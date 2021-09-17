«Игра на публику. Мода и портрет»

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 17. 09. 2021.
Так называется выставка, открывшаяся вчера в Женевском музее искусства и истории в присутствии знаменитого российского историка моды и коллекционера Александра Васильева.|
Une nouvelle exposition a été inaugurée, hier, au Musée d’art et d’histoire de Genève, en présence de l’historien de la mode Alexandre Vassiliev.
«Встречают по одежке». Знаменитое начало этой пословицы имеет гораздо больше шансов претендовать на звание аксиомы, чем ее не менее знаменитое продолжение – увы, по уму даже провожают не всегда. Действительно, с незапамятных времен одежда определяла статус человека, его принадлежность к определенному общественному слою. Чтобы убедиться в этом, вы можете как внимательно изучить детали туалета на представленном на выставке портрете герцогини Орлеанской, выполненном Гиацинтом Риго в 1718 году, так и просто окинуть небрежным взором граждан, летящих рейсом Москва-Ницца, например.
Диалог предметов – прием, в музейной практике не новый, редкая выставка обходится сейчас без подобных «бесед». Залог их успеха или провала – качество собеседников. На выставке, придуманной и реализованной хорошо известной вам Ладой Умштеттер, в диалог вступают достойные партнеры: портреты из собрания женевского музея и платья из коллекции Александра Васильева. Концепция, в самом общем виде, такова. Если сегодня получить собственный портрет может каждый – даже с помощью телефона, то в прошлые века такая роскошь была доступна лишь представителям элиты. Но финальная цель у портрета, вывешиваемого в парадной зале, и у фотографии или селфи, размещаемых в соцсетях, одна – создать и запечатлеть свой или чужой образ и представить его публике. Одежда – от горностаевых мантий до мини-юбок – играет в этом процессе решающую роль: в зависимости от индивидуального стиля, она позволяет как выделиться из толпы, так и слиться с ней.
Среди представленных на выставке портретов хотим обратить ваше особое внимание на три – «Сидящий турок» Павла Пясецкого (1888 г.), «Молодая женщина в русском национальном костюме, с кошкой» Виктора Боброва (1886 г.) и «Княжна Анастасия в национальном костюме» (1878 г). Все они были обнаружены Ладой Умштеттер в «красном ящике» еще в 2008 году (об этой детективной истории Наша Газета подробно рассказывала), но так и хранятся в запасниках музея.
Что же касается второй составляющей экспозиции, то нашим читателям не надо, конечно, представлять Александра Васильева – знаменитого историка и строгого критика моды, обладателя потрясающей коллекции костюмов и ведущего популярной телепередачи «Модный приговор». Историю его отношений со Швейцарией, куда он впервые приехал еще в 1980-х годах, он сам рассказал в интервью Нашей Газете в 2016 году. Тогда поводом для встречи послужило его участие в выставке «Утопия повседневности. Советские предметы 1953–1991» в Музее изобразительных искусств Ла Шо-де-Фона, директором которого в то время была как раз Лада Умштеттер, ныне – главный хранитель женевского МАН. А до этого была еще выставка в Лугано, на вилле Favorita барона Тиссена-Борнемиса.
Так что нынешняя выставка в Женеве для Александра – третья в Швейцарии, а вообще – 226-я! Мы встретились с ним в самое горячее время – период монтажа и попросили поделиться его видением новой экспозиции.
Александр Васильев: Эта выставка для меня во многом итоговая. Здесь представлены очень важные вещи, принадлежавшие разным знаменитостям – например, платья Майи Плисецкой или голливудской звезды Лесли Карон – или созданные такими знаменитыми кутюрье, как Чарльз Фредерик Ворт, Поль Пуаре, Коко Шанель, Кристиан Диор, Пако Рабан, Андре Курреж, Олег Кассини, а также вещи, которые просто очень хорошо отражают эпоху, стиль своими уникальными отделками. Вы увидите вышивки бисером, блестками, шелком, кафтаны 18 века, платья эпохи ампир…
В прошлую нашу встречу мы обсуждали, в частности, возможность перемещения Вашей коллекции из Литвы в Россию. С тех пор что-то изменилось?
Нет, коллекция по-прежнему находится в Литве. В габаритах она исчисляется девятью фурами, а в цифрах это полмиллиона предметов. Коллекция хранится в Литве, находящейся в рамках Евросоюза – там же, во Франции, я начал ее собирать, эмигрировав в 1982 году. Учитывая ковидные меры плюс разгорающуюся холодную войну между Россией и Европой, мне, частному коллекционеру, просто не под силу перемещать такие объемы и такие ценности вне европейского пространства. Кроме того, в Литве мне выделили 1000 кв м бесплатной площади, что, как вы понимаете, немаловажно.
Насколько я знаю, выставок с участием Вашей коллекции, подобных нынешней женевской, в Москве не было?
У меня 1,4 млн подписчиков в Инстаграме, и мне часто задают именно этот вопрос: почему я не делаю подобных выставок в Москве? Отвечаю: потому что этого нужен, прежде всего, музей – Третьяковская галерея, Исторический музей или музей имени Пушкина, - который предоставил бы свои портреты, а я – свои костюмы. К сожалению, культура костюма в России не очень развита, костюм воспринимают как средство переодевания для женщин, но не как произведение искусства. А проблема отсутствия Музея моды, озвученная мною тридцать лет назад, до сих пор существует. Открытый в Гостином дворе Музей моды – это музей без определенной коллекции и без определенной экспозиции. (Последним его директором была бывшая Мисс мира Оксана Федорова, которая сейчас занимается концертной деятельностью.) А недавно я узнал, в чем дело: оказывается, после Крыма президент России издал указ – не создавать новых музеев федерального значения, а лишь делать филиалы существующих. Поскольку настоящего Музея моды нет, филиал не создашь. Возможно, освободится здание кинотеатра «Пять звезд» рядом с Бахрушинским музеем, но не раньше, чем через восемь лет…
То есть надо еще дожить…
Во-первых, надо дожить, во-вторых, мы не знаем, кто тогда будет министром культуры и так далее. А жить и развиваться я хочу сейчас, поэтому работаю в других странах. Выставка в Женеве – для меня седьмая в сентябре: у меня открыты сейчас пять выставок в Прибалтике и одна в Музее изобразительных искусств Калинграда, посвященная югендстилю и моде. Когда я рассказал об этом директору женевского MAH г-ну Валеру, он мне не поверил, и я его понимаю.
От редакции: Мы не сомневаемся, что наши читатели и особенно читательницы с радостью примут это приглашение! Выставка будет работать до 14 ноября 2021 года, и в течение этого периода ее будут сопровождать несколько лекций Лады Умштеттер на французском и русском языках. Полную программу вы найдете здесь.
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«Игра на публику. Мода и портрет»Так называется выставка, открывшаяся вчера в Женевском музее искусства и истории в присутствии знаменитого российского историка моды и коллекционера Александра Васильева.
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