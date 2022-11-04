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«Дегенеративное» искусство и коллекция Курта Глазера в Базеле|L’art «dégénéré» et la collection Kurt Glaser à Bâle

Автор: Заррина Салимова, Базель, 4. 11. 2022.

Марк Шагал. Зима, 1911/1912. Картина была конфискована нацистами в 1937-м как «дегенеративное» искусство во Франкфурте-на-Майне и приобретена на специальный кредит базельских властей.Kunstmuseum Basel©2022 ProLitteris, Zürich. Martin P. Bühler

Базельский художественный музей представляет две выставки, объединенные общей темой: трагические события первой половины XX века.

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Le musée d’art de Bâle présente deux expositions unies par le thème commun des événements tragiques de la première moitié du XXe siècle.

Базельский Кунстмузеум, вслед за Берном, продолжает изучать собственное прошлое, рассказывая через произведения искусства об истории XX века. На двух новых экспозициях можно увидеть работы, которые, возможно, никогда бы не оказались в городе на Рейне, если бы к власти в Германии не пришли национал-социалисты, если бы они не объявили авангардное искусство «дегенеративным», если бы не начались гонения на евреев…

Базельская коллекция современного искусства - одна из самых известных в своем роде, несмотря на то, что она была создана сравнительно поздно: летом 1939 года музей приобрел 21 крупное произведение «дегенеративных» художников. Выставка «Современность, разорванная на части» освещает различные аспекты того, как были куплены эти работы.

В 1937 году нацистский режим конфисковал из немецких музеев более 21 000 произведений «дегенеративного» искусства, в частности, авангардные работы, которые были созданы еврейскими художниками или имели еврейскую или политическую тематику. Многие из этих картин были показаны на выставке в Мюнхене в том же году. Около 780 картин и скульптур и 3500 произведений на бумаге были признаны «пригодными для международного использования», то есть для продажи за границу за иностранную валюту. Они хранились к северу от Берлина, в замке Шёнхаузен. В конце июня 1939 года 125 произведений искусства должны были быть выставлены на торги аукционным домом Теодора Фишера в Люцерне. Четырем арт-дилерам, включая Хильдебранда Гурлитта, было поручено найти международных покупателей на оставшиеся работы. Многие произведения, которые были признаны «непригодными», были сожжены в Берлине 20 марта 1939 года.

Пока в Германии расправлялись с искусством, в Базеле задумались о расширении коллекции авангарда. Основное здание Кунстмузеума было открыто в 1936 году – переезд показал, как мало было современной живописи в музейной коллекции. Когда в 1939 году Георг Шмидт занял пост директора музея, он захотел исправить положение. Начиная с 1933 года он критиковал гонения на современное искусство в Германии. Его целью было приобрести как можно больше конфискованных произведений не только на аукционе в Люцерне, но и на берлинском складе, который он посетил в конце мая 1939 года по приглашению арт-дилеров Карла Бухгольца и Хильдебранда Гурлитта. Кунстмузеум попросил у кантона Базель-городской специальный кредит в размере 100 000 франков на приобретение картин. Вопрос о том, следует ли покупать предметы искусства у диктаторского режима, особенно в ситуации, когда на горизонте маячит война, был спорным. Тем не менее, накануне аукциона музею было предоставлено 50 000 франков.

Из-за ограниченного бюджета Георг Шмидт не смог приобрести все работы, которые хотел, тем не менее Кунстмузеум оказался единственным учреждением в мире, которое приняло такое большое количество картин из бывшего музейного наследия Германии. Ему уступает даже Музей изящных искусств в Льеже, купивший на различных аукционах девять работ из фондов немецких музеев. В Базеле эти приобретения заложили основу для коллекции современного искусства.

Картины, купленные в 1939 году, представлены в историческом контексте вместе с другими важными произведениями немецкого экспрессионизма из музеев и частных коллекций по всему миру. Впервые выставка объединяет произведения «дегенеративного» искусства, приобретенные в то время, и те, которые Базель купить не смог. Многие из изъятых нацистами работ были уничтожены, а имена художников канули в Лету – целый зал посвящен этому «забытому поколению». Кураторы также исследуют вопрос искусственной фрагментации современного искусства, которая была вызвана насильственной культурной политикой нацистского режима. Разделение работ на «пригодные» и обреченные на забвение или уничтожение по сей день оказывает влияние на музейные коллекции.

Добавим, что, в отличие от конфискаций, связанных с нацистскими преследованиями, немецкие музеи не требуют реституции изъятых произведений: в этом случае государство нанесло ущерб самому себе.

Подавление, идеологическое присвоение и уничтожение искусства по-прежнему актуальны. «На фоне войны в Украине становится ясно: эти ужасающие вещи не прошли, они происходят и сегодня», - отметил в комментарии SRF нынешний директор музея Йозеф Хельфенштайн.

Вторая выставка посвящена еврейскому историку искусства и коллекционеру Курту Глазеру (1879-1943). Он родился в Лейпциге, вырос в Берлине. После изучения медицины посвятил себя истории искусства и получил докторскую степень в 1907 году. Курт Глазер был ведущей фигурой в богемной жизни Берлина в 1910-х и 1920-х годах, а также директором Берлинской художественной библиотеки. Вместе со своей женой Эльзой он собрал важную коллекцию произведений искусства. Кончина супруги в 1932-м и приход к власти нацистов в 1933-м радикально изменили его жизнь. Преследуемый режимом из-за еврейского происхождения, он был уволен со своего поста, после чего продал с аукциона большую часть имущества и эмигрировал в Швейцарию, а затем в Нью-Йорк, где скончался в 1943 году.

Многие произведения искусства из коллекции Глазера оказались в Базеле: в 1933 году Кунстмузеум приобрел на аукционе 200 рисунков и гравюр, включая крупные работы Эдварда Мунка. Несколько лет назад наследники Глазера предъявили права на эти произведения. В 2008-м кантон Базель-городской отклонил их первоначальный иск. После повторного обращения в 2017 году Кунстмузеум провел тщательную экспертизу обстоятельств приобретения работ и поручил рассмотрение дела художественной комиссии музея. Впоследствии кантон признал, что продажа имущества Глазера была результатом преследования со стороны нацистского режима. В марте 2020 года кантональные власти достигли соглашения с наследниками о «справедливом и равноправном решении» в соответствии с Вашингтонской декларацией: музей сохраняет произведения искусства и выплачивает финансовую компенсацию наследникам. Тогда же было решено посвятить большую выставку судьбе и коллекции Курта Глазера.

На экспозиции можно увидеть не только работы, хранящиеся в Базеле, но и произведения из коллекции Глазера, разбросанные по всему миру – из Сент-Луиса, Миннеаполиса, Нью-Йорка, Гамбурга, Кельна, Лондона и Цюриха. Музейные учреждения по-разному отреагировали на просьбы наследников Курта Глазера: одни пошли по пути реституции, возврата и повторного приобретения, другие – нет. Таким образом, каждая работа в коллекции Глазера имеет собственную историю.

От редакции: Выставка, посвященная коллекции Курта Глазера, продлится до 12 февраля, а экспозиция «дегенеративного» искусства – до 19 февраля.

 

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