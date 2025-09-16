Наша Газета имела случай рассказывать о скромной Ассоциации Друзей еврейской музыки еще десять лет назад, в 2015 году, когда та устраивала в Женеве показ немого фильма «Еврейское счастье» с легендарным Соломоном Михоэлсом в главной роли. (Кстати, неплохо было бы повторить показ, ведь в этом году фильму исполняется 100 лет!) Ассоциация эта объединяет в рядах своих членов и гостей людей самых разных национальностей, и предстоящий концерт – очередной наглядный тому пример.

Названный «Прокофьев и друзья», этот концерт, как пишут устроители, «даст возможность публике открыть несколько молодых и ярких талантов нашего региона, а им самим – выступить для широкой публики». В программу концерта включены произведения композиторов разных стран и вероисповеданий, живших примерно в одно время – за исключением Макса Бруха, все пережили Вторую мировую войну – и вдохновленных еврейской культурой в силу жизненных обстоятельств, дружеских связей, музыкальных влияний и прочих причин. Давайте кратко пройдемся по программе.

Родившийся в Женеве и скончавшийся в далеком американском Портленде, Эрнест Блох (1880-1959), автор симфонической фрески «Гельвеция», начал учиться игре на скрипке и композиции у Э. Жак-Далькроза в своем родном городе, затем обучался скрипичному мастерству в Брюсселе у Э. Изаи и Ф. Расса и композиции во Франкфурте-на-Майне у И. Кнорра, а в 1901–1903 годах жил в Мюнхене, где под влиянием Рихарда Штрауса написал свою первую симфонию, в которой перемешались все эти влияния. К еврейской тематике Блох обратился в 1910-е годы и уже с ней не расставался, создав ряд сочинений, в которых первым свел религиозную и светскую традиции еврейской музыки. Одним из важнейший среди них специалисты считают еврейскую субботнюю литургию «Аводат ха-кодеш» для баритона, смешанного хора и оркестра, написанную во время пребывания Блоха в Швейцарии в 1930–1933 годах. Заметим, что единственным русским дирижером, исполнившим это произведение в СССР, был Евгений Федорович Светланов. Женевский концерт откроет «Молитва» Блоха – первая из трех пьес для виолончели и фортепиано, объединенных общим названием «Из еврейской жизни» и написанных в 1925 году. На одной из интернет-платформ, посвященных классической музыке, нам попался такой пост: «Я буду исполнять "Молитву" Эрнеста Блоха из "Еврейской жизни" на следующей неделе на концерте при свечах в христианской церкви. Я не еврей, я выбрал это произведение просто потому, что оно красивое и будет потрясающе звучать в акустике». Думаем, комментарии излишни.

Венгерский композитор Бела Барток, чья музыка была объявлена нацистами дегенеративной, написал множество камерных произведений, но лишь в одном из них, созданном в 1938 году, принимает участие духовой инструмент – кларнет, сопровождаемый скрипкой и фортепиано. Назвав свое сочинение «Контрасты», Барток, вероятно, хотел подчеркнуть как контрастность тембров этих трех инструментов, так и контрастность трех его частей. Женевские меломаны услышат третью часть, «Быстрый танец», в исполнении кларнета и скрипки.

Возможно, менее известен широкой публике композитор Эрнё Донаньи, представляемый как композитор венгерский, хотя родился он в 1877 году в городе Пожонь Королевства Венгрии, Австро-Венгерской империи, а сегодня это – Братислава, столица Словакии. Этот талантливый музыкант, директор Музыкальной академии Ференца Листа в Будапеште вплоть до 1943 года, был еще и смелым и порядочным человеком: по свидетельству композитора Золтана Кодаи, он спас сотни еврейских музыкантов от ареста и депортации. В 1944 году в связи с арестом его сына Ханса, вовлечённого в антигитлеровский заговор 20 июля с музыкальным названием «Валькирия» и будучи несогласным с изгнанием лиц еврейской национальности из музыкальной академии и оркестра, Донаньи был лишён всех постов, после чего покинул Венгрию. А сына его расстреляли. Невероятно, но 1 октября 1945 года в радиосообщении BBC World Service Эрнё Донаньи был обвинён в том, что содействовал передаче гестапо венгерских артистов. Несмотря на сообщение министра юстиции Венгрии об отсутствии Эрнё Донаньи в списке военных преступников, представители американской военной администрации не смогли предоставить ему защиту от обвинений «из-за его антирусской тенденции». Лишь в 1955 году, после тщательного расследования его деятельности во время мировой войны американскими экспертами, все обвинения против него были признаны несостоятельными. В предстоящем концерте прозвучит написанная им в 1902 году Серенада до мажор для струнного трио.

Далее в программе – три из Восьми пьес для кларнета, альта и фортепиано Макса Бруха (1838-1920), сочиненных в 1910 году. Кларнетом Брух увлекся под влиянием обожаемого им Иоганнеса Брамса. «Все восемь пьес, за исключением одной, написаны в минорных тональностях и отражают то лучшее, что присуще музыке Бруха: изысканный мелодизм, печальную грацию, прозрачность и легкость музыкального языка, напоминающего манеру письма Мендельсона, уклон в нежный, ностальгический романтизм. Брух изумительно выстраивает взаимодействие трех инструментов: ни в одной из пьес не создается впечатление, что какой-то из них звучит слишком много или слишком мало, в ущерб другим», читаем мы мнение музыковеда и предвкушаем удовольствия от «живого» прослушивания. «Истинный ариец» и протестант, Брух оказался «случайной жертвой»: в нацистской Германии он попал в чёрный список только потому, что нацисты не могли поверить, что автор великолепной пьесы «Кол нидрей» не был евреем! «Кол Нидрей», или «Все обеты» – это, прежде всего, еврейская молитва, исполняемая под традиционную мелодию в праздник Йом Кипур, День прощения. В 1880 Макс Брух сочинил свою версию – для еврейской общины в Ливерпуле, стремясь таким образом отдать дань уважения культурной традиции, стоящей у истоков западного мира.

Иван Соллертинский и Дмитрий Шостакович (DR)

Вот мы и добрались до «нашей» части программы предстоящего концерта. Фортепианное трио № 2 ми минор Дмитрия Шостаковича, написанное в 1943 году и посвященного памяти друга композитора Ивана Соллертинского, умершего незадолго до этого. Трио было сразу воспринято как антисоветское и благополучно запрещено до смерти Сталина. Влияние еврейской музыки на Трио всегда подразумевалось, но было

подтверждено публикацией в США в 1979 году мемуаров Шостаковича, в которых Дмитрий Дмитриевич решительно осудил антисемитизм в Советском Союзе и выразил свою собственную привязанность к еврейской музыке. Вот отрывок: «Я думаю, если говорить о музыкальных впечатлениях, то еврейская народная музыка произвела на меня самое сильное впечатление. Я никогда не устаю восхищаться ею; она многогранна; она может казаться счастливой, в то время как она трагична. Это почти всегда смех сквозь слезы. Это качество еврейской музыки близко моим представлениям о том, какой должна быть музыка. В музыке всегда должно быть два слоя. Евреи так долго страдали, что научились скрывать свое отчаяние. Они выражали отчаяние в танцевальной музыке. Вся народная музыка прекрасна, но я могу сказать, что еврейская народная музыка уникальна».

Название произведения Сергея Прокофьева – «Увертюра на еврейские темы» – в комментариях не нуждается. Написанная в Нью-Йорке в 1919 году всего за полтора дня («Проработал целый день и к концу прихлопнул всю „Увертюру“», - записал Прокофьев в дневнике) по заказу еврейского секстета «Зимро», она стала первым сочинением русского композитора для камерного ансамбля. Известен такой факт: в 1930 году появилась пластинка с переоркестровкой произведения для симфонического оркестра неизвестного автора, после чего Прокофьев переложил Увертюру для исполнения оркестром, обозначив её в собрании своих сочинений под ор. 34 bis. Интересно, что этой оркестровкой «Увертюры на еврейские темы» автор занимался в мае 1934 года на расположенной недалеко от Обнинска даче П. П. Кончаловского, дедушки Никиты Михалкова, пока тот писал ставший впоследствии знаменитым портрет композитора, хранящийся в московской Третьяковской галерее.

П. П. Кончаловский. Портрет С. С. Прокофьева, 1934 г. © МГТГ

Всю эту великолепную программу придумал и собрал выпускник, а затем и преподаватель Казанской консерватории виолончелист Камил Мухаметдинов, с 2022 года повышающий свою профессиональную квалификацию в Женевской Высшей школе музыки. «Исходным произведением в программе была «Увертюра на еврейские темы» Прокофьева для кларнета, струнного квартета и фортепиано, а уже исходя из этого состава я искал что-то интересное, необычное и при этом гармонирующее с этим произведением», - рассказал он Нашей Газете. На наш взгляд, он блестяще справился с непростой задачей!

Вместе с Камилем Мухаметдиновым на сцену женевского Théâtre Les Salons выйдут выпускница московской Центральной музыкальной школы и Женевской Высшей школы музыки Мария Калугина (первая скрипка) и ее американо-индонезийская коллега Сусила Хит (вторая скрипка); родившийся в Париже кларнетист Квентин Шартье, лауреат нескольких муждународных конкурсов; франко-перуанский пианист Лоук Валлей, занимавшийся в классе хорошо известного нашим читателям Нельсона Гернера; франко-швейцарский альтист Габриэль Каннева и виолончелистка из Китая Ии Ванг. Оцените интернациональность состава исполнителей и приходите послушать прекрасную, принадлежащую всему человечеству музыку в воскресенье, 21 сентября в 17 часов в Théâtre Les Salons (rue J.-F. Bartholoni 6, 1204 Genève). Билеты можно приобрести, пройдя по этой ссылке.