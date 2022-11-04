Базельский Кунстмузеум, вслед за Берном, продолжает изучать собственное прошлое, рассказывая через произведения искусства об истории XX века. На двух новых экспозициях можно увидеть работы, которые, возможно, никогда бы не оказались в городе на Рейне, если бы к власти в Германии не пришли национал-социалисты, если бы они не объявили авангардное искусство «дегенеративным», если бы не начались гонения на евреев…

Базельская коллекция современного искусства - одна из самых известных в своем роде, несмотря на то, что она была создана сравнительно поздно: летом 1939 года музей приобрел 21 крупное произведение «дегенеративных» художников. Выставка «Современность, разорванная на части» освещает различные аспекты того, как были куплены эти работы.

В 1937 году нацистский режим конфисковал из немецких музеев более 21 000 произведений «дегенеративного» искусства, в частности, авангардные работы, которые были созданы еврейскими художниками или имели еврейскую или политическую тематику. Многие из этих картин были показаны на выставке в Мюнхене в том же году. Около 780 картин и скульптур и 3500 произведений на бумаге были признаны «пригодными для международного использования», то есть для продажи за границу за иностранную валюту. Они хранились к северу от Берлина, в замке Шёнхаузен. В конце июня 1939 года 125 произведений искусства должны были быть выставлены на торги аукционным домом Теодора Фишера в Люцерне. Четырем арт-дилерам, включая Хильдебранда Гурлитта, было поручено найти международных покупателей на оставшиеся работы. Многие произведения, которые были признаны «непригодными», были сожжены в Берлине 20 марта 1939 года.

Пока в Германии расправлялись с искусством, в Базеле задумались о расширении коллекции авангарда. Основное здание Кунстмузеума было открыто в 1936 году – переезд показал, как мало было современной живописи в музейной коллекции. Когда в 1939 году Георг Шмидт занял пост директора музея, он захотел исправить положение. Начиная с 1933 года он критиковал гонения на современное искусство в Германии. Его целью было приобрести как можно больше конфискованных произведений не только на аукционе в Люцерне, но и на берлинском складе, который он посетил в конце мая 1939 года по приглашению арт-дилеров Карла Бухгольца и Хильдебранда Гурлитта. Кунстмузеум попросил у кантона Базель-городской специальный кредит в размере 100 000 франков на приобретение картин. Вопрос о том, следует ли покупать предметы искусства у диктаторского режима, особенно в ситуации, когда на горизонте маячит война, был спорным. Тем не менее, накануне аукциона музею было предоставлено 50 000 франков.

Из-за ограниченного бюджета Георг Шмидт не смог приобрести все работы, которые хотел, тем не менее Кунстмузеум оказался единственным учреждением в мире, которое приняло такое большое количество картин из бывшего музейного наследия Германии. Ему уступает даже Музей изящных искусств в Льеже, купивший на различных аукционах девять работ из фондов немецких музеев. В Базеле эти приобретения заложили основу для коллекции современного искусства.

Картины, купленные в 1939 году, представлены в историческом контексте вместе с другими важными произведениями немецкого экспрессионизма из музеев и частных коллекций по всему миру. Впервые выставка объединяет произведения «дегенеративного» искусства, приобретенные в то время, и те, которые Базель купить не смог. Многие из изъятых нацистами работ были уничтожены, а имена художников канули в Лету – целый зал посвящен этому «забытому поколению». Кураторы также исследуют вопрос искусственной фрагментации современного искусства, которая была вызвана насильственной культурной политикой нацистского режима. Разделение работ на «пригодные» и обреченные на забвение или уничтожение по сей день оказывает влияние на музейные коллекции.

Добавим, что, в отличие от конфискаций, связанных с нацистскими преследованиями, немецкие музеи не требуют реституции изъятых произведений: в этом случае государство нанесло ущерб самому себе.

Подавление, идеологическое присвоение и уничтожение искусства по-прежнему актуальны. «На фоне войны в Украине становится ясно: эти ужасающие вещи не прошли, они происходят и сегодня», - отметил в комментарии SRF нынешний директор музея Йозеф Хельфенштайн.

Вторая выставка посвящена еврейскому историку искусства и коллекционеру Курту Глазеру (1879-1943). Он родился в Лейпциге, вырос в Берлине. После изучения медицины посвятил себя истории искусства и получил докторскую степень в 1907 году. Курт Глазер был ведущей фигурой в богемной жизни Берлина в 1910-х и 1920-х годах, а также директором Берлинской художественной библиотеки. Вместе со своей женой Эльзой он собрал важную коллекцию произведений искусства. Кончина супруги в 1932-м и приход к власти нацистов в 1933-м радикально изменили его жизнь. Преследуемый режимом из-за еврейского происхождения, он был уволен со своего поста, после чего продал с аукциона большую часть имущества и эмигрировал в Швейцарию, а затем в Нью-Йорк, где скончался в 1943 году.

Многие произведения искусства из коллекции Глазера оказались в Базеле: в 1933 году Кунстмузеум приобрел на аукционе 200 рисунков и гравюр, включая крупные работы Эдварда Мунка. Несколько лет назад наследники Глазера предъявили права на эти произведения. В 2008-м кантон Базель-городской отклонил их первоначальный иск. После повторного обращения в 2017 году Кунстмузеум провел тщательную экспертизу обстоятельств приобретения работ и поручил рассмотрение дела художественной комиссии музея. Впоследствии кантон признал, что продажа имущества Глазера была результатом преследования со стороны нацистского режима. В марте 2020 года кантональные власти достигли соглашения с наследниками о «справедливом и равноправном решении» в соответствии с Вашингтонской декларацией: музей сохраняет произведения искусства и выплачивает финансовую компенсацию наследникам. Тогда же было решено посвятить большую выставку судьбе и коллекции Курта Глазера.

На экспозиции можно увидеть не только работы, хранящиеся в Базеле, но и произведения из коллекции Глазера, разбросанные по всему миру – из Сент-Луиса, Миннеаполиса, Нью-Йорка, Гамбурга, Кельна, Лондона и Цюриха. Музейные учреждения по-разному отреагировали на просьбы наследников Курта Глазера: одни пошли по пути реституции, возврата и повторного приобретения, другие – нет. Таким образом, каждая работа в коллекции Глазера имеет собственную историю.

От редакции: Выставка, посвященная коллекции Курта Глазера, продлится до 12 февраля, а экспозиция «дегенеративного» искусства – до 19 февраля.