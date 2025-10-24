Когда рост преступности опережает рост средств борьбы с ней

Новость, опубликованная пару недель назад в газете «SonntagsBlick», не была активно подхвачена остальной прессой – видно, «не к столу». А состояла новость в том, что, по данным Федеральной прокуратуры, весной этого года было предотвращено предполагаемое террористическое нападение. «18-летний молодой человек подвергся радикализации», - заявил федеральный прокурор Стефан Блеттлер в интервью воскресной газете, добавив, что этот швейцарец из немецкоязычной части страны в настоящее время находится в предварительном заключении.