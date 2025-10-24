Когда рост преступности опережает рост средств борьбы с ней | Quand la criminalité augmente plus vite que les moyens mis en œuvre pour la combattre

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 24.10.2025.
Photo © Daniel von Appen/Unsplash

На наших глазах Швейцария утрачивает репутацию не только нейтральной страны, но и страны безопасной, что не может не отразиться на ее привлекательности. Терроризм, организованная преступность, киберпреступность, радикализация: угрозы, нависающие над Швейцарией, никогда не были столь серьезными.

|

Sous nos yeux, la Suisse perd non seulement sa réputation de pays neutre, mais aussi celle de pays sûr, ce qui ne peut manquer d'avoir un impact sur son attractivité. Terrorisme, crime organisé, cybercriminalité, radicalisation : les menaces qui pèsent sur la Suisse n'ont jamais été aussi fortes.

Новость, опубликованная пару недель назад в газете «SonntagsBlick», не была активно подхвачена остальной прессой – видно, «не к столу». А состояла новость в том, что, по данным Федеральной прокуратуры, весной этого года было предотвращено предполагаемое террористическое нападение. «18-летний молодой человек подвергся радикализации», - заявил федеральный прокурор Стефан Блеттлер в интервью воскресной газете, добавив, что этот швейцарец из немецкоязычной части страны в настоящее время находится в предварительном заключении.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Подписка на месяц
CHF 15
Подписка на год
CHF 150
Купить статью
CHF 5
преступность в Швейцарии
радикальные исламисты в швейцарии
Статьи по теме
Преступность в Швейцарии: новые данные полиции
Чего следует бояться Швейцарии?
О текстовых форматах

Plain text

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.25
CHF-EUR 1.08
CHF-RUB 101.9
Погода
Афиша
Versace, осень/зима 1991/92, Mailand© Shutterstock, Foto: Paul Massey
Lezhneva
Кусама

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
La culture russe est-elle condamnée ?

Cette question est au cœur du nouveau recueil d’essais de Mikhaïl Chichkine, Le Bateau de marbre blanc, paru récemment en français aux éditions lausannoises Éditions Noir sur Blanc et disponible dans les librairies de Suisse, France, Belgique et Canada.

Самое читаемое

Когда рост преступности опережает рост средств борьбы с ней

На наших глазах Швейцария утрачивает репутацию не только нейтральной страны, но и страны безопасной, что не может не отразиться на ее привлекательности. Терроризм, организованная преступность, киберпреступность, радикализация: угрозы, нависающие над Швейцарией, никогда не были столь серьезными.

Люба Манц: Женщина-легенда
Накануне Международного женского дня мы с удовольствием знакомим наших читателей с еще одной из наших выдающихся соотечественниц.