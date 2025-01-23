Автор: Надежда Сикорская, Женева, 23.01.2025.
Музыкальный коллектив радует своих друзей технологической новинкой, которая сделает его еще ближе к народу.|
Le collectif présente aux mélomanes la première application mobile grand public de réalité virtuelle permettant une immersion au cœur d’un orchestre symphonique.
Реальность наша такова, что, согласитесь, хочется порой сбежать от нее куда подальше. Но не получается. В искусстве тоже все активнее используются технологии, позволяющие втянуть нас в эту реальность (или в то, что за нее выдается) как можно прочнее, глубже. Чтобы уж не вырваться. Но это скорее хорошо. XR (Extended Reality, расширенная реальность) – технология, которая позволяет погрузить человека в виртуальное окружение. XR также использует AR-технологии (Augmented Reality, дополненная реальность), которые позволяют всегда снимать объекты дополненной реальности в нужной перспективе, чтобы зрителям всё казалось максимально правдоподобным.
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