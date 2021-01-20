Подписка на е-рассылку Печатное издание

среда, 20 января 2021 года   

Фредерик Пажак – лауреат Большой литературной премии Швейцарии-2021|Frédéric Pajak reçoit le Grand Prix suisse de littérature 2021

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 20. 01. 2021.

Писатель и художник Фредерик Пажак. Photo (c) Léa Lund

Франко-швейцарский писатель и художник посвятил одно из своих творений Марине Цветаевой, за что мы ему очень благодарны и искренне поздравляем с очередной победой.

|

L’auteur et dessinateur franco-suisse a consacré un de ses œuvres à Marina Tsvetaeva. Nous l’en remercions et lui adressons nos plus sincères félicitations.

Большая литературная премия, которую швейцарский эквивалент министерства культуры ежегодно присуждает автору за совокупность его (её) творчества, - это приблизительно как в США «Оскар» за карьеру в кино, то есть высший пилотаж. Разумеется, приятно, когда такой важной награды удостаивается знакомый, который получит не только денежный приз, но и разные виды профессиональной поддержки по продвижению его творений.

Наши читатели со стажем, следящие за рубрикой «Культура», помнят, вероятно, рассказ о Фредерике Пажаке в связи с выходом в свет, в 2018 году, его седьмого по счету «Неопределенного манифеста», посвященного двум гранд-дамам литературы Эмили Дикенсон и Марине Цветаевой. Отрадно, что не мы одни пришли в восторг от этой книги в 2019 году Пажак был удостоен за нее Гонкуровской премии, одной из главных литературных наград Франции. 

Напомним для тех, кто запамятовал, что Фредерик Пажак родился в 1955 году во Франции, недалеко от Парижа. Плодовитый писатель, художник и издатель, в течение многих лет он руководит серией « Cahier dessinés ». Известность к Пажаку пришла после публикации в 1999 году романа « L’Immense solitude. Friedrich Nietzsche et Cesare Pavese, orphelins sous le ciel de Turin » («Необъятное одиночество. Фридрих Ницше и Чезаре Павезе, сироты под небом Турина»).

Из массы его обширного и разнообразного творчества следует выделить серию «Неопределенный манифест», изданную им в им же изобретенном оригинальном формате, где текст тесно переплетается с рисунками. Работу над ней он завершил в 2020 году. Речь идет о нескольких тысячах страниц текста и рисунков, представленных в девяти томах, вышедших в издательстве Éditions Noir sur Blanc (Лозанна). За третий том, «Смерть Вальтера Беньямина. Эзра Паунд в клетке», автор был награжден премией Медичи в номинации «эссе» в 2014 году и Швейцарской литературной премией в 2015-м. Среди других исторических личностей, ставших объектами его внимания, были Джеймс Джойс, Андре Бретон, Шопенгауэр, Винсент ван Гог (книга о ван Гоге переведена на русский язык).

Раз в два года, по очереди, министерство культуры вручает также Специальную премию за культурное посредничество и Специальную премию за литературный перевод. В этом году очередь «посредников», и награда, вот уж правда, нашла героев тех, кто делает литературу доступной для слепых. Лауреатов сразу четверо: Романдская звуковая библиотека в Лозанне, Романдская библиотека Брайля и говорящих книг (Женева), Швейцарская библиотека для слепых и слабовидящих (Цюрих) и Библиотека Брайля и говорящих книг (Тенеро). Женевская и цюрихская библиотеки существуют с начала 20 века, та, что в Тенеро, была основана в конце 1940-х годов, а лозаннская в конце 1970-х. Все они предоставляют в распоряжение людей, в силу разных причин будь то слепота, дислексия, неврологические заболевания лишенных возможности читать, самую разную специально подготовленную для них продукцию: книги, журналы, материалы для участия в референдумах, кулинарные рецепты и даже музыкальные партитуры. Кроме того, поставив на службу своего благородного дела последние достижения техники, они предлагают своей публике, помимо изданий на языке Брайля, аудиокниги, электронные издания, фильмы и сериалы Каждый найдет здесь квалифицированный совет и что почитать!

Торжественная церемония вручения премий запланирована на 12 мая 2021 года, накануне открытия Дней литературы в Золотурне. Только бы санитарная ситуация позволила ее провести, уж больно достойные лауреаты

 

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
TAUX DE CHANGE
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 82.93
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Швейцария – идеальное место для… всего? |
среда, 3 февраля 2021 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: Берн ужесточает противоэпидемические меры

 В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой Федеральный совет решил ввести дополнительные ограничения для борьбы с распространением SARS-CoV-2.

Всего просмотров: 3,843

Вакцины есть, но хватит ли флаконов?

 Эксперты опасаются, что крупнейшую в истории Швейцарии кампанию по вакцинации может затормозить нехватка стеклянных флаконов для доз препарата: в этом году понадобится 10 млрд емкостей, кроме ежегодных 25 млрд для других лекарств. Лидер производства в этой сфере – немецкая фирма Schott с отделениями в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,545

«Наши» фильмы на кинофестивале Black Movie

 Из-за распоряжения властей кинотеатры в Швейцарии закрыты, поэтому Международный фестиваль независимого кино Black Movie пройдет в режиме онлайн. В этом году в программе представлены фильмы режиссеров из России, Украины, Казахстана и Азербайджана.

Всего просмотров: 1,369
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Секрет швейцарского урбанизма

 Премия Ваккера 2021 года присуждена водуазской коммуне Пранжен, властям которой удается сочетать демографический рост и высокое качество жилищного строительства.

Всего просмотров: 510

Covid-19: долгосрочные осложнения

 Швейцарские ученые выявили осложнения, связанные с тяжелыми формами Covid-19: даже спустя 4 месяца после болезни легкие поглощают в среднем на 20% меньше кислорода, чем у полностью здорового человека.

Всего просмотров: 1,038

Covid-19: в Швейцарии вакцинировано менее 1% населения

 Готовность швейцарцев сделать прививку, задержки поставок вакцины Pfizer/BioNTech, маски FFP2 против новых вариантов вируса, возможное возвращение к дистанционному обучению для старшеклассников – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.

Всего просмотров: 1,354
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top