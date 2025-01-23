Две реальности Оркестра Романдской Швейцарии |Deux réalités de l’Orchestre de la Suisse Romande

Реальность наша такова, что, согласитесь, хочется порой сбежать от нее куда подальше. Но не получается. В искусстве тоже все активнее используются технологии, позволяющие втянуть нас в эту реальность (или в то, что за нее выдается) как можно прочнее, глубже. Чтобы уж не вырваться. Но это скорее хорошо. XR (Extended Reality, расширенная реальность) – технология, которая позволяет погрузить человека в виртуальное окружение. XR также использует AR-технологии (Augmented Reality, дополненная реальность), которые позволяют всегда снимать объекты дополненной реальности в нужной перспективе, чтобы зрителям всё казалось максимально правдоподобным.