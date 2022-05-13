Автор: Надежда Сикорская, Женева, 13. 05. 2022.
Несмотря на отсутствие российских авторов, Россия будет на слуху в течение всех пяти дней главного литературного события года в нашем городе.|
Malgré l’absences des auteurs russes, la Russie sera souvent évoquée durant les cinq jours de ce majeur événement littéraire de l’année.
Было время, когда Россия участвовала в Женевском книжном салоне, или ярмарке, в качестве почетного гостя – не далее, как в 2015 году, то есть уже после аннексии/присоединения Крыма. Можно ли назвать то время «добрым, старым», всем ли по вкусу был такой гвоздь программы – не стоит обсуждать, ведь факт все равно останется фактом, хотя и кажется сегодня, что все это было в какой-то прошлой жизни.
Вот уже в третий раз к названию Salon du livre прибавляется «en ville» - с 2019 года писатели и читатели не умыкаются в выставочном центре Palexpo, а заполоняют практически весь центр города. Если честно, мы предпочитали старый формат, когда за один день можно было обойти все стенды, пообщаться с издателями, потрогать и полистать не только книги, ставшие предметов встреч их авторов с публикой, но и другие, часто не в меньшей степени заслуживающие внимания. Но все меняется, ощущение именно «салона» исчезло, уступив место столь модному сейчас в женевской культурной жизни хождению в народ. В этом году штаб-квартира книжной ярмарки расположится в Старом городе Женевы, на promenade de la Treille – там, где зимой заливают горку для малышей. Здесь и на других порядка двадцати площадках с 11 утра до 19 вечера с 18 по 22 мая только и разговоров будет, что о книгах, а общая направленность программы связана с горячими темами современности: война на Украине, Toxic Data и кибербезопасность, экология, история и свобода. Ну, кто скажет, что литература существует вне политики?!
Внимательно изучив программу ярмарки, мы нашли в ней лишь одного русскоязычного автора – это хорошо известный читателям Нашей Газеты Саша Филипенко, объявленный на сайте ярмарки как «белорусский автор-диссидент» в полном соответствии с действительностью. Лауреат «Русской премии», «Ясной Поляны», финалист «Большой книги», «НОС» и других литературных премий, Саша примет участие во встрече с читателями, названной «Потерянный сын, потерянная страна – литература сопротивления». Как уже догадались его поклонники, речь пойдет о романе «Бывший сын», в апреле этого года вышедший на французском языке в издательстве Editions Noir sur Blanc. Мы уже давно прочитали роман по-русски и искренне вам рекомендуем! (20 мая, 16 ч., Музей искусства и истории)
Отсутствие российских авторов – еще не повод, чтобы не говорить о России, которая будет обсуждаться на ярмарке под разными соусами, иногда неожиданными. Вот краткий обзор встреч с авторами, в хронологическом порядке.
Французский автор Давид Брюна, философ по образованию и специалист в области коммуникации по призванию, много лет проработал в кабинете министра труда и социальных вопросов. Что не помешало ему написать семь книг. Восьмая, которая буквально вчера поступила в книжные магазины, называется «Une princesse modèle», и название это содержит несколько смыслов. Конечно, хочется перевести как «Образцовая принцесса», хотя речь идет о княжне. Но правильнее – «Княжна – натурщица». Перед нами – дневник русской княжны Елены Галицыной (1912-1966), в котором она описывает бегство семьи из России в 1917 году, после убийства ее отца большевиками; проведенную в Италии юность и поселение на Французской Ривьере. В 1930-х годах в Ницце, где она работала портнихой, Елена встретилась с Анри Матиссом. Благодаря протекции своей подруги Лидии, излюбленной модели художника, она также позировала для многих его шедевров в 1935-1940 годах. Об этом романе Давид Брюна и будет беседовать с женевской публикой 19 мая в 18 часов в «Погребке» на променаде де ла Трей (Rue Henri-Fazy 4).
Там же, но уже 21 мая в 11 часов утра знакомый нашим читателям Жиль Зильберштейн представит вышедшую в издательстве Éditions des Syrtes книгу найденных им литературных текстов Владимира Тан Богораза (урожденного Натана Менделевича Богораза), российского революционера, писателя и этнографа, за участие в народовольческой группе сосланного в 1889 году на 10 лет в Среднеколымск.
В 13 ч. в его сменят на той же площадке два также знакомых нашим читателям автора – Седрик Гра, в 2015 году представлявший на ярмарке свою книгу «Россия не из окна туристического автобуса», и фотограф Морис Шобингер. Несмотря на отмену рейсов в Россию, любознательные посетители книжного салона смогут совершить увлекательное виртуальное путешествие на Урал, и в нормальное-то время не самое популярное туристическое направление. Тема встречи сформулирована так: «Металл и безграничные пространства, Россия в объективе». Речь пойдет о роскошном фотоальбоме «Комбинаты», посвященном металлургическому производству в России, выпущенном издательством Les Editions Noir sur Blanc и поступившем в книжные магазины буквально вчера.
Ровно через сутки, в 13 ч. 22 мая, в том же «Погребке» книголюбов будут ждать еще одни наши знакомые – фотограф Нильс Аккерманн и журналист Себастьян Гобер. Речь пойдет об их работе на Украине – последнюю созданную на основе этого опыта книгу мы недавно представляли.
Седрик Гра примет участие в еще одной презентации – «От Сталина до Путина, мания величия», на этот раз в компании французского писателя и философа Мишеля Эльчанинова, чья книга «В голове Владимира Путина» вышла в марте этого года. Начало многообещающее: в январе 2014 года высокопоставленные российские чиновники получают на Новый год неожиданный подарок – собрание трудов по философии. Попытка понять ход мыслей российского президента через русскую философию наверняка привлечет значительную аудиторию.
С полной программой предстоящей книжной ярмарки вы можете ознакомиться здесь. Обратите внимание: вход на все мероприятия бесплатный, но зарегистрироваться надо обязательно!
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