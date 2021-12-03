Опера Жоржа Бизе, вошедшая в русский язык под названием «Искатели жемчуга», хотя правильнее было бы «Ловцы жемчуга», была впервые показана публике 30 сентября 1863 года в парижском Théâtre-Lyrique. Несмотря на то, что спектакль выдержал 18 представлений, истинного успеха он не имел и при жизни композитора больше не ставился. Меломанам сразу полюбились отдельные арии, но либретто многие сочли слабым, лишенным оригинальности и вообще déjà vu. К чести либреттистов Э. Кормона и М. Карре, они и сами это сознавали и сожалели позже, что, создавая текст, не имели представления о масштабе таланта композитора, а то бы отнеслись к делу серьезнее. Может, этим объясняется тот факт, что ставят оперу достаточно редко, хотя она экономически выгодна – нужны всего четыре солиста, а то и три. Зато великолепная ария Надира « Je crois entendre encore » («В сияньи ночи лунной» в русском переводе) – абсолютный must в репертуаре каждого уважающего себя тенора, а редкий мужской дуэт « Au fond du Temple Saint » баса и тенора часто можно услышать в столь популярных сейчас гала-концертах. Вообще, из классических композиторов Бизе, пожалуй, самый массовый – как музыку из «Кармен» можно услышать где угодно, включая гостиничный лифт, так и арию Надира легко напоет далекий от оперы кинофил. Она звучит, в частности, в фильмах «Филер» Романа Балаяна, «Матч-пойнт» Вуди Аллена, «Отец» Флориана Зеллера, «Трио» Александра Прошкина – в последнем случае в исполнении Леонида Собинова, запись которого проходит также через весь спектакль «Васса Железнова» во МХАТ им. Горького, в постановке Б. Щедрина.

Что касается самой оперы, то история ее постановок в России достаточно необычна. Первыми ее донесли до публики Петербурга и Киева заезжие итальянские певцы еще в 1889 году, в виде арий и отрывков. Целиком спектакль увидели в московском Большом театре в 1903-м, а в следующий раз – лишь после более полувекового перерыва, в Башкирском государственном театре оперы и балеты. Кстати, там же, в Уфе, опера ставилась еще дважды, в 1986 и 2017 годах. Последняя по времени российская постановка состоялась в 2020 году на Камерной сцене им. Б. А. Покровского, входящей в состав Большого театра РФ.

Сюжет прост и понятен: любовный треугольник (Лейла, Зурга и Надир) в экзотической обстановке (Цейлон). Но на этот раз лишний не один, а оба соперника – обожаемая ими Лейла принесла обет целомудрия, стала жрицей Брахмы и своим пением стимулирует трудовые успехи искателей жемчуга. Впрочем, все не так просто, и один из кандидатов по ее милости заканчивает жизнь на костре. По крайней мере, согласно оригинальному либретто.

Завсегдатаи Большого театра Женевы заметили, конечно, что его руководство любит ремейки, видимо, исходя из тезиса, что все новое - это хорошо забытое старое. Любит оно и «смахивать пыль», то есть переносить классические произведения в современный контекст. Иногда этот номер проходит, иногда нет – явной неудачей мы считаем, например, «Похищение из сераля». Вот и сейчас читаем на сайте – «reprise», то есть возобновление постановки. Не посмотрев пока спектакль и соблюдая презумпцию невиновности, расскажем о замысле авторов.

Наподобие нашего Буратино молодой голландский режиссер Лотте де Беер искала ключ к этой опере еще в 2014 году, когда работала над ней в Вене. И нашла, максимально использовав экзотический фон, но перенеся его в формат reality show, которое проходит в современной Шри-Ланке (именно так называется Цейлон с 1972 года), культовом направлении для любителей отдыха типа wellness в тропиках.

Вы, конечно, знакомы с принципом reality show. Так и здесь, европейские участники телепередачи участвуют в конкурсе на экзотическом острове, сами не зная, чего ожидать, а потому готовясь к любым неожиданностям. По словам Лотте де Беер, она заимствовала из театра Генрика Ибсена концепцию «лжи во спасение», чтобы как-то оправдать зигзаги истории Лейлы, Надира и Зурги, не более правдоподобные, чем потуги участников шоу Loft Story или L’Ile de la tentation, французских имитаций американских Big Brother («Большой брат») и Temptation Island («Остров соблазнов»).

Музыкальное руководство постановкой поручено бельгийскому дирижеру Давиду Рейланду, который встанет за пульт Оркестра Романдской Швейцарии. А бороться за право на элитный отдых в тропиках будут Кристина Мхитарян (Лейла), Фредерик Антун (Надир) и Одун Иверсен (Зурга). Российскую сопрано, ученицу Рузанны Лисициан и приглашенную солистку московского Большого театра, женевские меломаны в последний раз слышали в «Галантных Индиях» в сезоне 2019-2020 гг. Канадский тенор Фредерик Антуну уже выходил в образе Надира на сцену Цюрихской оперы, но выступление в Женеве станет для него дебютом, как и для норвежского баритона Одуна Иверсена. Усаживаемся поудобнее, готовимся смотреть! А в качестве аперитива послушаем арию Надира в исполнении Леонида Собинова.

От редакции: Как всегда, билеты на спектакль, который будет идти на сцене Женевской оперы с 10 по 26 декабря, легче всего заказать на сайте театра.