Пандемия не пощадила многие бернские традиции. Жители города второй год подряд скучают по Фаснахту (карнавалу) и уже забыли, как аппетитно пахнут пироги с сыром и луковый суп по время проводимой в ноябре луковой ярмарки (Zibelemärit). И только одна традиция, акция «Бесплатно в музей», пережила все коронавирусные ограничения: в этом году, как и ранее, по субботам в августе вход в бернские музеи будет свободным, и каждый найдет для себя что-то интересное.

Для любителей искусства

На посещение Кунстмузеума мы рекомендуем отвести целый день. Работы Фердинанда Ходлера, Пауля Клее, Альберта Анкера, Пабло Пикассо, Франца Герча, Винсента Ван Гога, Мерет Оппенгейм, Марка Шагала и многих других выдающихся художников можно увидеть, прогуливаясь по залам с постоянной экспозицией. После чего стоит сделать небольшой перерыв на кофе в музейном кафе и продолжить осмотр тематической выставки, посвященной искусству Северной и Южной Кореи с 1970-х годов до наших дней. Напомним, что с 1953 года 250-километровая граница с заборами из колючей проволоки и танковыми ловушками разделила Корею на два государства. Искусство, созданное в двух странах в одно и то же время, невероятно отличается. Если на севере культивируется традиция соцреализма в живописи, то на юге современное искусство отражает разнообразные реалии жизни населения. Выставка, мы уверены, найдет отклик у всех, кто родился в СССР: творчество северокорейских художников, прославляющих отцов нации и подвиги рабочих, мучительно напоминает советское искусство и заставляет задуматься над тем, что все демократические страны демократичны по-своему, а все тоталитарные – тоталитарны одинаково.

Для тех, кто не боится повзрослеть

Хотите узнать, сколько лет вам еще отмерено судьбой? Тогда заглядывайте на оптимистичную выставку «Вечно молодой. Добро пожаловать в долгую жизнь», которая проходит в Бернском Доме поколений (Berner Generationenhaus). Мультимедийная выставка проводит посетителей по короткому маршруту длинной жизни. Они узнают, что приобретают и что теряют с возрастом, почему люди стареют и можно ли будет остановить процесс старения в ближайшем будущем. Кроме того, срециально для выставки сто человек в возрасте от 10 до 100 лет рассказали о своих переживаниях и страхах, связанных с возрастом, а четыре 100-летних человека поделились тем, что чувствуют, оглядываясь на прожитую жизнь. Какие надежды и страхи вы связываете с взрослением и старениям? Что вы все еще хотите испытать и пережить? Что нужно для того, чтобы прожить долгую и хорошую жизнь? Выставка предлагает ценную пищу для размышлений о возрасте в эпоху долголетия.

Для тех, кто не определился, как голосовать по поводу однополых браков

26 сентября жители Швейцарии выскажут свое мнение по поводу «Брака для всех», и накануне исторического голосования многим сомневающимся полезно было бы заглянуть на выставку Queer, которая проходит в Музее естественной истории Берна. Женщина и мужчина – мужчина любит женщину и наоборот. На протяжении веков мы мыслили в этих категориях, но старые убеждения рушатся. Queer означает сексуальное и гендерное разнообразие, и это уже стало реальностью, хотя продолжает вызывать споры, причем во время дискуссий все время всплывает вопрос: что такое естественность? Кому как не Музею естественной истории знать ответ на этот вопрос. Взгляд на животный мир и биологию человека показывает, что в природе существует огромное разнообразие в том, что касается пола и сексуальности. Например, есть существа с одним, двумя или тысячами полов одновременно, а у людей наука постоянно открывает новые гендерные нюансы. Биологический пол не является однозначной материей, как мы долгое время думали. Выставка «Queer - разнообразие - наша природа» вряд ли убедит закостенелых консерваторов изменить свое мнение, но, по крайне мере, покажет связи между биологическими открытиями и социально актуальными вопросами. Рекомендуем!

Для тех, кого интересует грань между безумством и гениальностью

Немного жутковатый Музей психиатрии был создан в здании старой лечебницы, санатория и дома престарелых Вальдау по инициативе психиатра Вальтера Моргенталера. Именно он открыл талант местного сумасшедшего художника Адольфа Вёльфли в 1914 году и, таким образом, дал толчок для работы с искусством, созданным душевнобольными. Благодаря этому пионеру в области психиатрии музей может использовать для выставок предметы, хранящееся в архивах клиники и созданные ее пациентами. Коллекция Моргенталера насчитывает около 2500 рисунков, акварелей, картин и коллажей, 1500 листов текста (две трети из которых на немецком языке и треть на французском), а также множество работ из дерева, ткани, глины, металла и других материалов. После того, как Моргенталер опубликовал свою диссертацию, Ганс Принцхорн, искусствовед и врач психиатрической клиники в Гейдельберге, начал собирать вспомогательный материал для своей книги, которая появилась в 1922 году и стала величайшим событием в истории искусства и психиатрии того времени. Так, Пауль Клее и Альфред Кубин, например, сравнивали иллюстрации сумасшедших с лучшими из своих собственных работ. Коллекции Принцхорна и Моргенталера уникальны, частично они выставлены в Музее психиатрии.

Для детей

Каждый из музеев предлагает специальную программу для малышей, но мы бы посоветовали обратить внимание на интерактивные экспозиции, которые, как правило, увлекают детей всех возрастов. Такие выставки, например, проходят в Музее коммуникации, где много станций и объектов, с которыми можно взаимодействовать: трогать, слушать, нажимать кнопки, печатать и пр. В новой основной экспозиции кураторы рассматривают коммуникацию во всех ее формах: ведь она всегда соединяла людей. Но зачем мы вообще общаемся? И с кем? Что нужно для того, чтобы мы понимали друг друга? Выставка в игровой форме добирается до сути этих фундаментальных вопросов.

Добавим, что в рамках акции «Бесплатно в музей» можно также посетить модную выставку в Фонде Абегг, замок Ландсхут и Центр Пауля Клее. Полный список музеев, которые по субботам в августе будут работать бесплатно, вы найдете на сайте museen-bern.ch.