Даже если название «Большой брат» ассоциируется у многих исключительно с романом Джорджа Оруэлла, придумавшего этот термин для обозначения следящего за населением Всевидящего Ока, новая выставка в музее Тэнгли никого не оставит равнодушным: очень интересно посмотреть, во что вылились идеи автора «1984» через сорок лет после описываемых в романе печальных событий. Но если для вас «Большой брат» – это еще и главное реалити-шоу современности, положившее начало широкому распространению Интернета, хоум-видео и социальных сетей, то выставка в Базеле станет настоящей находкой. Пусть там нет картин, скульптур, фотографий, инсталляций и других предметов искусства, зато есть портрет эпохи, воспроизводящий ее штампы, страхи, идеи и идеалы.



По сути, вся выставка – это большая декорация, перенесенная, за исключением одной комнаты, из спектакля Бориса Никитина «Первый сезон. 20 лет «Большого брата»» (Erste Staffel. 20 Jahre Grosser Bruder), поставленного в Государственном театре Нюрнберга. Выпущенная в разгар пандемии постановка наделала много шуму в немецкоязычном театральном мире и закрепила за Никитиным – о спектакле которого «Магда Тоффлер» мы уже рассказывали – репутацию режиссера, много думающего о том, как устроен современный социум и что стоит за модным словом «документальность». Для Никитина, получившего в 2020 году Швейцарскую театральную премию (Swiss Theatre Prize), главными героями популярного реалити-шоу были не участвовавшие в нем люди, которые ели, пили, спали, чистили зубы, болтали и занимались сексом в присутствии десятков телекамер, – а павильон, построенный для их «жизни на виду».



Недаром в комментариях к выставке много говорится о том, что, по сути, это антропологический объект, который позволяет понять, как работает наше сознание и как организована человеческая память (так, на стене в одной из комнат висит фотография нью-йоркских башен-близнецов, еще не разрушенных во время теракта 11 сентября 2001 года). Кроме того, получив возможность изучить павильон внутри и снаружи, войти в него и посмотреть, где и как расположены камеры, можно понять, что изо дня в день испытывали жившие в такой декорации участники шоу. Полный крах приватности, невозможность частной жизни, постоянная публичность, отсутствие пресловутой «четвертой стены» – все это гости выставки могут сполна ощутить «на своей шкуре».



Но для Никитина это еще и попытка проанализировать, что мы называем «документом», ведь на самом деле нынешний павильон – всего лишь театральная декорация, пусть точная, но все же реплика объекта, в котором никто давным-давно не спит, не ест и не играет на выбывание. О своем замысле режиссер рассказал в коротком интервью «Нашей газете».

- Борис, расскажите, пожалуйста, про Ваш павильон.



- Как Вы знаете, я создал павильон для пьесы «Первый сезон. 20 лет «Большого брата»». «Большой брат» был самым первым по-настоящему последовательным реалити-шоу на телевидении. Впервые в истории человечества обычные люди добровольно позволили осуществлять круглосуточное наблюдение за собой в развлекательном формате, и за ними наблюдало огромное количество людей одновременно. По-моему, не будет преуменьшением назвать это сменой парадигмы. Это было рождение 21-го века. Четвертая стена между частной и общественной сферами была, наконец, разрушена. Отныне мы все стали перформерами в нашей повседневной жизни. «Большой брат» предвосхитил почти все, что оказывает давление на нас в сегодняшней реальности социальных сетей: репрезентацию и само-инсценировку, непрерывную конкуренцию, стирание границ между игрой и реальностью, а также между реальностью и вымыслом, всемогущество самонаблюдения, самость как товар. Что касается павильона, он был декорацией того спектакля. Большая часть действия происходила внутри него и с помощью видео в прямом эфире проецировалась на экран. Это имело прямое отношение к теме «Большого брата», но также было отсылкой к театру конца 1990-х и начала 2000-х, который начал активно работать с видеосъемкой в режиме реального времени.

- А как Вам пришла в голову идея выставить павильон и организовать вокруг него выставку?

- Идея выставки возникла у меня практически сразу. По иронии судьбы, репетиции спектакля начались в апреле 2020 года, в самом начале первого карантина. Большинство людей в то время сидели дома, никуда не выходили и делились своими мыслями, чувствами и действиями через камеру. Мы были первой постановочной командой в немецком театре, которая снова приступила к репетициям. Стали, так сказать, подопытными кроликами и оказались в своего рода ситуации мета-«Большого брата». И, поскольку спектакли в театре не шли, у нас была комфортная ситуация, когда мы могли репетировать на сцене в течение восьми недель. Между репетициями, когда на сцене больше никого не было, я посмотрел на павильон и подумал, что было бы интересно выставить его именно таким: пустым, заброшенным, как этнологический объект в музее, свидетельство ушедшей культуры. Иногда я садился на диван, окруженный дешевой постмодернистской мебелью конца девяностых, и смотрел на камеры наблюдения. Мне показалось интересным, что даже они уже приобрели музейный характер. Это заставило меня осознать, насколько естественной стала для нас культура цифровых камер и самонаблюдения, хотя вся эта история с реалити-шоу началась всего 20 лет назад. И насколько все это переплетено с политической и экономической слежкой. После премьеры спектакля я сохранил декорации и стал спрашивать различные музеи, будут ли они заинтересованы в экспонировании павильона. Музей Тэнгли немедленно ухватился за эту идею.

От редакции: Выставка «Последнее реалити-шоу. Борис Никитин» (The Last Reality Show. Boris Nikitin) проходит до 21 января 2024 года включительно. Подробнее о времени работы, программе событий и билетах здесь.