агасфера, или Вечного жидапо преданию обречённого на странствия по земле до второго пришествия Христа. Сказано – сделано. Открылся сезон «Жидовкой» Фроманталя Галеви, а закроется «Набукко» Джузеппе Верди, премьера которой состоялась в миланском театре Ла Скала 9 марта 1842 года и произвела фурор.

Мы не сомневаемся, что наши читатели хорошо знают вдохновивший Верди библейский сюжет о раскаявшемся в своих грехах и пришедшем к истинной вере вавилонском царе, о страданиях евреев, о коварстве Абигайль, стремящейся любой ценой добиться властиАвтор этих строк видела с десяток постановок этой оперы, более или менее удачных: каждый режиссер по-своему представлял события, происходившие в 578 г. до н. э. в Иерусалиме и Вавилоне. Довелось нам даже увидеть ее в Израиле, у подножья Масады, древней крепости у юго-западного побережья Мёртвого моря, внесенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Практически в натуральных декорациях в тот незабываемый вечер знаменитый хор евреев Va, pensiero, sull’ali dorate («Лети, мысль, на золотых крыльях») исполнили шесть тысяч зрителей во главе с тогдашним президентом страны Шимоном Пересом.

Сколько постановщиков, столько и прочтений, а потому мы совершенно не знаем, чего ожидать от спектакля, порученного бразильскому режиссеру Кристиан Жатаи, для которой эта работа станет дебютом на европейской оперной сцене. В мире драматического театра она хорошо известна:  на Венецианской биеннале 2022 года Жатаи получила «Золотого льва» за творческую карьеру в целом. Однако ее постановку чеховских «Трех сестер» в Женеве мы вспоминаем с содроганием, и искренне надеемся,  что хор евреев не будет заменен Pussy Riot или чем-то подобным: уже известно, что Кристиан Жатаи решила осовременить классический сюжет и «предоставить слово всем тем, кто еще сегодня, в разных концах света, продолжает страдать под гнетом насилия», лавируя между реальностью и вымыслом, подмостками сцены и видео.  Но да здравствует презумпция невиновности – по крайней мере, до 11 июня, когда спектакль будет впервые представлен на женевской сцене. Тем более, что обилие поднимаемых в опере вопросов – рабство и идентичность, исход и власть, вынужденное переселение народов – дают простор для творческой фантазии.

За пюпитр Оркестра Романдской Швейцарии встанет итальянский маэстро Антонино Фоглиани, которого женевская публика уже могла оценить в «Турандот» в прошлом сезоне. В данный момент он готовится к премьере с хором Большого театра Женевы и достойным составом солистов: титульную партию вавилонского царя будут по очереди петь итальянский баритон Никола Алаймо и его российский коллега Роман Бурденко; партия внебрачной дочери Навуходоносора Абигайль поручена сопрано Сайоа Эрнандес, обладательнице многочисленных премий в ее родной Испании; в роли первосвященника Иерусалима Захарии на женевскую сцену выйдет итальянский бас Риккардо Занеллато, в роли племянника Набукко Измаила – его соотечественник тенор Давиде Джусти, а дочери Навуходоносора Фенены – хорватская сопрано Эна Понграк.

По мнению авторов постановки, идея призыва к борьбе за свободу, с которой традиционно ассоциируется эта опера Верди, основана в итоге на понятии не единства, а различий, «поскольку в «Набукко» на первый план выводится, не сознательно, конечно, особенность раббинической мысли, идея отступления божественного как присутствия отсутствия. Основанная на разрушении храма, иудейская идентичность строится не на божественном всесилии в мире, но на прыжке через зияющую пропасть». Ну, увидим…

Спектакль «Набукко» можно будет посмотреть на сцене Большого театра Женевы до 29 июня, билеты проще всего приобрести здесь. А 23 июня вы сможете сделать это бесплатно, сидя на траве: в рамках программы OFF Женевского праздника музыки театр приглашает на трансляцию постановки на гигантском экране в парке Parc des Eaux-Vives в 21 час.

 

 

 

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