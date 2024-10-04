В преддверии осенних каникул мы подготовили обзор самых интересных выставок, проходящих в эти дни в разных швейцарских городах.

Невероятная Эми Силлман

Кунстмузеум Берна подготовил большую выставку американской художницы Эми Силлман – первую персональную в Швейцарии и первую институциональную в Европе. Художница присутствовала на открытии и очаровала всех журналистов и гостей: вот что значит сила личности. Экспозиция состоит из двух частей. Первая – это собственно живопись, рисунки и анимационные работы Эми Силлман. В своем творчестве она придерживается принципа «сделай сам», отбрасывая условности так называемой «высокой» абстракции. Художница смешивает разные системы и жанры, сочетая абстракцию с фигуративным искусством и используя при создании картин музыкальную концепцию импровизации. Вторая часть выставки не менее интересна: художница выступила в роли куратора и сама подготовила специальную экспозицию работ из коллекции Кунстмузеума. Эми Силлман отобрала около пятидесяти произведений, руководствуясь соображениями формы, цвета, размера и привязки к конкретному месту: она не группировала работы хронологически или тематически, а скорее бесстрашно переплетала эпохи, континенты и арт-объекты. Такой неканонический подход к презентации искусства оказался крайне удачным. Эми Силлман иначе расставила акценты, помогая по-новому взглянуть на известные работы. Выставка получилась очень вдохновляющей: после посещения музея вам наверняка захочется взять в руки кисть и краски и начать творить.

Бразилия? Бразилия!

Приехать в Берн стоит не только ради Эми Силлман, но и ради яркой выставки, проходящей до 5 января в Центре Пауля Клее. Подозреваем, что многие наши читатели совсем мало знают о бразильских художниках, а ведь на искусство Латинской Америки и глобального Юга в целом сейчас обращено внимание всего мира, включая кураторов Венецианской биеннале. Что же вы увидите в Берне? Выставку шедевров, т.е. ключевые работы десяти художников, живших и работавших в Бразилии в первой половине XX века. Вы с удивлением обнаружите, что бразильский модернизм имеет множество параллелей с европейским: в Бразилии размышляли над теми же вопросами, что и в Европе, но отвечали на них иначе. Иная политическая, социальная и культурная ситуация позволила бразильским художникам разрабатывать собственный визуальный язык. Из представленных на выставке художников отдельно стоит отметить литовского эмигранта Лазаря Сегала и его жутковатую картину «Погром» (которая представляет собой сплошной «коричневый ужас»). Кураторы упомянули и некоторых прославившихся в Бразилии архитекторов, включая украинца Григория Варшавчика, ставшего одним из главных представителей бразильской модернистской архитектуры.

Женщины глазами Паулы Рего

Кунстмузеум Базеля организовал первую выставку Паулы Рего в Швейцарии. Сказочный мир этой португальско-британской художницы населяют безумные и иногда кошмарные образы: ее героини оказываются запертыми в фантастических и тревожных мирах, ее образы жутки и зачастую жестоки, а ее работы, отличающиеся сатирой и театральностью, обладают огромной силой притяжения и кажутся пугающе актуальными. Выставка продлится до 2 февраля.

«Луизиана» в гостях у Франца Герча

Живописный городок Бургдорф порадовал масштабной выставкой, включающей несколько десятков лучших работ из коллекции датского музея современного искусства «Луизиана». Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Марк Ротко, Герхард Рихтер, Джексон Поллок, Зигмар Польке – если вы любите послевоенное и современное искусство, то не пропустите экспозицию в музее Франца Герча.

Модные призраки в Нионском замке

В Нионском замке до 1 декабря можно увидеть необычные работы бельгийской художницы Изабель де Боршграф, прославившейся своими интерпретациями исторических костюмов, которые она создает с помощью красок и бумаги. Она рисует цветы, вышивку и кружева с таким мастерством, что простая и незамысловатая бумага становится похожей на богатые ткани XVIII века. Сама выставка была задумана для Берлина еще в 2012 году. В честь 300-летнего юбилея со дня рождения короля Пруссии Фридриха II Изабель де Боршграф получила заказ на изготовление бумажных работ, иллюстрирующих «Модную обезьяну» – написанную Фридрихом II пьесу, представляющую собой карикатуру на господ, одержимых желанием хорошо выглядеть. Созданные художницей бумажные костюмы имели огромный успех. В Нионе они демонстрируются на легких стальных каркасах, расставленных в исторических интерьерах: побродить по замку в сопровождении призраков в нарядах XVIII века? Да это же отличная идея накануне Хэллоуина!