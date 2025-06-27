Мы не устаем удивляться множеству музыкальных фестивалей в Швейцарии и живучести большинства из них. Хороший пример – Фестиваль Бельрив, основанный в 1985 году, а с 1999-го проходящий на Ферме св. Маврикия, в 7 км от центра Женевы, в коммуне Коллонж-Бельрив, откуда в хорошую погоду открывается великолепный вид на Женевское озеро и виноградники. Фестиваль этот, несмотря на отсутствие настоящего зала, проходит в любую погоду, и из года в года радует присутствуем имен «наших» композиторов и исполнителей. И нынешний выпуск, который состоится с 8 по 15 июля, не стал исключением. Посмотрим же внимательнее на программу.
По традиции фестиваль откроется, 8 июля, «большим концертом», что означает участие в нем оркестра – Камерного оркестра Женевы под руководством хорошо известного местным меломанам венгерского дирижера Габора Такаша-Наги. Но нас больше интересует Александр Малофеев, который исполнит Концерт для фортепиано № 2 соль минор К. Сен-Санса.
Впервые Наша Газета представила своим читателям этого российского пианиста еще в 2015 году, по случаю проходившего в Анси фестиваля, посвященного 175-летию П. И. Чайковского. На тот момент, то есть к своим 14 годам, москвич Александр Малофеев, ученик Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных по классу своего первого и единственного педагога Е. В. Берёзкиной, успел одержать победу на VIII Международном юношеском конкурсе им. П. И. Чайковского в 2014 году, получить Гран-при и первые премии на ряде международных музыкальных фестивалей и конкурсов в России, Австрии, Сербии, Казахстане, Испании. С тех пор его карьера успешно развивалась, и мы упоминали его в связи с участием в фестивалях в Вербье и в том же Коллонж-Бельриве, анонсировали его дебют с Оркестром Романдской Швейцарии.
Среди знаковых дат в творческой биографии Александра Малофеева стоит назвать октябрь 2019 года, когда он выступил в качестве солиста в Театре Ла Скала в Милане и гастрольном туре по Китаю вместе с оркестром Люцернского фестиваля и маэстро Рикардо Шайи. В мае 2020 года Sony Classical Label выпустил бокс-сет «TCHAIKOVSKY-2020», посвященный 180-летию П. И. Чайковского, с записью первого концерта П. И. Чайковского в исполнении Александра Малофеева Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского.
В марте 2022 года канадские гастроли Александра Малофеева были отменены в связи с вооружённым вторжением России на Украину; «всякий русский будет десятилетиями испытывать чувство вины из-за этого чудовищного кровавого решения, на которое никто из нас не мог повлиять и которое не мог предсказать», написал музыкант по этому поводу. 19 марта 2024 года он дебютировал на камерной площадке нью-йоркского Карнеги-холла с программой из русских поздних романтиков, получив одобрительный отзыв «Нью-Йорк Таймс».
На следующий день Малофеева сменит на сцене женевский фермы его соотечественница Александра Довгань. Мы подробно рассказывали о ней не так давно и, поскольку тот материал прочитали более 40 тысяч человек, не будем повторяться. Упомянем лишь, что, помимо произведений Бетховена, Шопена и Франка, Александра включила в программу предстоящего сольного концерта Вторую сонату Прокофьева ре минор, оп. 14, а впервые публично исполнил ее сам композитор – 4 февраля 1914 года в Москве, хотя делать этого не собирался. Прокофьев посвятил сонату своему другу и однокурснику по Санкт-Петербургской консерватории Максимилиану Шмидтгофу, который покончил жизнь самоубийством в 1913 году.
10 июля Скрипичный концерт Мендельсона № 2 прозвучит в исполнении давно живущего в Мюнхене Кирилла Трусова, с которым мы познакомились в Вербье еще в 2008 году, когда он выступал в дуэте с сестрой, тоже окончившей Санкт-Петербургскую консерваторию. Их сотрудничество продолжается: не далее, как в марте этого года они вновь играли вместе. Кирилл же, помимо выступлений, активно преподает: он стал сооснователем Академии Сарасате в Мадриде, принявших первых учеников в мае этого года, а с октября займет пост профессора скрипки в Высшей школе музыки Мюнхена.
Концерт 11 июля будет камерным, в его программе – Квинтет ля мажор оп. 81 Дворжака и Октет Мендельсона оп. 20. Среди участников ансамблей выделим скрипача Марка Бушкова, который обозначен в разных источниках как наследник украинской и русской музыкальной школ, хотя и родился в 1991 году в Монпелье. Объяснение этому простое, его родные – выходцы из СССР. В 5 лет Марк начал обучаться игре на скрипке под руководством своего деда Матиса Вайцнера, в свое время руководившего Львовским камерным оркестром, а в 6 лет уже выступал на сцене. В 2001 году поступил в Лионскую консерваторию, в 2007-м продолжил образование под руководством Бориса Гарлицкого в Высшей школе музыки и танца в Париже, затем обучался в Гамбурге. В 2006 году выступал на концерте в честь Иври Гитлиса, организованном фондом Carnegie’ Small в Париже, в 2007-м получил стипендию Филармонической ассоциации Лиона. В 2012 году Марк Бушков стал лауреатом Конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе, а в 2013-м – победителем Международного конкурса в Монреале. В 17 лет завоевал I премию на Международном конкурсе в Льеже. В настоящее время Марк Бушков – профессор Королевской консерватории Льежа, а с апреля этого года еще и профессор Университета искусств в Эссене.
Нам очень приятно, что известная французская оперная певица (колоратурное сопрано) включила в программу своего выступления 12 июля романсы Римского-Корсакова. Обращаем ваше внимание: в этот вечер конкуренцию ей составит Джонни Расс, имитатор пения птиц, когда-то потрясший своим необычным талантом слушателей Свердловской филармонии. В его репертуаре: соловей-певун, черный дрозд, коронованная король, быстрая пеночка, серебристая чайка, певчая дрозд, красногрудая дрозд, элегантный щегол и филин...
Нашим читателям не надо представлять ученика Рены Шерешевской Люку Дебарга, прославившегося в 2015 году на Конкурсе имени Чайковского в Москве. Отрадно, что русская музыка остается неотъемлемой частью его репертуара. Несмотря на то, что программа его концерта названа в программе фестиваля French connection, в ней все же прозвучит, помимо сочинений Равеля, Форе и самого Дебарга, Третья фортепианная соната Александра Скрябина.
Заключительный вечер фестиваля не имеет, казалось бы, ничего общего с «профилем» Нашей Газеты – Камерный оркестр Женевы будет играть музыку из фильмов, от «Pulp Fiction» до «Списка Шиндлера». Но: спонсором этого вечера выступила компания JTI, многолетний партнер нашего издания.
Полную программу, а также всю практическую информацию вы найдете на сайте фестиваля. Приятных вам музыкальных «подженевских» вечеров!