Большая литературная премия, которую швейцарский эквивалент министерства культуры ежегодно присуждает автору за совокупность его (её) творчества, - это приблизительно как в США «Оскар» за карьеру в кино, то есть высший пилотаж. Разумеется, приятно, когда такой важной награды удостаивается знакомый, который получит не только денежный приз, но и разные виды профессиональной поддержки по продвижению его творений.

Наши читатели со стажем, следящие за рубрикой «Культура», помнят, вероятно, рассказ о Фредерике Пажаке в связи с выходом в свет, в 2018 году, его седьмого по счету «Неопределенного манифеста», посвященного двум гранд-дамам литературы – Эмили Дикенсон и Марине Цветаевой. Отрадно, что не мы одни пришли в восторг от этой книги – в 2019 году Пажак был удостоен за нее Гонкуровской премии, одной из главных литературных наград Франции.

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« Cahier dessinés ».

L’Immense solitude. Friedrich Nietzsche et Cesare Pavese, orphelins sous le ciel de Turin

Напомним для тех, кто запамятовал, что Фредерик Пажак родился в 1955 году во Франции, недалеко от ПарижаПлодовитый писатель, художник и издатель, в течение многих лет он руководит сериейИзвестность к Пажаку пришла после публикации в 1999 году романа «» («Необъятное одиночество. Фридрих Ницше и Чезаре Павезе, сироты под небом Турина»).

Из массы его обширного и разнообразного творчества следует выделить серию «Неопределенный манифест», изданную им в им же изобретенном оригинальном формате, где текст тесно переплетается с рисунками. Работу над ней он завершил в 2020 году. Речь идет о нескольких тысячах страниц текста и рисунков, представленных в девяти томах, вышедших в издательстве Éditions Noir sur Blanc (Лозанна). За третий том, «Смерть Вальтера Беньямина. Эзра Паунд в клетке», автор был награжден премией Медичи в номинации «эссе» в 2014 году и Швейцарской литературной премией в 2015-м. Среди других исторических личностей, ставших объектами его внимания, были Джеймс Джойс, Андре Бретон, Шопенгауэр, Винсент ван Гог (книга о ван Гоге переведена на русский язык).



Раз в два года, по очереди, министерство культуры вручает также Специальную премию за культурное посредничество и Специальную премию за литературный перевод. В этом году очередь «посредников», и награда, вот уж правда, нашла героев – тех, кто делает литературу доступной для слепых. Лауреатов сразу четверо: Романдская звуковая библиотека в Лозанне, Романдская библиотека Брайля и говорящих книг (Женева), Швейцарская библиотека для слепых и слабовидящих (Цюрих) и Библиотека Брайля и говорящих книг (Тенеро). Женевская и цюрихская библиотеки существуют с начала 20 века, та, что в Тенеро, была основана в конце 1940-х годов, а лозаннская – в конце 1970-х. Все они предоставляют в распоряжение людей, в силу разных причин – будь то слепота, дислексия, неврологические заболевания – лишенных возможности читать, самую разную специально подготовленную для них продукцию: книги, журналы, материалы для участия в референдумах, кулинарные рецепты и даже музыкальные партитуры. Кроме того, поставив на службу своего благородного дела последние достижения техники, они предлагают своей публике, помимо изданий на языке Брайля, аудиокниги, электронные издания, фильмы и сериалы… Каждый найдет здесь квалифицированный совет и что почитать!

Торжественная церемония вручения премий запланирована на 12 мая 2021 года, накануне открытия Дней литературы в Золотурне. Только бы санитарная ситуация позволила ее провести, уж больно достойные лауреаты.