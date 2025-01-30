В декабре 2020 года, когда пандемию коронавируса еще никто не отменял, мы рассказали вам о выставке со странным названием Wabi-Sabi, где работы знаменитого американского фотографа Стив Маккарри «встретились» с сокровищами из коллекции Музея Барбье-Мюллер, считающегося лучшим в мире частным собранием искусства Африки и Океании. Та выставка пользовалась таким успехом, что ее дважды продлевали, а опыт работы с фотографом подсказал, что это направление стоит развивать.

Среди членов семьи Барбье-Мюллер искусством фотографии больше всего увлекается Каролин. Именно ей принадлежит идея пригласить в Женеву фотографа Жана-Батиста Гюина, чьи работы она впервые увидела в Париже несколько лет назад.

Жан-Батист Гюин родился во французском городе Шатору в 1966 году в семье матери-француженки и отца-вьетнамца. Технике фотографирования, освещения и печати он обучился самостоятельно, что безусловно повлияло на его вневременный стиль. Среди сюжетов его работ важное место портреты – причем не только лиц, но и рук, обнаженная натура, загадочный мир минералов, растений и животных, а также духовные символы. Фотограф-художник объездил огромное количество стран, чтобы запечатлеть красоту мира и поделиться ею с другими.

В коллекции женевского музея – более пяти тысяч экспонатов. Как же было найти среди них те, что созвучны фотографиям Жана-Батиста Гюина? Такой вопрос мы задали одному из сотрудников музея. И узнали, что специально с этой целью мастер несколько раз приезжал в Женеву, где проводил целые дни в запасниках музея. В результате он отобрал и сфотографировал ряд предметов, которые, на его взгляд, могли бы вступить в диалог с его собственными работами. Так родилась выставка «Эхо». И жаль, что русский язык не позволяет использовать это слово во множественном числе, ведь на выставке это природное явление, а по сути - отраженный звук, представлено в многочисленных иных отражениях, визуальных. Современные фотографии и древние сокровища музейной коллекции соединяются, подчеркивая красоту и уникальность друг друга, и встреча этих двух миров выявляет их родство во времени и пространстве.

Посмотрите, как удивительно сочетается, если можно так выразиться, лицо ребенка сури из долины Омо на юге Эфиопии с маской племени иракве из Танзании!

«Эта эстетическая философия, основанная на идее искусства как универсального языка, пересекающего культурные, географические и исторические границы, сродни видению Джозефа Мюллера, а значит и собранию Музея Барбье-Мюллера», - читаем мы в прекрасно изданном каталоге выставки, который искренне советуем вам приобрести – на память.

«От океанов к континентам, от лиц к имиджам, от присутствия к сути: дерево, волос – человеческий и конский, земля, кожа, рука, металл, ткань, линия, цвет, прозрачность, губа, глаз… портреты плоти, камней и листьев, начинают светиться», - так сам Жан-Батист Гюин описывает то, что привлекает внимание его объектива, и приглашает зрителя принять участие в разговоре, одновременно чувственном, интеллектуальном и эстетическом, заставляющем каждого задуматься над темами, которые принято называть универсальными.

Подборка экспонатов потрясает своей точностью и тонкостью. Ну что, казалось бы, общего между просто фотографией месяца, сделанной где-то на востоке, и деревянным подголовником, сделанным неизвестным мастером в Конго более ста лет назад? Но это общее есть и, подмеченное острым глазом Жана-Батиста Гюина, оно становится очевидным и нам.

Огромное впечатление произвели на нас представленные рядом работа Жана-Батиста Гюина №11 из серии «Руки» и двуперстный египетский амулет, охраняющий каждого на него смотрящего еще с птолеамидской эпохи – это приблизительно 664 года до нашей эры.

А представьте себе, какие удивительные истории могли бы рассказать пожилые, натруженные, иссушенные руки из той же великолепной серии фотографий?! Да, но не более удивительные, чем те, хранит память итальянской бронзовой ручки, созданной за 500-450 лет до рождества Христова, если начинать отсчет именно с него…

Выставка будет работать до 14 сентября 2025 г. Очень рекомендуем!

Rue Jean-Calvin 10, Genève, CH-1204 www. barbier-mueller.ch