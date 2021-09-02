Тысячи лет склон, с которого открывается прекрасный вид на Леман, покрывали кустарники. Не жалея сил, люди постепенно превратили этот склон в произведение искусства, и уже много лет его украшают виноградники, требующие кропотливой работы. Местные мастера успешно используют силы природы: виноградники получают солнечное тепло за счет его прямых лучей, за счет лучей, отражающихся от поверхности озера, также тепло излучают стены виноградников, когда остывают по ночам. На высоте около 600 метров в склоне есть разлом, террасовые виноградники поднимаются до него, а выше расположены леса и пастбища, отмечается на сайте региона Лаво. Это место было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2007 году, сегодня его можно посетить в сопровождении экскурсовода, подробная информация опубликована здесь.

В этом знаменитом краю, в коммуне Гранво, ждет посетителей музей Maison Lavaux, на выставке в котором можно узнать об особенностях местного ландшафта и о том, как они повлияли на виноделие, о состоянии дорог в прошлых столетиях и их постепенном усовершенствовании, о том, как и какие дома здесь строили в разные эпохи, об основных исторических памятниках, о проблемах сохранения Лаво в ХХ и ХХI веке, о демографических тенденциях, особенностях выращивания винограда и производства вина, о том, как леса и виноградники влияют друг на друга, оценить полотна современных художников, посвященные Лаво, и т.д. Интересно, что вплоть до XIX века дороги здесь были узкими и пыльными, а те, которые были построены в Средневековье, поднимались на склон под таким углом, что ими было крайне трудно пользоваться. Предполагается, что первую дорогу соорудили здесь еще в галло-римскую эпоху. Новые удобные дороги появились только в XIX-XX веках, их строили по возможности параллельно озеру и они сильно повлияли на пейзаж, которым можно любоваться сегодня. Добавим, что организаторы выставки, имея в распоряжении всего 50 кв. м., постарались уместить на этой площади самое важное о регионе, чтобы посетители смогли получить полное представление о Лаво.

Музей открыт со среды по воскресенье с 13:00 до 17:00, адрес: ул. Sentier des Vinches 2. Чтобы воспользоваться аудиогидом, следует принести свои наушники. Отметим, что на сайте региона Лаво есть информация о том, как стать добровольцем и помогать в сохранении местного культурного и исторического наследия, как вступить в ассоциацию Lavaux Patrimoine mondial, отвечающую за сохранение региона и повышение его престижа.

После посещения выставки можно осмотреть местные достопримечательности. В самом Гранво прежде всего стоит полюбоваться церковью XVII века и старинными особняками. В средневековом городке Лютри достоин внимания замок, древние здания и укрепления, а также менгиры, установленные около 4000 лет до н.э. и обнаруженные в 1984 году. Церковь XII века в деревне Вийет примечательна не только своим возрастом, но и совершенно необычной для кантона Во восьмиугольной колокольней. В Бур-ан-Лаво с исторической башни Tour de Gourze открывается ошеломляющий вид на Леман и местные пейзажи, простирающиеся до горного массива Юра. Много интересного можно увидеть и в других близлежащих деревнях и городках, стоит только в них приехать, а чтобы получить больше «живых» впечатлений, нужно спросить, какими памятниками гордятся местные жители, но не в туристическом офисе, а сначала у людей, которые встретятся вам на улице.