Цюрих часто называют банковской столицей Швейцарии, забывая, что город на Лиммате – это еще и значимый культурный центр. Пожалуй, нет лучшей возможности ознакомиться со всем многообразием цюрихских культурных учреждений, чем проводимая в первую субботу сентября акция «Длинная ночь музеев», которая пройдет в этом году уже в 22-й раз. Искусство, архитектура, дизайн, история, естественные науки, технологии, медицина, флора и фауна – 53 цюрихских музея подготовили интересные программы буквально для всех.

Любителям искусства стоит сразу отправляться в Кунстхаус, чтобы успеть увидеть выставку «Федерико Феллини. От рисунка к фильму», которая продлится только до 4 сентября. Один из самых значительных режиссеров в истории кино подарил миру такие шедевры, как «Дольче вита» и «Амаркорд». Но не все знают, что Феллини с юности был неутомимым рисовальщиком и сначала зарисовывал свои идеи. Не упустите возможность увидеть 500 эскизов легендарного мастера. Сцены из фильмов, персонажи, карикатуры, детали – настоящий подарок для синефилов.

Замечательная и очень важная выставка «Анна Франк и Швейцария» проходит в Национальном музее (Ландесмузеум). Дневник Анны Франк, погибшей в в концентрационном лагере, известен во всем мире. Ее отец Отто Франк оказался единственным членом семьи, пережившим Холокост. В 1950-х годах он переехал к сестре в Базель и сделал своей миссией публикацию записей дочери и сохранение ее наследия для будущих поколений.

Кто мы? Откуда? И куда мы идем? Если вас беспокоят эти вопросы, то за ответами отправляйтесь в Музей человека Kulturama, который перенесет вас в доисторические времена, покажет, какой путь проделала Вселенная от Большого взрыва до появления рыб, земноводных, рептилий, птиц, млекопитающих и людей, а также позволит проследить за биологической и культурной эволюцией человека. Если же вы интересуетесь окаменелостями, ископаемыми останками и скелетами динозавров, то отправляйтесь в Палеонтологический музей.

Музей Дизайна приглашает посетить … текстильный сад. Веревки, пряжа и нити стали основным материалом для художников по текстилю, которые попытались возродить культурные техники разных народов. Плетеные или узелковые работы как бы прорастают в пространство и разрушают границы между произведением искусства и средой, вызывая ассоциации с растениями и цветами. На выставке представлены лучшие экспонаты из двух самых важных текстильных коллекций, Фонда Томса Паули в Лозанне и собственного собрания декоративно-прикладного искусства музея.

Выставка в часовом музее Beyer даст всеобъемлющее представление о связи человека со временем. Экспозиция насчитывает около 270 экспонатов, включая приборы для измерения времени с 1400 года до н.э. до наших дней: теневые посохи, научные приборы для определения времени и навигации, а также солнечные, масляные, песочные, водяные, настольные, карманные и наручные часы. Вы увидите как старинные и богато украшенные карманные часы с филигранной эмалевой росписью, так и часы, которые были на руках у первых покорителей Эвереста.

В Музее полиции представлены разнообразное оборудование, полицейская форма, оружие, радиостанции, рации, а также рукописные полицейские отчеты, документы и служебные инструкции – все, что вы хотели знать об истории цюрихской полиции с 1855 года до наших дней.

Тематический маршрут проложен и по цюрихским церквям, под сводами которых хранятся настоящие сокровища. В соборе Фраумюнтсер, бывшем женском монастыре бенедиктинок, можно полюбоваться знаменитыми витражами Марка Шагала. Окна, в каждом из которых доминирует красный, желтый, зеленый или синий цвет, посвящены библейским сюжетам (подробнее о которых можно прочитать в нашей статье). На последнем витраже, например, изображена фигура Ангела, несущего весть о мире на земле, и сам задумчивый пророк, как бы вопрошающий о том, настанет ли, наконец, время, когда все данные Богом заповеди будут соблюдаться, станут повседневной нормой бытия…

В крипте Вассеркирхе сотрудники городского департамента археологии расскажут об истории здания, результатах прошлых раскопок, а также о миссии и работе их специализированного отдела – полезная информация для детей, которые любят историю и хотели бы посвятить себя археологическим изысканиям. Любопытную экскурсию подготовил и Гроссмюнстер, на стенах которого можно найти барельефы с животными, необычными фигурками и орнаментами. В клуатре расположен секретный сад, в котором растут исторические декоративные и лекарственные растения. Наконец, смотритель башни церкви Святого Петра и специалист по колоколам Рудольф Х. Реттингер познакомит вас с секретами часовых курантов и колокольного звона.

Билет стоимостью 25 франков дает право на посещение всех участвующих в акции музеев, а также на пользование цюрихским общественным транспортом (VBZ зона 110, 2-й класс) до 5 часов утра в воскресенье, 4 сентября. Дети до 16 лет допускаются бесплатно в сопровождении взрослых. Билеты можно приобрести онлайн через платформу Eventfrog или в туристическом офисе на главном вокзале Цюриха. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте langenacht-zuerich.ch.