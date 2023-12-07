Автор: Ника Пархомовская, Базель, 07.12.2023.
В эти дни в базельском музее Тэнгли можно поиграть в «Большого брата» и поучаствовать в специальной программе, приуроченной к выставке «Последнее реалити-шоу. Борис Никитин».|
Musée Tinguely à Bâle présente « The Last Reality Show» de Boris Nikitine et la première machine Social Media du XXIe siècle.
Даже если название «Большой брат» ассоциируется у многих исключительно с романом Джорджа Оруэлла, придумавшего этот термин для обозначения следящего за населением Всевидящего Ока, новая выставка в музее Тэнгли никого не оставит равнодушным: очень интересно посмотреть, во что вылились идеи автора «1984» через сорок лет после описываемых в романе печальных событий. Но если для вас «Большой брат» – это еще и главное реалити-шоу современности, положившее начало широкому распространению Интернета, хоум-видео и социальных сетей, то выставка в Базеле станет настоящей находкой. Пусть там нет картин, скульптур, фотографий, инсталляций и других предметов искусства, зато есть портрет эпохи, воспроизводящий ее штампы, страхи, идеи и идеалы.
По сути, вся выставка – это большая декорация, перенесенная, за исключением одной комнаты, из спектакля Бориса Никитина «Первый сезон. 20 лет «Большого брата»» (Erste Staffel. 20 Jahre Grosser Bruder), поставленного в Государственном театре Нюрнберга. Выпущенная в разгар пандемии постановка наделала много шуму в немецкоязычном театральном мире и закрепила за Никитиным – о спектакле которого «Магда Тоффлер» мы уже рассказывали – репутацию режиссера, много думающего о том, как устроен современный социум и что стоит за модным словом «документальность». Для Никитина, получившего в 2020 году Швейцарскую театральную премию (Swiss Theatre Prize), главными героями популярного реалити-шоу были не участвовавшие в нем люди, которые ели, пили, спали, чистили зубы, болтали и занимались сексом в присутствии десятков телекамер, – а павильон, построенный для их «жизни на виду».
Недаром в комментариях к выставке много говорится о том, что, по сути, это антропологический объект, который позволяет понять, как работает наше сознание и как организована человеческая память (так, на стене в одной из комнат висит фотография нью-йоркских башен-близнецов, еще не разрушенных во время теракта 11 сентября 2001 года). Кроме того, получив возможность изучить павильон внутри и снаружи, войти в него и посмотреть, где и как расположены камеры, можно понять, что изо дня в день испытывали жившие в такой декорации участники шоу. Полный крах приватности, невозможность частной жизни, постоянная публичность, отсутствие пресловутой «четвертой стены» – все это гости выставки могут сполна ощутить «на своей шкуре».
Но для Никитина это еще и попытка проанализировать, что мы называем «документом», ведь на самом деле нынешний павильон – всего лишь театральная декорация, пусть точная, но все же реплика объекта, в котором никто давным-давно не спит, не ест и не играет на выбывание. О своем замысле режиссер рассказал в коротком интервью «Нашей газете».
- Борис, расскажите, пожалуйста, про Ваш павильон.
- Как Вы знаете, я создал павильон для пьесы «Первый сезон. 20 лет «Большого брата»». «Большой брат» был самым первым по-настоящему последовательным реалити-шоу на телевидении. Впервые в истории человечества обычные люди добровольно позволили осуществлять круглосуточное наблюдение за собой в развлекательном формате, и за ними наблюдало огромное количество людей одновременно. По-моему, не будет преуменьшением назвать это сменой парадигмы. Это было рождение 21-го века. Четвертая стена между частной и общественной сферами была, наконец, разрушена. Отныне мы все стали перформерами в нашей повседневной жизни. «Большой брат» предвосхитил почти все, что оказывает давление на нас в сегодняшней реальности социальных сетей: репрезентацию и само-инсценировку, непрерывную конкуренцию, стирание границ между игрой и реальностью, а также между реальностью и вымыслом, всемогущество самонаблюдения, самость как товар. Что касается павильона, он был декорацией того спектакля. Большая часть действия происходила внутри него и с помощью видео в прямом эфире проецировалась на экран. Это имело прямое отношение к теме «Большого брата», но также было отсылкой к театру конца 1990-х и начала 2000-х, который начал активно работать с видеосъемкой в режиме реального времени.
- А как Вам пришла в голову идея выставить павильон и организовать вокруг него выставку?
- Идея выставки возникла у меня практически сразу. По иронии судьбы, репетиции спектакля начались в апреле 2020 года, в самом начале первого карантина. Большинство людей в то время сидели дома, никуда не выходили и делились своими мыслями, чувствами и действиями через камеру. Мы были первой постановочной командой в немецком театре, которая снова приступила к репетициям. Стали, так сказать, подопытными кроликами и оказались в своего рода ситуации мета-«Большого брата». И, поскольку спектакли в театре не шли, у нас была комфортная ситуация, когда мы могли репетировать на сцене в течение восьми недель. Между репетициями, когда на сцене больше никого не было, я посмотрел на павильон и подумал, что было бы интересно выставить его именно таким: пустым, заброшенным, как этнологический объект в музее, свидетельство ушедшей культуры. Иногда я садился на диван, окруженный дешевой постмодернистской мебелью конца девяностых, и смотрел на камеры наблюдения. Мне показалось интересным, что даже они уже приобрели музейный характер. Это заставило меня осознать, насколько естественной стала для нас культура цифровых камер и самонаблюдения, хотя вся эта история с реалити-шоу началась всего 20 лет назад. И насколько все это переплетено с политической и экономической слежкой. После премьеры спектакля я сохранил декорации и стал спрашивать различные музеи, будут ли они заинтересованы в экспонировании павильона. Музей Тэнгли немедленно ухватился за эту идею.
От редакции: Выставка «Последнее реалити-шоу. Борис Никитин» (The Last Reality Show. Boris Nikitin) проходит до 21 января 2024 года включительно. Подробнее о времени работы, программе событий и билетах здесь.
Самые востребованные профессии в ШвейцарииСогласно новому исследованию Adecco и Швейцарского центра мониторинга рынка труда при Цюрихском университете, нехватка квалифицированных кадров достигла нового максимума.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Погром в XXI векеГлавный редактор Нашей Газеты побывала на закрытом просмотре видеоматериалов о бесчинствах, учиненных ХАМАСом в Израиле 7 октября 2023 года, организованном Швейцарским клубом прессы.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Добавить комментарий