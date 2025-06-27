Мы не устаем удивляться множеству музыкальных фестивалей в Швейцарии и живучести большинства из них. Хороший пример – Фестиваль Бельрив, основанный в 1985 году, а с 1999-го проходящий на Ферме св. Маврикия, в 7 км от центра Женевы, в коммуне Коллонж-Бельрив, откуда в хорошую погоду открывается великолепный вид на Женевское озеро и виноградники. Фестиваль этот, несмотря на отсутствие настоящего зала, проходит в любую погоду, и из года в года радует присутствуем имен «наших» композиторов и исполнителей. И нынешний выпуск, который состоится с 8 по 15 июля, не стал исключением. Посмотрим же внимательнее на программу.



По традиции фестиваль откроется, 8 июля, «большим концертом», что означает участие в нем оркестра – Камерного оркестра Женевы под руководством хорошо известного местным меломанам венгерского дирижера Габора Такаша-Наги. Но нас больше интересует Александр Малофеев, который исполнит Концерт для фортепиано № 2 соль минор К. Сен-Санса.



Александр Малофеев

Впервые Наша Газета представила своим читателям этого российского пианиста еще в 2015 году, по случаю проходившего в Анси фестиваля, посвященного 175-летию П. И. Чайковского. На тот момент, то есть к своим 14 годам, москвич Александр Малофеев, ученик Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных по классу своего первого и единственного педагога Е. В. Берёзкиной, успел одержать победу на VIII Международном юношеском конкурсе им. П. И. Чайковского в 2014 году, получить Гран-при и первые премии на ряде международных музыкальных фестивалей и конкурсов в России, Австрии, Сербии, Казахстане, Испании. С тех пор его карьера успешно развивалась, и мы упоминали его в связи с участием в фестивалях в Вербье и в том же Коллонж-Бельриве, анонсировали его дебют с Оркестром Романдской Швейцарии.Среди знаковых дат в творческой биографии Александра Малофеева стоит назвать октябрь 2019 года, когда он выступил в качестве солиста в Театре Ла Скала в Милане и гастрольном туре по Китаю вместе с оркестром Люцернского фестиваля и маэстро Рикардо Шайи. В мае 2020 года Sony Classical Label выпустил бокс-сет «TCHAIKOVSKY-2020», посвященный 180-летию П. И. Чайковского, с записью первого концерта П. И. Чайковского в исполнении Александра Малофеева Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского.В марте 2022 года канадские гастроли Александра Малофеева были отменены в связи с вооружённым вторжением России на Украину; «всякий русский будет десятилетиями испытывать чувство вины из-за этого чудовищного кровавого решения, на которое никто из нас не мог повлиять и которое не мог предсказать», написал музыкант по этому поводу. 19 марта 2024 года он дебютировал на камерной площадке нью-йоркского Карнеги-холла с программой из русских поздних романтиков, получив одобрительный отзыв «Нью-Йорк Таймс».На следующий день Малофеева сменит на сцене женевский фермы его соотечественница Александра Довгань. Мы подробно рассказывали о ней не так давно и, поскольку тот материал прочитали более 40 тысяч человек, не будем повторяться. Упомянем лишь, что, помимо произведений Бетховена, Шопена и Франка, Александра включила в программу предстоящего сольного концерта Вторую сонату Прокофьева ре минор, оп. 14, а впервые публично исполнил ее сам композитор – 4 февраля 1914 года в Москве, хотя делать этого не собирался. Прокофьев посвятил сонату своему другу и однокурснику по Санкт-Петербургской консерватории Максимилиану Шмидтгофу, который покончил жизнь самоубийством в 1913 году.

10 июля Скрипичный концерт Мендельсона № 2 прозвучит в исполнении давно живущего в Мюнхене Кирилла Трусова, с которым мы познакомились в Вербье еще в 2008 году, когда он выступал в дуэте с сестрой, тоже окончившей Санкт-Петербургскую консерваторию. Их сотрудничество продолжается: не далее, как в марте этого года они вновь играли вместе. Кирилл же, помимо выступлений, активно преподает: он стал сооснователем Академии Сарасате в Мадриде, принявших первых учеников в мае этого года, а с октября займет пост профессора скрипки в Высшей школе музыки Мюнхена.

Скрипач Мару Бушков