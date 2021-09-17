«Игра на публику. Мода и портрет»

«Встречают по одежке». Знаменитое начало этой пословицы имеет гораздо больше шансов претендовать на звание аксиомы, чем ее не менее знаменитое продолжение – увы, по уму даже провожают не всегда. Действительно, с незапамятных времен одежда определяла статус человека, его принадлежность к определенному общественному слою. Чтобы убедиться в этом, вы можете как внимательно изучить детали туалета на представленном на выставке портрете герцогини Орлеанской, выполненном Гиацинтом Риго в 1718 году, так и просто окинуть небрежным взором граждан, летящих рейсом Москва-Ницца, например.

Диалог предметов – прием, в музейной практике не новый, редкая выставка обходится сейчас без подобных «бесед». Залог их успеха или провала – качество собеседников. На выставке, придуманной и реализованной хорошо известной вам Ладой Умштеттер, в диалог вступают достойные партнеры: портреты из собрания женевского музея и платья из коллекции Александра Васильева. Концепция, в самом общем виде, такова. Если сегодня получить собственный портрет может каждый – даже с помощью телефона, то в прошлые века такая роскошь была доступна лишь представителям элиты. Но финальная цель у портрета, вывешиваемого в парадной зале, и у фотографии или селфи, размещаемых в соцсетях, одна – создать и запечатлеть свой или чужой образ и представить его публике. Одежда – от горностаевых мантий до мини-юбок – играет в этом процессе решающую роль: в зависимости от индивидуального стиля, она позволяет как выделиться из толпы, так и слиться с ней.

Среди представленных на выставке портретов хотим обратить ваше особое внимание на три – «Сидящий турок» Павла Пясецкого (1888 г.), «Молодая женщина в русском национальном костюме, с кошкой» Виктора Боброва (1886 г.) и «Княжна Анастасия в национальном костюме» (1878 г). Все они были обнаружены Ладой Умштеттер в «красном ящике» еще в 2008 году (об этой детективной истории Наша Газета подробно рассказывала), но так и хранятся в запасниках музея.

Что же касается второй составляющей экспозиции, то нашим читателям не надо, конечно, представлять Александра Васильева – знаменитого историка и строгого критика моды, обладателя потрясающей коллекции костюмов и ведущего популярной телепередачи «Модный приговор». Историю его отношений со Швейцарией, куда он впервые приехал еще в 1980-х годах, он сам рассказал в интервью Нашей Газете в 2016 году. Тогда поводом для встречи послужило его участие в выставке «Утопия повседневности. Советские предметы 1953–1991» в Музее изобразительных искусств Ла Шо-де-Фона, директором которого в то время была как раз Лада Умштеттер, ныне – главный хранитель женевского МАН. А до этого была еще выставка в Лугано, на вилле Favorita барона Тиссена-Борнемиса.

Так что нынешняя выставка в Женеве для Александра – третья в Швейцарии, а вообще – 226-я! Мы встретились с ним в самое горячее время – период монтажа и попросили поделиться его видением новой экспозиции.

Александр Васильев: Эта выставка для меня во многом итоговая. Здесь представлены очень важные вещи, принадлежавшие разным знаменитостям – например, платья Майи Плисецкой или голливудской звезды Лесли Карон – или созданные такими знаменитыми кутюрье, как Чарльз Фредерик Ворт, Поль Пуаре, Коко Шанель, Кристиан Диор, Пако Рабан, Андре Курреж, Олег Кассини, а также вещи, которые просто очень хорошо отражают эпоху, стиль своими уникальными отделками. Вы увидите вышивки бисером, блестками, шелком, кафтаны 18 века, платья эпохи ампир…

В прошлую нашу встречу мы обсуждали, в частности, возможность перемещения Вашей коллекции из Литвы в Россию. С тех пор что-то изменилось?

Нет, коллекция по-прежнему находится в Литве. В габаритах она исчисляется девятью фурами, а в цифрах это полмиллиона предметов. Коллекция хранится в Литве, находящейся в рамках Евросоюза – там же, во Франции, я начал ее собирать, эмигрировав в 1982 году. Учитывая ковидные меры плюс разгорающуюся холодную войну между Россией и Европой, мне, частному коллекционеру, просто не под силу перемещать такие объемы и такие ценности вне европейского пространства. Кроме того, в Литве мне выделили 1000 кв м бесплатной площади, что, как вы понимаете, немаловажно.

Насколько я знаю, выставок с участием Вашей коллекции, подобных нынешней женевской, в Москве не было?

У меня 1,4 млн подписчиков в Инстаграме, и мне часто задают именно этот вопрос: почему я не делаю подобных выставок в Москве? Отвечаю: потому что этого нужен, прежде всего, музей – Третьяковская галерея, Исторический музей или музей имени Пушкина, - который предоставил бы свои портреты, а я – свои костюмы. К сожалению, культура костюма в России не очень развита, костюм воспринимают как средство переодевания для женщин, но не как произведение искусства. А проблема отсутствия Музея моды, озвученная мною тридцать лет назад, до сих пор существует. Открытый в Гостином дворе Музей моды – это музей без определенной коллекции и без определенной экспозиции. (Последним его директором была бывшая Мисс мира Оксана Федорова, которая сейчас занимается концертной деятельностью.) А недавно я узнал, в чем дело: оказывается, после Крыма президент России издал указ – не создавать новых музеев федерального значения, а лишь делать филиалы существующих. Поскольку настоящего Музея моды нет, филиал не создашь. Возможно, освободится здание кинотеатра «Пять звезд» рядом с Бахрушинским музеем, но не раньше, чем через восемь лет…

То есть надо еще дожить…

Во-первых, надо дожить, во-вторых, мы не знаем, кто тогда будет министром культуры и так далее. А жить и развиваться я хочу сейчас, поэтому работаю в других странах. Выставка в Женеве – для меня седьмая в сентябре: у меня открыты сейчас пять выставок в Прибалтике и одна в Музее изобразительных искусств Калинграда, посвященная югендстилю и моде. Когда я рассказал об этом директору женевского MAH г-ну Валеру, он мне не поверил, и я его понимаю.

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Я надеюсь, что наша выставка будет пользоваться успехом. Я считаю, что музей должен выставлять вещи музейного качества, а на ней представлены именно такие вещипричем подходящие к этому музеюмузею истории и искусстваТак что я очень рад, что Лада Умштеттер меня пригласила. В музее все прекрасно к нам отнеслись, и я приглашаю всех читателей Нашей Газеты оценить результат нашей совместной работы.

От редакции: Мы не сомневаемся, что наши читатели и особенно читательницы с радостью примут это приглашение! Выставка будет работать до 14 ноября 2021 года, и в течение этого периода ее будут сопровождать несколько лекций Лады Умштеттер на французском и русском языках. Полную программу вы найдете здесь.